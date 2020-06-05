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МФЦ в Приморье откроют с 8 июня
Центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье вновь откроют двери 8 июня. В настоящее время идет запись на прием по телефону. Об этом доложили Губернатору края Олегу Кожемяко в ходе ежедневного заседания оперативного штаба в пятницу, 5 июня.
В ходе заседания обсуждался вопрос снятия ограничений, допустимого в текущей эпидемиологической обстановке. Глава региона подчеркнул, что любое послабление должно быть обоснованным и контролируемым.
«Очень много обращений было по открытию многофункциональных центров. Это важно и нужно людям – граждане много об этом писали в социальные сети. При этом снятие ограничительных мер должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм, требований безопасности», – отметил Олег Кожемяко.
О проведенной работе по возобновлению очного приема граждан в МФЦ доложил министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин.
«Мы отработали все противоэпидемические мероприятия: контроль за соблюдением “социальной дистанции”, измерение температуры и прочее. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская дала нам добро на открытие с 8 июня. С 4 июня уже идет предварительная запись на посещение. Для граждан 65+ сделаем “чистый день”, когда будем принимать только таких людей. Работа ведется в плановом порядке», – обозначил глава ведомства.
В первое время прием будет вестись по ограниченному перечню услуг. В их числе – государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительского удостоверения, выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставление ряда социальных выплат и так далее. Полный список можно посмотреть на портале МФЦ Приморского края. Там же можно уточнить перечень центров и офисов «Мои документы», которые будут открыты с 8 июня.
«Записаться на прием можно по телефонам: 8 (423) 222-11-11 и 201-01-56. Убедительно просим ознакомиться с ограниченным перечнем предоставляемых в настоящее время в МФЦ услуг и отложить решение несрочных вопросов, в том числе получение телефонных консультаций», – обратился ранее к жителям региона директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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