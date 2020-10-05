IT-специалисты из Приморского края вышли в финал "Цифрового прорыва"

4 октября завершился полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревновании приняли участие 88 команд. За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 60 цифровых продуктов, способных улучшить качество жизни населения. Из Приморского края в хакатоне приняли участие 38 сборных команд, 9 из них оказались в числе победителей. Авторы лучших проектов разделили порядка 3 миллионов рублей и получили возможность побороться за главный приз в финале и реализовать свое решение.

Всего полуфинальный хакатон собрал 750 специалистов из 35 регионов. Больше всего победителей — из Приморского края: 30 человек. Также в топ-5 по количеству победителей вошли: Хабаровский край, Амурская, Ростовская и Нижегородская области.

Участники из Приморского края предложили решения в области AI & Big Data, мобильной и веб-разработки для бизнеса, развития инфраструктуры регионов и социальной сферы. Все кейсы – актуальные задачи компаний и региона, а лучшие решения будут внедряться.

«Вот уже четвертый хакатон подряд мы видим живой интерес IT-специалистов к цифровизации регионов и социальной сферы. На этот раз самым популярным среди участников стал кейс, связанный с развитием инфраструктуры на острове Русский. Команды предложили прототипы IT-продуктов, которые помогут организовать доставку товаров первой необходимости. Также в топе были задачи по обеспечению населения банковскими терминалами и юридической поддержкой, а также задачи, связанные с предоставлением государственных услуг. Лучшие проекты будут доведены до реализации, и, мы верим, что этот опыт станет тем «якорем», который удержит IT-специалистов в регионе и вдохновит их на поиск новых решений для развития территории», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Команда «Рандом» заняла первое место в кейсе от АНО «Мы & Город». Они разработали сервис для юридической помощи по вопросам жестокого обращения с животными. Команда Syndicate создала онлайн редактор интерфейса для мобильных приложений и победила в решении задачи от SIZZE.IO. Приморские специалисты в составе команды BIPro — оказались на первом месте в кейсе Газпромбанка. Они представили сервис с применением нейросетей, помогающий определить, где не хватает банкоматов.

Приморский край также выступил в качестве постановщика кейса — участникам предложили решить задачу, связанной с развитием инфраструктуры на острове Русский. В этом задании победила сборная команда с приморскими специалистами — «Красное облако». Они создали удобное мобильное приложение для совместного заказа продовольствия в кампус ДВФУ.

На втором месте — команда из Приморья Limbus. С помощью их сервиса студенты смогут делать заказы, а в качестве курьеров могут выступать все желающие. Команда Meteora с участниками из Приморского края и Санкт-Петербурга заняла третье место. Они создали сервис «Товарищи» с рейтинговой системой, которая будет помогать улучшать качество услуг.

Хакатон проходил со 2 по 4 октября 2020 года. Команды работали дистанционно, им помогали 77 трекеров и экспертов.

«В рамках хакатона мы встретились с представителями региональных властей ДФО, университетов, фондов, технопарков и институтов развития — по итогам общения мы видим, что на Дальнем Востоке активно запускаются программы, направленные на развитие инновационных проектов, формируется среда для создания технологических стартапов. У решений участников «Цифрового прорыва» есть все возможности для того, чтобы вырасти в полноценные бизнесы. И мы будем со своей стороны способствовать этому», – поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В рамках конкурса прошел круглый стол, где первые лица регионов Дальневосточного ФО, представители университетов ДФО, фондов и институтов развития обсудили формирование цифровых и управленческих компетенций у специалистов ФО, развитие IT-предпринимательства на Дальнем Востоке, а также инициативы по поддержке инновационных стартапов. На встрече представители региональных Правительств выразили готовность способствовать внедрению решений участников «Цифрового прорыва». Руководство технопарка «Русский» представило образовательную программу «Дальневосточный старт» для развития технологического предпринимательства.

В состав жюри Дальневосточного IT-хаба вошли представители IT-сферы и Digital-рынка: руководитель практики Brand Experience AIC Антон Шапоренко, Евгения Черкашина — CEO humex, сооснователь технологической компании PHYGITALISM Юсупов Олег, руководитель бизнес-анализа в Redmadrobot Сергей Ковтунов.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Центральном ФО с 17 по 19 октября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», «Газпромбанка», ПАО «Россети», Сбера, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса – РВК, HR-партнёр конкурса – кадровое агентство «Harwest».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.