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"Ростелеком" и Дальневосточный фонд высоких технологий намерены взяться "Умный город" на Дальнем Востоке
Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.
ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и Дальневосточный фонд высоких технологий, занимающийся финансированием и поддержкой высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке России, заключили соглашение о взаимодействии для разработки предложений по созданию и реализации пилотного проекта «Умный город», определения его этапов, анализа требуемых объемов и источников финансирования.
Стороны намерены сотрудничать в определении приоритетов развития Дальнего Востока, совместно вырабатывать подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры регионов Дальнего Востока и созданию условий развития компетенций.
Кроме того, компании договорились о совместных проектах, направленных на развитие профессиональных сообществ, вовлеченных в технологическую среду дальневосточного региона.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Выручка группы компаний за I полугодие 2019 г. составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль — 10,0 млрд руб.
На фото: Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Эдуардович Осеевский и генеральный директор ООО «УК Дальневосточный Фонд высоких технологий» Руслан Эдуардович Саркисов.
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