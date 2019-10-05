Крупнейший налогоплательщик Приморья отметил весомый юбилей

Ежегодно налоговые отчисления в бюджеты разных уровней предприятия составляют около 2 миллиардов рублей

В сентябре ООО «Транснефть - Порт Козьмино» отметило десятилетний юбилей, в связи с чем для журналистов России был организован визит на предприятие, даже внешний вид которого вряд ли кого оставит равнодушным. Огромные резервуары, километры труб, мощные насосы, суперсовременная автоматика и идеальнейший порядок. На предприятии побывал и корреспондент «Золотого Рога».





Если говорить сухим техническим языком, порт Козьмино - конечная точка известной ныне на мировом нефтяном рынке трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) протяженностью около 5 тыс. км, которая соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Отсюда российская нефть отправляется на мировые рынки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем, что сегодня просто удивительно, даже в США.





Дождались трубу

Десять лет, с запуском сразу двух стратегических объекта - нефтепорт Козьмино и магистральный нефтепровод ТС ВСТО, фактически была открыта новая глава в российской нефтяной отрасли. До этого момента все нефтяные потоки с использованием трубопроводов и с прицелом на международные рынки, шли только в европейском направлении. На мировой нефтяной сцене даже появилась специальная новая марка нефти - ESPO. Именно ее перекачивают в Козьмино через трубопровод, соединивший Сибирь и тихоокеанское побережье страны.





Всего с момента ввода в эксплуатацию и по состоянию на конец первого полугодия 2019 года через порт Козьмино экспортировано 233,8 млн т нефти. Среди стран-получателей максимальных объемов российской нефти - Китай, Япония, Южная Корея. При этом КНР продолжает наращивать объему закупаемой здесь нефти активнее всех стран.

Сегодня ООО «Транснефть - Порт Козьмино» - современное высокотехнологичное предприятие с эффективной системой управления. Журналисты, познакомившись с производством поближе даже задали генеральному директору предприятия Денису ЧЕПЛЯНСКОМУ почти философский вопрос: а можно ли использовать методы управления, которые применяются в порту Козьмино, в муниципальном управлении? То-то бы порядка больше стало в наших городах и весях.





Вы покупайте, погрузка будет

С 2009 по 2012 годы нефть в ООО «Транснефть - Порт Козьмино» поступала только по железной дороге. Выгруженная на сливных эстакадах нефть перекачивалась по нефтепроводу длиной 23 км в резервуарный парк нефтебазы строительным номиналом 350 тыс. куб. метров. После формирования танкерной партии осуществлялась погрузка нефти на танкер.

Мощность порта на первом этапе реализации проекта ВСТО составляла 15 млн тонн нефти в год.





Расширение порта Козьмино с целью увеличения его мощности до 30 млн тонн в год началось сразу после ввода в эксплуатацию первой очереди. Три новых резервуара на нефтебазе построили в 2010 году, в результате чего объем резервуарного парка увеличился до 500 тыс. куб. метров. По словам генерального директора сегодня в планах предприятия нарастить перевалку до 34 млн тонн. Хотя могут перекачать и больше. Если понадобиться.

В 2012 году сдана в эксплуатацию площадка приема нефти, куда подведен магистральный нефтепровод ВСТО-II. Это та часть «большого» нефтепровода, которая протянулась от Амурской области и собственно до Козьмино. Это позволило осуществлять поставку нефти не только с использованием сливных железнодорожных эстакад, что дало возможность существенно увеличить объем поставляемого сырья к терминалу. С апреля 2016 года нефть в порт Козьмино доставляется только по магистральному нефтепроводу.





В 2017 году строительство двух новых резервуаров для хранения нефти в резервуарном парке порта способствовало увеличению пропускной способности терминала

Сегодня погрузка нефти на нефтеналивные суда производится у двух причалов, принимающих танкеры дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн. Отгрузка нефти в порту Козьмино идет по нарастающему графику.

С каждым годом объем отгрузки увеличивается. Высокое качество нефти сорта ESPO привлекательно для импортеров, а короткое транспортное плечо обеспечивает им серьезную экономию средств. Спрос на российскую нефть в странах Азии только растет.

Работа по высшим стандартам

В текущем году нефтепорт Козьмино в очередной раз подтвердил соответствие международным стандартам деятельности в области экологии, энергетики и охраны труда. Проверка была проведена представителями крупной, международной признанной российской сертификационной организации.

В числе сильных сторон по направлению экологии - участие в программах по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в зоне ответственности «Транснефть - Порт Козьмино», сокращение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году на 3% по отношению к 2017 году, проведение экологических субботников. Об этом чуть ниже.





Среди положительных практик инспекторы также отметили выполнение энергосберегающих мероприятий на производстве, которые позволят в 2019 году сэкономить 171,44 тыс. кВт*ч электроэнергии.

Группа аудиторов отметила достигнутые показатели, реализацию политики в области охраны труда. Проверяющие оценили высокий уровень готовности персонала к возможным аварийным ситуациям, осведомленность и компетентность работников по вопросам организации безопасного труда.

Также нефтепорт Козьмино уделяет повышенное внимание промышленной безопасности - комплексу мероприятий с целью предотвращения и минимизации последствий аварий на опасных производственных объектах. Ежегодно на производственных площадках проводится более 150 учебно-тренировочных занятий для отработки совместных действий между подразделениями предприятия с целью проверки состояния исправности и готовности привлекаемой техники и оборудования.





Моллюски не против

В октябре 2010 года на акватории бухты Козьмина создан опытный полигон по выращиванию морских гидробионтов с целью проведения биомониторинга влияния производственной деятельности на природную экосистему.

Биомониторинг представляет собой систему регулярных наблюдений за состоянием естественных поселений гидробионтов бухты Козьмина и специально выращиваемых на участке – гребешка приморского, мидии тихоокеанской, ламинарии японской.

Участок расположен в непосредственной близости к нефтеналивному терминалу (около 250 м).

С момента создания участка марикультуры через его установки прошло более одного миллиона особей гребешка приморского, около 600 тысяч особей тихоокеанской мидии.





Одна из функций участка марикультуры - это поддержание видового разнообразия бухты. На установках полигона создаются условия, благоприятные для развития других ценных промысловых животных. За все время на дно бухты отселили более 65 тысяч особей серых и черных морских ежей, 6 тысяч особей камчатского краба.

В соответствии с корпоративной программой повышения биоразнообразия до 2021 года за счет собственных средств общества планируется выпуск 10 тысяч особей гребешка ежегодно.

Журналистам, кстати, дали попробовать местные деликатесы. Ну что тут скажешь: пальчики оближешь!

Общество активно участвует в различных научно-исследовательских работах экологической направленности. В рамках утвержденной правительством РФ программы импортозамещения проводятся работы с целью содействия разработке и началу производства в России активированных углей, которые могли бы использоваться в современных установках рекуперации паров нефти – подобных той, что установлена в нефтепорту Козьмино.

«Транснефть - Порт Козьмино» ежегодно принимает участие в экологических субботниках, проводимых в муниципальных образованиях Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района. При этом благоустраиваются скверы и клумбы, высаживаются деревья и кустарники, проводится очистка береговой полосы бухты Козьмина.





С 2010 года внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента. В июле 2019 года проведен очередной ресертификационный аудит независимыми аудиторами Русского Регистра, по результатам которого подтверждено соответствие деятельности «Транснефть-Порт Козьмино» требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Нефтепорт Козьмино стал лауреатом в номинации «Лучшее экологическое предприятие». С 2016 года общество дважды входило в тройку лидеров природоохранной деятельности среди предприятий системы «Транснефть».

Приветствуйте: приморская нефтянка!

С приходом в Приморье компании «Транснефть» в крае фактически появилась новая отрасль промышленности, которая дала новые рабочие места, в том числе молодежи. На сегодняшний день на предприятии трудоустроены 781 человек, из них 718 человек - жители ДФО. Инженерно-технический персонал предприятия - 340 человек, рабочие - 441 человек. Средний возраст работников - 40 лет.

439 сотрудников имеют высшее образование, что составляет 56% от общей численности.

Ежегодные затраты на обучение и повышение квалификации сотрудников Общества составляют 12 млн руб.





Забота о достойном уровне жизни работников составляет основу социальной политики предприятия. Это высокая заработная плата, ежемесячные премии, надбавки, льготы и компенсации, комфортабельное жилье, мы предоставляем квартиры в малоэтажном жилом комплексе. Высококачественное медицинское обслуживание по программе ДМС, путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории.

Ну и самая интересная цифра - средняя зарплата. По некоторым данным на предприятии она составляет 116 тыс. руб. Понятное дело, что текучка здесь практически отсутствует. Хотя, внимание, кое-какие вакансии все же есть.

Делать благо - фирменный стиль

Благотворительность - одно из наиболее важных направлений социальной работы ООО «Транснефть - Порт Козьмино». Предприятие оказывает целевую поддержку образовательным и спортивным учреждениям, организациям культуры и детским домам, различным общественным организациям. В период с 2010 по 2018 гг. размер благотворительной помощи сторонним организациям составил 139,6 млн руб. (в том числе благотворительный проект по капитальному ремонту МБДОУ «Детский сад № 49» г. Находки, на который было потрачено 91,9 млн руб.)

Крупнейшим благотворительным проектом последних лет стал капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 49» г. Находки, на который было потрачено 91,9 млн. руб. Это первый объект адресной благотворительной помощи ПАО «Транснефть». Сдан в эксплуатацию после капитального ремонта в 2018 году.





Средняя общеобразовательная школа № 18 станет вторым получателем адресной благотворительной помощи ПАО «Транснефть» в Находкинском городском округе.

С момента ввода в эксплуатацию в 2009 году работа нефтеналивного терминала характеризуется высокими производственными и финансовыми показателями. При этом коллектив порта успешно справляется с одной из главных задач - обеспечением бесперебойной поставки всех заявленных объемов нефти на экспорт.

Лучшее и крупнейшее

По итогам 2018 года ООО «Транснефть - Порт Козьмино» признано лауреатом конкурса «Лучшая стивидорная компания», организованного Ассоциацией морских торговых портов. Этот конкурс проводится с 2005 года. В текущем году в нем приняли участие 23 российские стивидорных компании, осуществляющие перевалку грузов и обслуживание пассажиров в портах на территории Российской Федерации.





При этом, решая стратегические задачи в масштабах страны, «Транснефть - Порт Козьмино» вносит важный вклад в обеспечение экономического развития территории своего присутствия. Нефтепорт - крупнейший налогоплательщик Приморья. Ежегодно в среднем налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составляют 2 млрд рублей.