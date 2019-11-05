Форум "Мой бизнес" станет главным бизнес-событием осени во Владивостоке

Молодых предпринимателей ждет встреча с федеральными экспертами

24 ноября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ пройдет форум «Мой бизнес», организованный в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Событие соберет на одной площадке ведущих бизнес-спикеров и все предпринимательское сообщество региона. О программе форума и его значимости для поддержки деловой активности приморцев рассказал заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ДМИТРИЕНКО.





- Сергей Михайлович, дата проведения форума «Мой бизнес» практически совпадает с первой годовщиной работы приморского центра поддержки предпринимателей. Каковы главные итоги деятельности центра «Мой бизнес»?

- Год назад все организации, которые занимаются поддержкой предпринимательства в Приморском крае, объединились на единой площадке под единым федеральным брендом «Мой бизнес». Сегодня центр «Мой бизнес» - это не только здание на Тигровой,7 во Владивостоке, где расположены Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Микрокредитная компания Приморского края, Центр инноваций социальной сферы, Региональный инжиниринговый центр и Инвестиционное агентство Приморского края. За год работы представительства центра «Мой бизнес» открыты еще в шести городах Приморского края – Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске и Артеме.

- Какие услуги могут получить приморские предприниматели в центрах «Мой бизнес»?

- Мы планируем, что по итогам 2019 года свыше трех тысяч предпринимателей получат в центрах «Мой бизнес» качественные консультации и пройдут обучение на бесплатных семинарах, тренингах и мастер-классах. Около 30 предпринимателей уже получили микрозаймы до 5 млн рублей в Микрокредитной компании Приморского края по ставкам от 3,5 до 7% годовых, сейчас проценты стали еще ниже. Хорошо работает Гарантийный фонд, выдавший поручительств на 1,3 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить кредиты в коммерческих банках на общую сумму 2,7 млрд рублей.

Активно развивается новое для Приморского края направление – Центр инноваций социальной сферы. Речь идет о поддержке проектов приморских предпринимателей в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Еще одно новое направление – Центр инжиниринга. В Приморье достаточно много предпринимателей, занимающихся производством, но специфические меры поддержки – такие, как привлечение консультантов или помощь в сертификации продукции, технический аудит, разработка программы модернизации – стали доступны только с запуском центра «Мой бизнес». Предприниматели активно ими пользуются. Вскоре откроется коворкинг – это будет своего рода мини-офис для начинающих предпринимателей.

- Кто из известных российских предпринимателей планирует принять участие в работе форума «Мой бизнес» во Владивостоке?

- Среди возможных спикеров – разработчик бизнес-игр и эксперт по проведению результативных переговоров Ольга ГРИЩЕНКО, основательница сети языковых школ Leo School Юлиана КУЗНЕЦОВА, основатель сети магазинов «Мосигра» Дмитрий КИБКАЛО, эксперт в области продвижения в Instagram Инди ГОГОХИЯ и ряд других известных экспертов федерального уровня. Всего в рамках форума «Мой бизнес» во Владивостоке запланировано выступление 16 спикеров, проекты которых широко известны среди российских предпринимателей.

- Поделятся ли своим опытом с приморскими предпринимателями и теми, кто только задумывается об открытии своего дела, руководители ведущих компаний нашего региона?

- Мы ведем переговоры с известными и успешными приморскими предпринимателями по поводу участия в форуме «Мой бизнес». Конкретных фамилий называть я бы пока не хотел – необходимо согласовать рабочие графики. Но могу сказать, что в первую очередь мы ориентируемся на сферу гостеприимства: для Приморского края она сегодня является одной из наиболее перспективных с точки зрения развития предпринимательства, особенно – малого и среднего бизнеса. У нас еще много незанятых ниш в туристической и околотуристической сфере – например, прокат велосипедов.

- Будут ли на форуме представлены кейсы предпринимателей, бизнес которых успешно развивается благодаря действующим в Приморье мерам поддержки МСП?

- Да. Очень важно, что участники форума познакомятся с «историями успеха» обычных приморских предпринимателей – амбассадоров центра «Мой бизнес», реализовавших интересные и значимые для Приморья проекты. Например, это Валентина ВОРОШИЛОВА, директор торгово-производственной компании «Сота», которая производит и экспортирует приморский мед; основатель и генеральный директор компании-производителя экологически чистых продуктов питания ГК «Гелиан» Алексей ГОРОДКОВ; совладелец кафе «Наше место» во Владивостоке Светлана ГОРЮШКО и другие.

- Какие еще образовательные мероприятия для предпринимателей проводятся в Приморском крае?

- За последнее время в Приморье проведено достаточно много подобных мероприятий, где предприниматели делились опытом друг с другом. Однако форум «Мой бизнес» примечателен тем, что позволит приморцам посмотреть на успешные кейсы, реализованные в других регионах. И в целом – это масштабный федеральный проект, и только 20 регионам страны повезло принять у себя форум.

В целом, различные крупные мероприятия организуются краевым центром «Мой бизнес» практически ежемесячно. Так, в ноябре-декабре нам предстоит проведение Восточного строительного форума, форума социального предпринимательства, экспортного форума. И, конечно, стоит упомянуть о наиболее массовом мероприятии – ежегодной краевой конференции предпринимателей «Бизнес у моря», которая проходит в мае в канун Дня предпринимателя. По итогам проведения форума «Мой бизнес», оператором которого выступает университет «Синергия», мы наверняка увидим и позаимствуем новые форматы работы с аудиторией и обязательно будем внедрять их на краевых мероприятиях.

- Летом 2019 года в Приморье состоялся набор на первый поток акселератора «Энергия экспорта». Завершено ли обучение слушателей?

- Акселерационная программа для экспортеров успешно запущена. В ней, напомню, участвуют 15 предпринимателей. Три образовательных этапа уже позади, сейчас участники готовятся представить свою продукцию, уже адаптированную за время курса под требования Китая, на бизнес-форуме в Харбине. Мы рассчитываем, что там они заключат экспортные контракты. Многие уже сейчас ведут переговоры с потенциальными партнерами. Добавлю, что поддержка экспортоориентированных производств является одной из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

Досье "Золотого Рога": Форум «Мой бизнес» во Владивостоке состоится при поддержке Министерства экономического развития РФ и университета «Синергия» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Задачи нацпроекта – увеличить к 2024 году число МСП на 30% и поднять долю МСП в валовом внутреннем продукте страны с 22,3 до 32,5%. Форум в столице Приморья продолжает серию из 30 образовательных мероприятий в регионах России, стартовавших в сентябре 2019 года. Ключевая цель серии форумов «Мой бизнес» – дать аудитории мотивацию для старта и последующего развития своего дела, а также сформировать положительный образ предпринимателя. В рамках мероприятия во Владивостоке запланировано 16 выступлений экспертов; ожидается участие около 900 предпринимателей. Регистрация на форум открыта по ссылке. Участие в форуме «Мой бизнес» – бесплатное. Подробную информацию о форуме также можно получить по телефону 8-800-100-9770.

МНЕНИЕ

По словам врио вице-губернатора Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, форум «Мой бизнес» ориентирован не только на опытных бизнесменов, но и на самую молодую аудиторию – в том числе, на студентов и школьников в возрасте от 16 лет.

«Будет замечательно, если наши школьники - 9, 10, 11 класс - смогут для себя найти пример для подражания и действительно поймут, что не обязательно быть наёмным сотрудником, а вполне реально создать что-то своё. Это как раз те задачи, которые перед нами стоят в рамках нацпроекта – увеличить количество предпринимателей в ближайшие 5 лет», - отметил Константин Шестаков. По мнению заместителя главы региона, молодые предприниматели могли бы занять свою нишу, в том числе, в туристической отрасли.

На фото: Заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко: «Мы планируем, что по итогам 2019 года свыше трех тысяч предпринимателей получат в центрах «Мой бизнес» качественные консультации и пройдут обучение на бесплатных семинарах, тренингах и мастер-классах».

Фото автора

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.