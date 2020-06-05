Одна из ключевых отраслей региона ждет массовых сокращений

Повторный аукцион по продаже квот на вылов крабов, которые не были распределены в октябре 2019 года, на прошлой неделе не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена одного лота составляла 636 млн 599 тыс. 242 рубля. Общая сумма - почти 4 млрд рублей.

Первый повторный аукцион по этим лотам был назначен на 28 февраля этого года, но он также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Квоты на вылов крабов предоставляются в инвестиционных целях - под строительство среднетоннажного рыбопромыслового судна длиной свыше 50 метров, предназначенного для вылова крабов.

«Руководители и собственники предприятий, уже имеющие квоты на вылов глубоководного краба, понимают, что нет смысла участвовать и в майском аукционе, ведь они уже полгода поднимают перед государством и Росрыболовством вопрос о снятии этого ресурса с аукционных торгов, - говорил ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ. - Между тем, компаниям, уже имеющим квоты на эти виды краба, нет никакого смысла участвовать в аукционе. Купив по баснословным ценам эти 190 тонн, они уже точно потеряют свои доли из объема 8,6 тыс. тонн, которые Росрыболовство обязано вернуть в 2020 году согласно постановлению правительства, переведя их из инвестиционных вновь в промышленные».

Промысловики ранее подготовили обращения в антикризисную правительственную комиссию и в оперативные штабы регионов ДФО с просьбой как можно быстрее перевести квоты на вылов 8,6 тыс. тонн краба из инвестиционных в промышленные.

«В регионах образованы оперативные штабы и определены системообразующие предприятия. Большинство из 16 предприятий Дальневосточного бассейна, у которых были отняты и не возвращены квоты глубоководных крабов, как раз и входят в число системообразующих региональных компаний. Благодаря именно наличию этих видов крабов, они и попали в этот список. Доля крабов в этих компаниях так же является системообразующей уже для предприятий», - пояснил Мартынов.

Крабодобытчики прогнозируют остановку части добывающего флота в случае, если перевод квоты на вылов 8,6 тыс. тонн краба из инвестиционных в промышленные не будет осуществлен в ближайшее время.

«Понятно, что постановление правительства (регулятору. – Прим. автора) придется исполнять, и вернуть крабов компаниям, но вызывает беспокойство важный момент: когда это произойдет. Если это будет выполнено в мае, то это нормальный срок. Второй половины года будет достаточно, чтобы выбрать эти квоты. Но если это будет сделано позже, то значительно усложнит обстановку. Рыбаки осознают реальную угрозу остановки работы половины краболовного флота бассейна со второй половины 2020 года. И начнется вынужденное сокращение рабочих мест, членов экипажей этого флота», - сообщил «Интерфаксу» представитель одной из приморских компаний, добывающих краба.

Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом 2 мая 2019 года. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Распределение квот предусматривает инвестиционные обязательства. На октябрьском аукционе в 2019 году было продано 35 лотов на вылов крабов, в бюджет поступило 142,4 млрд рублей.

Крабодобытчики отмечают, что для добычи глубоководного краба необходимо обновление флота, но строить новые суда с соответствующим оборудованием и промысловым снаряжением на российских верфях в настоящее время невозможно.

В настоящее время наибольшее количество таких специализированных краболовных судов имеет АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1».

«Методом проб и ошибок российскими компаниями подбиралось в течение последних лет мощное импортное оборудование, но на этих судах (имеющихся в наличии – Прим. автора) нет российских изделий, потому что в России подобное оборудование не производится. Постройка такого судна в России в сегодняшних условиях невозможна. При этом стоимость такого судна сравнительно с другими типовыми краболовными судами будет значительно выше, чем заложено в условиях аукционов. Действующие компании тратили на строительство специализированного флота средства постепенно, в течение 15-20 лет. Сейчас инвесторам нужно будет построить новые судна практически мгновенно. С организационной и финансовой точки зрения это просто нереально», - сообщил представитель одной из компаний, зарегистрированных в Приморье.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.