Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тысяча смелых
Во Владивостоке прошел форум «Мой бизнес»
Владивосток стал девятнадцатым городом России, в котором прошел форум «Мой бизнес», созданный в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. И хотя организаторы ожидали около 900 участников, на мероприятии в Дальневосточном Федеральном Университете собралось более 1000 представителей бизнес-сообщества со всего Приморья.
Ключевыми темами Форума стали меры государственной поддержки, новые технологии для бизнеса, маркетинг и коммуникации. За 9 часов выступлений 13 экспертов в режиме нон-стоп рассказали приморским предпринимателям о технологиях взрывного роста бизнеса, оптимизации финансов компании, цифровой логистике, тиражировании бизнеса и коммуникациях.
Среди приглашенных во Владивосток спикеров были такие известные предприниматели как Гузель САНЖАПОВА - основатель социального предприятия Cocco Bello; Гил ПЕТЕРСИЛ - ведущий международный эксперт по бизнес-стратегии и нетворкингу; Рустам МАВЛАНОВ - CEO группы компаний Synergy New York, Дмитрий КИБАЛКО - основатель сети магазинов «Мосигра» и другие.
Площадка форума «Мой бизнес» стала прекрасной возможностью для предпринимателей получить новые знания, услышать экспертов мирового уровня, приобрести новых партнеров, перенять опыт известных предпринимателей.
Еще одна цель форума «Мой бизнес» - сформировать глобальное информационное деловое сообщество в регионе и во всей стране. Для этой цели у каждого участника на регистрационном бейдже разместили специальный паспорт (qr-код), с помощью которого предприниматель попадал в единую экосистему, где возможно общаться с другими бизнесменами, набирать баллы и получать призы. Также в популярных мессенджерах работали чат-боты, которые не только ориентировали человека на площадке Форума, но и остались после окончания мероприятия как общая группа единомышленников.
Напомним, форум «Мой бизнес» организован Министерством экономического развития России совместно с Университетом «Синергия», администрацией Приморья и краевым центром «Мой бизнес» в рамках проекта по популяризации предпринимательства - части национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее форумы «Мой Бизнес» уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Кызыле и других городах, где собрали в общей сложности более 25 тысяч человек.
Кроме того, в рамках мероприятия были определены лучшие инвестиционные проекты года.
Итоги первого регионального конкурса «Лучший инвестиционный проект-2019» подвело Инвестиционное агентство Приморского края на масштабном форуме предпринимателей «Мой бизнес», который прошел 24 ноября в ДВФУ.
При оценке проектов учитывались объем инвестиций, созданные рабочие места, окупаемость проекта и социально-экономический эффект.
В номинации «Лучший инвестиционный проект регионального значения» победил резидент Свободного порта Владивосток - транспортно-логистический комплекс «Юнион», расположенный в Артеме. В развитие проекта вложено 870 млн рублей, создано 27 новых рабочих мест.
Лучшим проектом муниципального значения стала «Клиника ревматологии профессора Дубикова А.И.» - единственный на Дальнем Востоке специализированный медцентр, где помогают лечить болезни опорно-двигательного аппарата, околосуставных мягких тканей, а также системные воспалительные аутоиммунные болезни. В развитие проекта было вложено около 10,4 млн рублей, уже создано 18 новых рабочих мест.
Лучшей бизнес-идеей стал проект ООО «Приморская соя» по производству лецитина из соевого масла. Запуск производства запланирован на конец 2021 года. Планируемый объем инвестиций - 120 млн рублей, будет создано 12 рабочих мест.
«Подобные конкурсы - это еще один инструмент, помогающий выявить инициативы, которые способствуют развитию экономики всего Приморского края. Для инвесторов и бизнесменов это возможность ознакомиться с примерами глубоко проработанных и эффективных проектов, перенять этот опыт и внедрять новые подходы в своем бизнесе. Успешно реализованные проекты – лучшее доказательство того, что в Приморье создаются все условия для комфортной работы и развития своего дела», – рассказал директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Игорь ТРОФИМОВ.
Напомним, выявление лучших инвестиционных проектов в регионе – одно из мероприятий дорожной карты «Инвестиции», которая реализуется в рамках комплексной работы по улучшению инвестиционного климата в Приморском крае.
Евгений СИДОРОВ, фото РИА «ПримаМедиа».
Новости партнеров
Новости тематики
- Верфям протянули клешню помощи
- Приморских предпринимателей учили опираться в бизнесе на друзей и знакомых
- Тысяча смелых
- Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- "Транснефть – Порт Козьмино": надежность и инновации
- Прольется ли дождь из рупий на Приморье
- Жителям Приморья, желающим заняться бизнесом, дадут 250 тысяч рублей
- Владивосток распродадут в Москве
- ОАО "Терминал Астафьева" запустил закрытую конвейерную линию
Новости раздела
- Верфям протянули клешню помощи
- Приморских предпринимателей учили опираться в бизнесе на друзей и знакомых
- Тысяча смелых
- Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- Налетели на Приморье
- "Транснефть – Порт Козьмино": надежность и инновации
- Хуже, чем ящур
- Нарисовано для состоятельных
- Спустить квартиру во Владивостоке на аренду в жилья столице
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
- Как мухи на навоз: Власти решили извлечь прибыль из коровьих лепешек
- Россияне могут претендовать на чужую недвижимость
- "Без поддержки государства восстановление невозможно"
- "Колмар" будет поставлять коксующийся уголь китайцам
- Статус "Дальневосточного предпринимателя" пора закрепить законом
- Проект об основах госполитики в Арктике внесен в Правительство России
- С начала года население Камчатки сократилось почти на 2,2 тысячи человек