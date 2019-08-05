В Приморье свежемороженой рыбы на прилавках станет больше

Реализация проекта позволит увеличить холодильные мощности, в том числе для перевалки и хранения рыбной продукции. Владивостокский рыбный терминал ведет реконструкцию контейнерного терминала в районе железнодорожной станции Угольная.



По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, будет создан специализированный «Фреш» терминал с пятью железнодорожными путями мощностью 10 тысяч тонн единовременного хранения продукции.



«Уже в 2020 году терминал в два раза увеличит пропускную мощность и обеспечит отправку и приемку до 50 железнодорожных составов в месяц», – сказали специалисты.



В ведомстве отмечают, что в Приморье сегодня реализуется сразу несколько проектов по увеличению холодильных мощностей. Самым крупным из них является модернизация холодильно-складского комплекса во Владивостокском морском рыбном порту. В конечном итоге эта работа должна привести к увеличению объемов свежемороженой рыбной продукции на местном рынке.



Напомним, сегодня в крае действует социальная программа «Приморская рыба», инициированная Губернатором Олегом Кожемяко. Приобрести этот вид продукции можно по доступной цене.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)