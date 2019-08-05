Во Владивостоке гидравлические испытания продлятся до 16 сентября

Гидравлические испытания будут проходить поэтапно в разных районах Владивостока

5 августа в столице Приморья началась итоговая проверка готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона. Гидравлические испытания будут проходить поэтапно в разных районах Владивостока до 16 сентября. Первыми проверят на прочность сети Фрунзенского района, а также частично Ленинского и Первореченского, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

Как сообщили в филиале «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) с 5 по 12 августа в связи с проведением летне-осенних гидравлических испытаний услуга горячего водоснабжения (ГВС) будет недоступна по адресам:

1-я Морская: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;



Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;



Авроровская: 4, 17, 24, 30;



Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;



Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;



Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;



Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;



Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;



Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;



Береговая: 3, 6, 8;



Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;



Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;



Западная: 13, 27, 29;



Захарова: 5;



Казанская: 1, 4/6, 5, 7;



Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;



Корабельная Набережная: 7;



Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;



Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;



Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;



Лейтенанта Шмидта: 29;



Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;



Мордовцева: 6, 8д, 12;



Морозова: 5, 7, 9;



Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;



Мыс Чумака: 1а, 1/2, 1/5;



Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;



Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Нижнепортовая: 4;



Океанский пр-кт: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а;



Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;



Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский пр-кт: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;



Перекопский переулок: 3, 5, 7;



Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;



Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а;



Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;



Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;



Рылеева: 8;



Садовая: 12, 22, 25, 27;



Самарская: 10а;



Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;



Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;



Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;



Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;



Союзная: 17, 19, 20, 20а;



Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48;



Станюковича: 48/И, 48/Л, 48/Н, 48/р, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;



Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;



Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;



Трудовой: 1а, 13;



Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21;



Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;



Фонтанная: 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а;



Фонтанная: 7, 51/А, 55, 61/1;



Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;



Чернышевского: 15;



Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;



Ялтинская: 18.

С 12 по 19 августа проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС будет отключено у жителей жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

В ходе гидравлических испытаний энергетики оценят качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период. Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как цель такой работы – проверить теплосети на прочность. Во время испытаний в тепловые сети под повышенным давлением подается вода, и чтобы не допустить выхода из строя внутренних систем жилых домов, необходимо отключение горячего водоснабжения. При этом энергетики делают всё, чтобы сократить время испытаний и ремонта.

Напомним, в этом году во Владивостоке проходит масштабная кампания по ремонту тепловых сетей. Так, капитально, с полной заменой изношенных участков трубопровода, отремонтируют теплосети в районе улиц Баляева, Руднева, Луговая, Сабанеева, Котельникова, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Сельской, Громова и других. Эти меры позволят значительно улучшить качество услуг теплоснабжения потребителей.

Фото предоставлено управлением по вопросам топливно-энергетического комплекса