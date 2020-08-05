Новому предприятию потребуется много рабочих рук

В Приморье начинают формировать кадровый состав для Находкинского завода минеральных удобрений

Масштабный инвестиционный проект строительства мощностей по производству метанола и карбамида на Дальнем Востоке России - Находкинский завод минеральных удобрений - уже сейчас озаботился будущим кадровым составом предприятия.

Так, АО «Находкинский завод минеральных удобрений» и Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж представили совместный проект обучения. Это целевая программа, которая будет запущена в действие уже осенью 2020 года. Как сообщил исполнительный директор АО «Находкинский завод минеральных удобрений» Виктор ГРЕБЕНЮКОВ, новая целевая программа обучения молодежи предусматривает несколько учебных планов, рассчитанных на студентов различных курсов. Обучение будет вестись по разным специальностям - от сварщика до специалиста по информационной безопасности. Сроки обучения - 3-4 года.

В рамках программы целевого обучения молодые люди смогут получить образование за счет НЗМУ, а после его окончания – быть гарантированно трудоустроенными на новом предприятии. Помимо оплаты обучения завод также готов взять на себя выплату стипендий студентам в размере до 3000 руб. в месяц.

Отметим, что необходимость в кадрах довольно высока, ведь новое высокотехнологичное предприятие даст городу более 1500 высококвалифицированных рабочих мест. Предприятию потребуются самые разные специалисты как производственного (строители, монтажники, электрики), так и непроизводственного (специалисты по логистике, бухгалтеры, юристы) профиля. Стоит отметить также, что строительство завода обеспечит создание в Находкинском городском округе 14,5 млрд руб. отчислений в бюджеты всех уровней после окончания «налоговых каникул» и запуска второй фазы проекта. К слову, труд работников будет высокооплачиваемым - как ожидается, средняя зарплата на НЗМУ превысит 110 000 руб., и это без учета руководства.

Уже сегодня компания позиционирует себя как социально ответственная – в основном подбор персонала идет среди жителей Находкинского городского округа, а также Приморского края. Виктор Гребенюков отметил, что уже в ближайшее время такие же презентации пройдут в других учебных заведениях Находки.

- Понимая всю нашу потребность, несмотря на государственную программу, которая позволяет мне как работодателю компенсировать расходы на привлечение специалистов из других регионов, мы максимально нацелены на трудоустройство местного населения, потому что понимаем, что давая людям достойную работу и достойную зарплату, даём им возможность не уезжать из региона, тогда и город будет развиваться, и население не будет уменьшаться, - акцентировал внимание студентов колледжа на встрече с ними Виктор Гребенюков.

Кроме того, в рамках реализации кадровой политики АО «НЗМУ» уже в начале июля заключило соглашение о целевой подготовке кадров с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса. Соглашение предусматривает комплексное сотрудничество предприятия с университетом. Подготовка студентов будет проходить на базе филиала ВГУЭС в Находке и включать в себя как академические занятия, так и производственную практику. Первый набор планируется уже в 2020 году. По окончании обучения все выпускники будут гарантированно трудоустроены на новое предприятие.

Также с целью поддержки выпускников вузов и молодых специалистов края уже заключено соглашение о сотрудничестве с ДВФУ, на базе которого будет создана программа обучения и повышения квалификации для персонала проекта. Кроме того, для обеспечения проекта трудовыми ресурсами в сентябре 2019 года АО «НЗМУ» заключило соглашение о стратегическом партнерстве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Также заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», что обеспечивает поддержку проекта на государственном уровне.