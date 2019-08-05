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Деловая программа Восточного экономического форума объединила около 50 мероприятий
На официальном сайте Восточного экономического форума размещена деловая программа с темами и аннотациями основных сессий. Форум состоится во Владивостоке 4–6 сентября. На сегодняшний день программа ВЭФ включает около 50 деловых мероприятий, среди них – панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги.
«Деловая программа V Восточного экономического форума сформирована с учетом основных тенденций развития глобальной экономики. Повестка юбилейного Форума включает актуальные дискуссии по ключевым экономическим, технологическим и социальным вопросам. Уверен, что участие ведущих экспертов и разнообразные форматы обсуждений позволят выработать новые решения для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Дальнего Востока России», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Программа состоит из четырех тематических блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».
В блоке «Новые решения для ускорения экономического роста» участники обсудят преференциальные режимы, действующие на Дальнем Востоке, а также новые меры, необходимые для экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности региона. В центре дискуссий будут такие механизмы, как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, программа «Дальневосточный гектар», меры финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов. Ряд сессий будет посвящен обсуждению потенциала ключевых отраслей Дальнего Востока, среди них – высокие технологии, лесное хозяйство, рыбная отрасль и аквакультура, сельское хозяйство, а также развитие ресурной базы Дальнего Востока и Арктики. В рамках сессии «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока» с участием глав субъектов ДФО планируется обсуждение вопросов повышения эффективности региональных властей и формирования благоприятной бизнес-среды.
Блок «Создавая условия для бизнеса» будет посвящен вопросам создания новых возможностей для инвесторов на Дальнем Востоке. Среди ключевых тем – совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов, трансформация системы государственного управления в условиях цифровизации, а также развитие малого и среднего бизнеса как одно из ключевых условий ускоренного роста экономики Дальнего Востока. Кроме того, участники обсудят меры поддержки и ключевые проекты в таких сферах, как нефтехимия и туризм.
Тема «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будет посвящена экономическому взаимодействию России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе дискуссий будут рассмотрены ключевые факторы интеграции и перспективы развития делового сотрудничества. Среди основных вопросов – международное научно-техническое сотрудничество, цифровая трансформация международной торговли, участие Дальнего Востока в глобальных цепочках добавленной стоимости, инфраструктура для экономики данных, будущее российской Арктики и транспортных коридоров через Дальний Восток. В рамках блока также состоится сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров».
В центре темы «Новые решения для повышения качества жизни» будут находиться вопросы социального развития Дальнего Востока. Участники обсудят такие вопросы, как привлечение частных инвестиций в социальную сферу, повышение качества образования в регионе, развитие современной городской среды и создание городов будущего, а также социальные инновации Дальнего Востока. Кроме того, состоится обсуждение основных векторов развития здравоохранения, в том числе вопрос создания международного медицинского кластера во Владивостоке.
В рамках деловой программы ВЭФ-2019 также запланированы пять страновых бизнес-диалогов, где представители российского бизнес-сообщества обсудят вопросы экономического сотрудничества с участниками из Японии, Индии, Китая, Республики Корея и АСЕАН.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
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