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Почти 200 дворов отремонтировали во Владивостоке
Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по губернаторской программе «1000 дворов». На сегодняшний день преобразились уже 196 дворов – около двух третьих запланированных к благоустройству на этот год. Все работы организованы администрацией Владивостока совместно с управляющими компаниями и с учетом пожеланий граждан.
На 103 придомовых территориях уложен новый асфальт, в 60 дворах установлены детские площадки, а в 33 дворах – спортивные площадки. Из последних адресов, где ремонт завершен, - дворы на Гульбиновича, 20 и Марины Расковой, 5.
Отремонтировать самостоятельно, на средства жильцов, придомовые территории - непосильное бремя, поэтому дороги в сотнях дворов во Владивостоке за последние десятилетия сильно разрушились, так что программа по благоустройству дворов и возможность получить на это бюджетные средства оказалась более чем своевременной и долгожданной.
При этом субсидий, предоставленных по краевой программе на асфальтирование больших дворовых территорий, во многих случаях оказалось недостаточно, поэтому по распоряжению главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА в городской казне были изысканы дополнительные средства в размере 20 млн рублей.
Чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», граждане заранее, еще в конце минувшего года, подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке. Это одна десятая всех дворов краевого центра. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71.
«Асфальтирование дворов, установка новых площадок – это то, что сегодня нужно Владивостоку. Поэтому, чем больше жителей будут участвовать в федеральных, краевых и городских программах благоустройства, тем быстрее преобразится наш город», - подчеркнул Олег Гуменюк.
Светлана СМИРНОВА. Фото автора.
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