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Гелий всё ближе к ТОРу "Надеждинская"
Ввод логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в Приморском крае планируется синхронизировать с запуском гелиевого производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Амурской области, сообщила пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
На прошлой неделе Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и ООО «Газпром газэнергосеть гелий» (дочернее общество ООО «Газпром межрегионгаз») подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации на территории Приморского края инвестпроекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров» в ТОР «Надеждинская», резидентом которой в мае 2017 года стало ООО «Газпром газэнергосеть гелий».
По словам руководителя направления нефтегазохимии АПИ Анастасии НАБАТЧИКОВОЙ, начало транспортировки товарного гелия производства Амурского ГПЗ намечено на 2021 год. Пропускная способность к моменту выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность к началу 2025 года будет достигать более 4 тыс. контейнеров в год.
Центр будет представлять собой комплекс инженерных сооружений по обработке ISO-контейнеров (изотермические контейнеры – Прим. автора) с жидким гелием перед погрузкой на морские суда в портах Приморского края, а также порожних контейнеров перед подачей их для заполнения на Амурском ГПЗ.
На территории логистического центра будут введены в эксплуатацию две установки сжижения гелия мощностью 500 л/час каждая и собственная воздухоразделительная установка, которая обеспечит получение азота из атмосферного воздуха, его сжижение и хранение.
Как ранее сообщала газеты «Золотой Рог», «Газпром» планирует к 2021 году создать в Приморском крае один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров. Общий объем инвестиций в проект составит 5,153 млрд рублей.
Газ для проекта предполагается добывать с двух месторождений - Ковыктинского и Чаяндинского. По газопроводу «Сила Сибири» газ будет поступать на Амурский ГПЗ, где из потока газа будут выделяться ценные компоненты, в том числе гелий. Гелий будет сжижаться на ГПЗ и в дальнейшем экспортироваться в таком виде через порты Приморского края.
Мощность центра составит 60 млн нормальных кубометров в год в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой увеличения до 120 млн нормальных кубометров в год. В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изоконтейнеров, используемых для транспортировки жидкого гелия, а также установка сжижения гелия.
Криогенное оборудование для логоцентра изготовит и поставит Linde Kryotechnik AG (Швейцария), подрядчиком строительства центра и промежуточного пункта обслуживания контейнеров в Хабаровском крае стало ООО «Криогенные газовые технологии» (Москва).
На данный момент проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода реализован на 61,9%. На первой и второй технологических линиях, которые вводятся в эксплуатацию в 2021 году, завершен монтаж основного оборудования, выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов и нанесению теплоизоляционного покрытия, ведутся пусконаладочные работы. На третьей технологической линии ведется монтаж технологических трубопроводов, на четвертой завершается монтаж металлоконструкций и фундаментов для установки крупнотоннажного оборудования. На пятой и шестой линиях продолжается заливка фундаментов и сборка технологических эстакад и металлоконструкций. На строительной площадке занято более 28 тыс. рабочих и инженеров.
Открылась навигация для морской и речной доставки крупнотоннажного оборудования. В этом году причал Амурского ГПЗ примет 43 единицы оборудования общей массой 7,7 тыс. тонн.
Продолжается сооружение Свободненской ТЭС мощностью 160 МВт, которая будет снабжать предприятие теплом и электроэнергией. Построен главный корпус станции, завершен монтаж паровых котлов, идут работы на паровых турбинах и вспомогательном оборудовании.
По данным пресс-службы «Газпрома», в марте этого года началась выборка средств, успешно привлеченных в конце 2019 года на принципах проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ (на общую сумму 11,4 млрд евро).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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