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На "Авторадио" завершилась масштабная акция "Море подарков"!
На протяжении четырёх недель команда «Авторадио» выезжала на дороги, чтобы дарить подарки своим слушателям. Первую неделю традиционно было решено начать во Владивостоке. Загрузили машину подарками, снарядили ведущего - и всё было готово к началу акции. Ежедневно ведущий выбирал район, в котором слушатели могли получить заветные подарки.
Полезные, приятные и вкусные подарки ждали каждого, кто попадал под внимательный взгляд ведущего. Наклейка «Авторадио» на борту автомобиля была залогом успеха, а внимательность и знание города добавляли слушателю шансы получить приз.
В первую неделю команда «Авторадио» раздала 15 подарков, проехала все районы города, от Эгершельда до остановки «Седанка». Каждый день акции складывался по-разному, и всегда в пользу наших слушателей. В один день ведущий мог несколько часов ездить по маршруту и не наткнуться на автомобиль с наклейкой «Авторадио», а на следующий день мог встретить слушателя сразу на выезде из офиса.
«Всю неделю слушала и ждала, когда же вы окажетесь в моем районе, и вот, как только услышала, сразу побежала в машину, чтобы попасться вам на глаза», - делится одна из участниц и счастливая обладательница подарка от «Авторадио».
Каждый победитель получал еще несколько наклеек, чтобы дать возможность своим друзьям и родственникам встретиться с ведущим «Авторадио» и стать одним из счастливчиков в акции «Море подарков».
После бурной недели во Владивостоке ведущий отправился в Находку. Город, в котором акции «Авторадио» любят и ждут с нетерпением. Когда команда первого автомобильного только подъехала к стеле города, некоторые слушатели уже ждали машину ведущего возле офиса. Но правила не меняются, получал приз слушатель, который находился в движении, а не был припаркован и ждал своей очереди. В один день, когда ведущий уже «поймал» одного из слушателей и общался с ним на улице, к ним подъехали еще двое участников, которые так же двигались по маршруту ведущего. Так как акция называется «Море подарков», все получили свою порцию призов, и как бонус - еще отличного настроения и возможность выйти в прямой эфир популярной радиостанции.
Далее в программе акции был город Уссурийск. Солнечный и гостеприимный. Порадовал активностью слушателей, которые с радостью фотографировались с ведущим, снимали видео, выкладывали в свои социальные сети. Получали подарки и просили выдать как можно больше наклеек на автомобиль, чтобы именно в их окружении все были награждены призами «Авторадио». На неделе, когда проходила акция в Уссурийске, был выходной день в честь празднования Дня России. Законный выходной не помешал команде «Авторадио» выехать на дороги города и с еще большим энтузиазмом дарить подарки его жителям.
Когда акция вернулась во Владивосток, её уже ждали с нетерпением. Ведь была возможность подготовиться. Они заранее приезжали в офис и получали наклейки у менеджеров. Украшали свои машины и ждали начала акции «Море подарков».
В итоге раздали около 100 подарков, проехали больше 2 000 км, передали больше 200 приветов персонально, зарядили энергией весь Приморский край!
«Авторадио» - движение только вперёд!
Владивосток - 88.3 FM;
Дальнегорск - 102.4 FM;
Арсеньев - 102.8 FM;
Дальнереченск - 103.9 FM;
Находка - 102.9 FM;
Уссурийск - 100.1 FM;
Лучегорск - 107.3 FM;
Спасск-Дальний - 103.1 FM.
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