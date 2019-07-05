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У 2% ипотечников есть просрочки по кредиту
Только 2% от всех ипотечных заемщиков в России по итогам мая имели просроченные платежи по кредитам, при этом более половины из них были «злостными» неплательщиками - с просрочкой в 90 и более дней, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
«В настоящий момент вовремя не обслуживаются примерно 98,6 тыс. кредитов, или 2% от общего количества ипотечных счетов. Общий объем задолженности по ним, включая штрафы и пени, составляет 170 миллиардов рублей, или около 2,5% от общего объема ссудной задолженности по ипотеке. С начала года этот показатель вырос на 7%», - рассказал представитель компании.
Он подчеркнул, что более половины должников - это «злостные» неплательщики, которые не вносили платежи уже как минимум 90 дней. При этом именно на эту группу должников приходится 99,2% от всего объема долгов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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