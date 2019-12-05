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Комплекс за 299 миллионов продается во Владивостоке
В районе бухты Улисс рядом с автомобильной развязкой выставлен на продажу объект нестандартной недвижимости
Уже почти десять лет, с тех пор как он был построен, его практически не использовали по назначению. В комплекс, который предлагается за 299 млн рублей, входят земельный участок, четырехэтажный административно-гостиничный комплекс с площадью помещений 1,9 тыс. кв. метров, гаражный бокс площадью около 1 230 кв. метров, баня, небольшая котельная, сторожка, водонапорная башня, спортплощадка, бассейн, летний сад и пр.
Подключены электричество и канализация, имеется своя скважина, обеспечивающая полную потребность в воде, есть и автомобильные подъезды. Все находится за сплошным забором и в частной собственности у двух приморских предпринимателей.
Судя по доступной информации, комплекс может успешно использоваться как круглосуточный частный детский сад или даже небольшой интернат с каким-нибудь интеллектуальным, спортивным или иным уклоном. Может действительно быть небольшой гостиницей или хостелом, но в этом случае доходность потенциальному покупателю комплекса стоило бы хорошо просчитать, поскольку номерной фонд небольшой. Наверное, комплекс может быть и хорошим офисом для солидной компании, которую позволительно назвать дружной и имеющей общие не только деловые, но и иные интересы.
В этом отношении, для основной деятельности, конечно, интересно главное здание комплекса, имеющее несколько холлов, кабинеты, гостиничные номера, которые тоже могут использоваться как офисные кабинеты, высокий мансардный этаж, помещения хозяйственного назначения и переход в просторный гаражный бокс. Именно это здание придает комплексу особый шарм, выделяясь необычной для Владивостока черепичной крышей и формой мансарды.
Эксперты компании ООО «Индустрия-Р» считают, что продающийся комплекс имеет определенный потенциал развития, который может быть воплощен через строительство на территории комплекса высотного гостиничного здания от 15 до 30 этажей с большим номерным фондом. Главная же его ценность на сегодня – это отличное расположение, поскольку из этой точки удобно добираться и в центр города, и на остров Русский, и по трассе Аэропорт – Де-Фриз – Седанка – Патрокл – остров Русский за город.
На фото: У комплекса на Катерной особый шарм.
Фото farpost.ru
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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