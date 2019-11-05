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Главой Русской рыбопромышленной компании назначен Виктор Литвиненко
На посту генерального директора он сменил Фёдора Кирсанова
С 28 октября Русская Рыбопромышленная Компания централизовала управление бизнесом во Владивостоке. Теперь именно здесь, в столице Приморья зарегистрирована и будет функционировать РРПК.
Смена адреса регистрации компании и релокация офиса - решение, продиктованное сокращением административных расходов и повышением эффективности работы РРПК. Среди приоритетных направлений компании - существенное обновление флота, развитие кадрового центра РРПК и выход на новые рынки сбыта с конкурентноспособными продуктами глубокой переработки. Семичасовая разница во времени затрудняла эффективность реализации этих бизнес целей.
Виктор Литвиненко - опытный менеджер, профессионал рыбного промысла, уроженец Приморского Края.
Вся трудовая деятельность Виктора Александровича Литвиненко связана с морем.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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