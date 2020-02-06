Щепки на 200 миллионов долларов

Приморье потеряло сингапурско-индийские инвестиции из-за… нехватки древесины

Cтенания дальневосточных лесопромышленников по поводу неподъемной пошлины на экспорт необработанного леса выглядят карикатурными на фоне сложностей с сырьем на местном рынке, что серьезно тормозит инвестиционные планы иностранного капитала, готового вложиться в переработку в регионе.

В начале этого года стало известно, что сингапурская Sudima и индийская KGK отказались от первоначальных планов построить лесоперерабатывающий комплекс в Приморском крае и переориентировали проект на Забайкальский край. Интересно, что для реализации проекта инвесторы еще в ноябре 2018 года зарегистрировали во Владивостоке ООО «КГК Судима Эвергрин» (KGK Sudima Evergrin). Учредителем компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей выступил гражданин Индии Джаин Сунил КУМАР. Возглавил юрлицо его соотечественник Рамани Витхалбхай ВАЛЛАБХБХАЙ, он же гендиректор ООО «КГК ДВ» (российская «дочка» индийской КGK Group, одного из крупнейших потребителей алмазов российской «АЛРОСА»).

Досье "Золотого Роаг": Sudima International образована в 1994 году в Сингапуре. Основными направлениями работы являются заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме и Вьетнаме. ООО «КГК ДВ» 5 сентября 2017 года открыло производство по огранке алмазов на территории Свободного порта Владивосток. Мощность фабрики в итоге составит 3,8 тыс. карат в месяц. Инвестор уже заявил о планах инвестировать не менее 1,5 млрд рублей в создание алмазного центра во Владивостоке на базе действующего предприятия.

Соглашение о намерениях по реализации проекта было подписано на V Восточном экономическом форуме. По предварительным расчетам, объем инвестиций в проект может превысить $200 млн. На новом предприятии планируется производить мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты.

«К началу этого года был проведен осмотр возможных производственных площадок, начата работа по оценке сырьевой базы независимым аудитором, начаты переговоры с потенциальными банками – партнерами проекта. В этом году инвесторы планируют получить лесосеку и приступить к строительно-монтажным работам», - сказал зам гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Максим ДУЗЬ, слова которого приводит пресс-служба агентства.

Больше 68% территории Забайкальского края покрыто лесами (средняя лесистость России - 45,3%). Общая площадь лесов составляет 34,098 млн га. Из них к землям лесного фонда относятся 32,650 млн га.

Хотели как лучше…

В декабре 2017 года было принято постановление правительства РФ об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину - с 25 до 40% в 2019 году, до 60% в 2020 году и до 80% в 2021 году. «Такое значительное повышение экспортных пошлин на необработанную древесину и другие меры, принятые правительством РФ, направлены на повышение степени переработки дерева в России, увеличение объемов прибавочной стоимости в стране, создание рабочих мест на территории Дальнего Востока», - отметил г-н Дузь.

У дальневосточных лесопромышленников своя правда - они пожаловались новому премьер-министру Михаилу МИШУСТИНУ на кризисную ситуацию в отрасли после повышения пошлины до 60%.

Как пишет «Коммерсант», ассоциация «Дальэкспортлес», на участников которой приходится 52% лесозаготовки и 80% деревообработки в Дальневосточном федеральном округе, просит премьера ввести мораторий на повышение экспортной пошлины на вывоз необработанного леса. Ассоциация считает необходимым установить для кругляка дальневосточных хвойных пород экспортную пошлину в 6,5%.

Как сообщил «Коммерсант», обращение к премьеру было подготовлено по итогам совещания 21 января с представителями полпредства в ДФО, АПИ и другими ведомствами. Как сообщил в ходе совещания председатель «Дальэкспортлеса» Александр СИДОРЕНКО (возглавляет ассоциацию с 2004 года – Прим. автора), по данным перевозчиков, в 2019 году объем вывоза за рубеж леса и лесоматериалов упал на 27,8%, до 5,15 млн кубометров, в то время как Минпромторг сообщал о росте экспорта пиломатериалов при сокращении экспорта кругляка.

«Фактически в этих данных всегда включены пиломатериалы, произведенные в Сибири, и пересекающие границу в зоне ответственности Дальневосточной таможни. С кризисом в Европе сократилось потребление всех товаров, в том числе и пиломатериалов из России. Поэтому не только сибиряки, но уже и другие регионы страны переориентировали свои поставки с Европы, Ближнего Востока на Китай, в том числе через дальневосточную таможню. Вот мы и видим небывалый, быстрый рост экспорта пиломатериалов на Дальнем Востоке», - утверждают эксперты «Дальэкспортлеса».

При этом только в ДФО квоты на вывоз необработанной древесины привязаны к объему инвестиций в переработку, что является нарушением антимонопольного законодательства. В связи с этим ассоциация подготовила обращение в Конституционный суд.

На вопрос, почему предприятия не переориентируются на внутренний рынок, Александр Сидоренко ответил в интервью «Российской газете»:

- Он (внутренний рынок – Прим. автора) фактически отсутствует - при населении ДФО в 8,3 млн человек годовая емкость рынка - всего 2,74 млн кубометров. А, к примеру, в прошлом году заготовлен 21 млн кубометров древесины. Причем на Дальнем Востоке самый низкий в стране показатель освоения расчетной лесосеки – 17%, тогда как в среднем по РФ – 30%. И при этом, как ни парадоксально звучит, отрасли не хватает леса.

По телевидению демонстрируется множество материалов о «разоблачении» «черных» лесорубов, и на таких сюжетах строится отношение к целой отрасли. Между тем, по данным Рослесхоза, в 2018 году на территории ДФО незаконная рубка составила 123,2 тыс. кубометров, или 0,58 процента всего объема заготовки. Но на этом фоне и к законопослушным предприятиям лесной промышленности относятся как к преступникам и за малейшие нарушения изымают арендуемые лесные участки. Над рядом компаний, которые уже реализовали приоритетные инвестиционные проекты, нависла угроза непродления договоров аренды. Например, ОАО «Тернейлес» в Приморье получило лесосырьевую базу в результате приватизации, а Лесной кодекс предписывает ее приобретение через аукцион.

Без сырья стоят заводы по производству плит МДФ и пиломатериалов компании «Римбунан Хиджау МДФ» в Хабаровском крае. В тайге у предприятия 115 тыс. кубометров заготовленной летом древесины, но доставить ее невозможно - распорядительным актом правительства региона закрыта дорога.

Итог: все компании, реализующие последние десять лет крупнейшие проекты в лесной отрасли, оказались в тяжелом положении. ООО «Аркаим» и ООО «Азия-Лес» - банкроты, ООО «Римбунан-Хиджау» из-за отсутствия сырья остановило деревообрабатывающие заводы, а ООО «РФП Групп» испытывает острый дефицит оборотных средств, имея колоссальную долговую нагрузку.

Виновные найдены

Вице-премьер Юрий Трутнев уже объявил выговор замглавы Минпромторга Виктору ЕВТУХОВУ за невыполнение ряда поручений, связанных с организацией работы в сфере лесопереработки.

«Установить дифференцированную ставку вывозной таможенной пошлины в зависимости от увеличения глубины переработки, помните? Вы тогда принесли нам карательный механизм - кто не выполняет пропорцию, того лишать квоты. Мы договорились о том, что так делать не надо. Надо тем, кто более 40% перерабатывает, снижать таможенную пошлину. Вы это сделали или не сделали?», - обратился вице-премьер к г-ну Евтухову на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока в конце декабря.

Спросил вице-премьер и о том, выполнены ли его поручения связать квоту на вывоз переработанного леса с объемом переработки и не лимитировать его.

Евтухов ответил, что и эти два поручения не выполнены. После этого Трутнев объявил ему выговор.

«Прошу в протоколе представить предложение об объявлении вам выговора за то, что вы не исполняете решения заместителя председателя правительства», - пояснил вице-премьер.

Японцы не могут определиться с партнерами

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», проблемы с сырьем также тормозят проект японской компании Erex Co. Ltd, которая рассматривает возможность организации в Приморье производства пеллет (топливных гранул).

«Проект сложный. Для выпуска пеллет планируется использовать отходы предприятий деревообрабатывающей продукции из нескольких регионов. Нужно рассчитать логистику, понять, где будет локализация производства, какие приморские компании могут стать партнерами японских инвесторов», - пояснял ранее старший специалист департамента инвестиционных проектов АПИ Валерий СМИРНОВ.

Японская компания планирует инвестировать в проект 6,5 млрд рублей ($95 млн). В год планируется выпускать до 2 млн тонн топливных гранул. Продукцию планируется экспортировать в Японию, чтобы закрыть потребность электростанций, эксплуатируемых компанией.

КСТАТИ

Тем временем, Приморский край продолжает «кошмарить» ОАО «Тернейлес» - Арбитражный суд Приморского края в январе частично удовлетворил сразу три исковых заявления департамента лесного хозяйства Приморья о взыскании с лесного гиганта с участием японского капитала ущерба, причиненного лесному фонду.

При этом суд резко снизил запросы чиновников и взыскал по трем искам смешные 2,9 млн рублей, что для «Тернейлеса» - как слону дробина. Деньги будут взысканы в пользу министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, которое по ходу судебных разбирательств было признано правопреемником департамента лесного хозяйства Приморья.

На фото: Инвесторы остались недовольны величиной приморских пеньков.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.