Новый побор

С 1 июля в России вводятся новые правила ветеринарной сертификации молочной продукции - Россельхознадзор заверил, что система «Меркурий» полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию. Эта работа начнется в отношении сыра, сливочного масла и молочных консервов. Временное исключение коснется питьевого молока, кисломолочной продукции и мороженого - на эту продукцию ветсертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года.

Как поясняет Россельхознадзор, распространение электронной ветеринарной сертификации на готовую продукцию продиктовано необходимостью создать на территории РФ систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу «от поля до прилавка».

В настоящее время ряд готовых животноводческих товаров не подлежит ветеринарной сертификации, что делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте. Особую обеспокоенность в этом плане вызывает готовая молочная продукция, на которую пока не оформляются ветеринарные сертификаты - документы, подтверждающие ее соответствие требованиям законодательства.

По экспертным оценкам, в России ежегодно производится порядка 5,5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3,5 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. тонн мороженого. По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции фальсифицированными признаны 21,6%. Таким образом, каждый пятый молочный товар на российском прилавке может не соответствовать критериям качества.

Электронную ветеринарную сертификацию продукции животноводства Россельхознадзор продвигает с 2015 года. Первоначально предполагалось, что «Меркурий» будет включать всю продукцию животноводства, в том числе и готовые изделия перерабатывающих производств. Этот механизм должен был заработать с 1 января 2018 года. Его введение Россельхознадзор связывал с необходимостью вывести с рынка фальсифицированную продукцию (большую часть которой он обнаружил в молочной сфере), а также наладить процесс прослеживаемости продукции «от фермы до прилавка».

Против электронной ветсертификации с самого начала выступили представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли. В результате было принято решение перенести введение электронной ветсертификации на 1 июля 2018 года. Но на этом противостояние «Меркурия» с переработчиками не завершилось. Они продолжали настаивать на том, что система не сможет работать с огромным ассортиментом выпускаемой продукции. В результате, срок был перенесен на 1 июля 2019 года.