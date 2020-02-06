Точечное обострение

Жителей Владивостока возмущает активность застройщиков, подрывающих новыми проектами гармонию и комфорт сложившейся городской среды

Аналитики федерального портала недвижимости Domofond.ru, проведя исследования по качеству жизни 200 российских городов, отдали Владивостоку 162-е место. Однако у города есть шансы опуститься в этом рейтинге в самый подвал. И одной из причин этого является конфликт его жителей с застройщиками и властями, стремящимися уплотнить городскую застройку, что в итоге должно привести к ухудшению комфорта проживания на уплотняемых территориях.

Компенсационные мероприятия, сопровождающие новое строительство, оказываются недостаточными, чтобы в массовом сознании появились проблески понимания, что новые точечные объекты принесут всеобщую пользу и препятствовать их появлению – непростительная глупость. А расширение проводимых компенсационных мероприятий зачастую требует огромных инвестиций, на которые застройщики не идут.

В итоге конфликты, связанные с точечной застройкой, продолжают будоражить Владивосток и выливаться в акции протеста и судебные споры.





Жители против… жителей

Парадокс точечной застройки в какой-то степени заключается в том, что застройщики крайне заинтересованы строить жилые дома на освоенных участках, которые являются привлекательными для жизни – по месту, по имеющемуся социальному комплексу, по транспортной доступности и многим иным причинам. Это привлекательно и для потенциальных покупателей – будущих жильцов, которые получают уверенность, что им там жить станет лучше. Зато нынешним жильцам ясно обратное – что им-то от строительства будет хуже. И выходит, что реальные жители выходят с протестами против потенциальных.

Само преддверие этой зимы не сулило, что накал борьбы с «точечной» как-то стихнет. Даже несколько отзывов от застройщиков в течение прошлого года администрацией города разрешений на строительство новых высотных жилых домов общественность не успокоило. Тем более, что в ряде серьезных конфликтов победа оказалась на стороне застройщиков.

Особенно серьезным оказался октябрьский конфликт в районе «Тысячекоечной больницы», на который в пожарном порядке пришлось выезжать и «гасить» лично губернатору Олегу КОЖЕМЯКО. Люди, мечтавшие о парковках, детском саде, благоустройстве территории, вместо этого вдруг поняли, что их уплотняют новым многоэтажным жильем, и их проблемы, вместо того, чтобы сказочно решиться, неожиданно волшебно растут. Тогда было выработано какое-то компромиссное соглашение между жителями, властью и застройщиком. Конфликт перешел в стадию консервации. Но эта «точка» все же так и осталась взрывоопасной, поскольку окончательно ее погасить может только реальное улучшение комфорта и качества жизни этой территории в районе ул. Русской, 57Н.

В середине февраля Банк ДОМ.РФ сообщил о том, что он предоставил проектное финансирование в размере 1,9 млрд рублей компании «СЗ «Регион», входящей в группу «Жилкапинвест», для строительства жилого комплекса в районе БАМа во Владивостоке общей жилой площадью 39,2 тысячи кв. метров на 572 квартиры.

Местные жители в конце прошлого года собирали подписи под обращением к губернатору, чтобы строительство этого комплекса было запрещено, поскольку ухудшает среду их обитания. Они предполагают, что строительством только одного дома дело здесь не обойдется, а несколько новых зданий создадут в микрорайоне невыносимый транспортно-пешеходный коллапс. Кстати, непонятна и будущая судьба имеющихся здесь объектов ГО. Однако эти протесты большой силы не имели. Тем более, что это вроде бы было решено ранее – в прошлом на этой территории планировалось построить небольшой т.н. «Южный квартал», и пара зданий даже появилась.

Известно, что в декабре застройщик рапортовал о том, что строительство в районе ул.Карбышева, д.12 уже начато, и ввести новый дом предполагается в сентябре 2022 года.

Более остро проходит конфликт между жителями улиц Кирова, 112 и 116, Чапаева, 8 и расположенного здесь частного сектора с застройщиком из Ижевска – компанией «Талан-Владивосток», которая выиграла проводившийся АО «ДОМ.РФ» земельный аукцион под строительство высотного жилья. Ранее на этом месте был небольшой скверик. Теперь зелень исчезла, а участок огорожен и подготовлен под начало строительных работ. Однако они пока не начинаются, поскольку, вероятно, у застройщика еще нет утвержденной проектной документации, и она не прошла общественное обсуждение, да и разрешение на строительство отсутствует. В администрации города отмечают, что застройщик с ней по этому объекту не контактирует, и диалог о разрешении конфликта не ведется.

На днях к этой «точке» в очередной раз на митинг вышли местные жители, протестуя против того, чтобы здесь появились уже ненавидимые ими два 30-этажных дома, которые создадут ряд проблем.

Протесты увенчались возможной победой

В борьбе с точечной застройкой нельзя говорить о конечной победе или окончательном поражении той или иной стороны. В прошлом уже были факты, когда решения администрации или судебных органов переигрывались, и победа уходила пораженной стороне. И сегодня жители чаще проигрывают в спорах по точечной застройке. Но иногда и на их долю выпадает удача.

Таким «лучиком стало решение Ленинского районного суда об удовлетворении иска прокуратуры о признании незаконными действий структурного подразделения администрации Владивостока, разрешившего одной из строительных компаний группы «Эскадра» построить на месте небольшого сквера 25-этажный новый жилой дом в районе ул. Надибаидзе, 1. Его жители были категорически против этого и предприняли ряд акций, которые, в конечном счете, привели к принятию судом требования к администрации города отозвать разрешение на строительство этого объекта.

Кстати, это не единственная победа жителей ул. Надибаидзе над застройщиком. В декабре прошлого года глава города Олег ГУМЕНЮК распорядился отозвать разрешение на строительства двухэтажного магазина с кафе в районе дома на ул. Надибаидзе, 17, против строительства которого ранее активно выступали местные жители, требовавшие передать им участок под организацию дворовой территории с необходимыми им площадками и сооружениями.

Украденный берег

Недавно у владивостокцев появился новый повод для возмущения непонятным для них строительством. В районе Второй речки на отсыпанной территории берега моря началось возведение конструкций производственно-складского назначения.

Известно, что ранее об этой территории говорилось как о перспективной для развития объектов общественного и рекреационного назначения. В итоге же, она осваивается под некие хознужды.

Спрашивается: почему берег бухты Золотой Рог должен быть очищен от зданий и объектов промышленного и транспортного назначения под продолжение шествования Набережной Цесаревича вплоть до площади Луговой, а берег на Второй Речке, наоборот, должен получить «промышленное» развитие?

В поисках компромисса

Пожалуй, прежде чем начинать какое-либо строительство, о нем еще на уровне идеи (чтобы не тратиться впустую на проект) застройщикам надо проводить обсуждение с жителями, которых они могут в чем-то ущемить, чтобы понять, что надо сделать для того, чтобы никто от их проекта не проиграл, предусмотреть в проекте компенсационные мероприятия. Затем, уже на стадии самого проекта снова показать будущий объект общественности, чтобы исключить возможные конфликты, и, получив «добро» горожан и официальное разрешение на строительство, беспроблемно вести его дальше вплоть до сдачи в эксплуатацию.

К сожалению, застройщики не считают нужным информировать население о своих планах, проекты далеко не всегда выносятся на обсуждение, а решения принимаются кулуарно. В результате – хроническая война с жителями и возможные серьезные потери, если застройщик уже серьезно вложился в проект. Хотя он, конечно, должен помнить о печальных прецедентах. Как, например, о том случае, когда уже готовая 7-этажная коробка нового здания в Почтовом переулке, построенная без разрешения, по решению суда была снесена, потому что общественность города настояла на том, что такому объекту не место в зоне охраны объектов исторической застройки.

Хорошо известен подход к этому главы города, который считает, что все застройщики должны вести прямой конструктивный диалог с местными жителями и вместе с ними приходить к верному решению по своим идеям и проектам. Но, если конфликты не идут на убыль, то понятно, что диалога нет, и обе стороны остаются глухими в отношении претензий друг к другу.

Председатель Совета саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО недавно выступил с предложением выработать какие-то механизмы диалога между жителями города, недовольными точечной и иной застройкой, и застройщиками, что помогло бы предупреждать возникновение таких конфликтов. Подготовку общественного договора «Альянс строителей Приморья» взял на себя и предложил всем, кому дорог Владивосток и его будущее, как города высокого качества жизни, направлять свои предложения по общественному регулированию строительства в нем по адресу электронной почты [email protected]

Пожалуй, это очень необходимо. Но нужно и власть употребить. Иначе зимнее «точечное» обострение грозит перерасти в не менее серьезное весеннее.

КСТАТИ

Территория побережья в районе Второй Речки в прошлом прорабатывалась под общественные потребности горожан. Были многочисленные дипломные проекты студентов ДВФУ, архитекторов и проектных компаний. Предполагалось, что напротив берега, «на воде», появится связанный с ним жилой или деловой квартал оригинальной архитектуры.

Похоже, что теперь этого не будет. Мечты не сбудутся, и на много лет вперед формируется недовольство горожан, что у них в очередной раз украли доступ к морю, что на его берегу будет развиваться абсолютно не нужный им комплекс.

На фото: Горожане готовы биться за комфортную среду до последнего метра.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



