www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.02 р. 100 JPY: 63.23 р.
EUR: 77.32 р. 10 CNY: 96.91 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

МФЦ в Приморье откроют с 8 июня

05 Июня 2020, 11:40 | Приморье

Центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье вновь откроют двери 8 июня. В настоящее время идет запись на прием по телефону. Об этом доложили Губернатору края Олегу Кожемяко в ходе ежедневного заседания оперативного штаба в пятницу, 5 июня.

В ходе заседания обсуждался вопрос снятия ограничений, допустимого в текущей эпидемиологической обстановке. Глава региона подчеркнул, что любое послабление должно быть обоснованным и контролируемым.

«Очень много обращений было по открытию многофункциональных центров. Это важно и нужно людям – граждане много об этом писали в социальные сети. При этом снятие ограничительных мер должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм, требований безопасности», – отметил Олег Кожемяко.

О проведенной работе по возобновлению очного приема граждан в МФЦ доложил министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин.

«Мы отработали все противоэпидемические мероприятия: контроль за соблюдением “социальной дистанции”, измерение температуры и прочее. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская дала нам добро на открытие с 8 июня. С 4 июня уже идет предварительная запись на посещение. Для граждан 65+ сделаем “чистый день”, когда будем принимать только таких людей. Работа ведется в плановом порядке», – обозначил глава ведомства.

В первое время прием будет вестись по ограниченному перечню услуг. В их числе – государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительского удостоверения, выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставление ряда социальных выплат и так далее. Полный список можно посмотреть на портале МФЦ Приморского края. Там же можно уточнить перечень центров и офисов «Мои документы», которые будут открыты с 8 июня.

«Записаться на прием можно по телефонам: 8 (423) 222-11-11 и 201-01-56. Убедительно просим ознакомиться с ограниченным перечнем предоставляемых в настоящее время в МФЦ услуг и отложить решение несрочных вопросов, в том числе получение телефонных консультаций», – обратился ранее к жителям региона директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: МФЦ  госуслуги 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]