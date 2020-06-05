Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокцев потянуло под небеса
Небоскреб «Аквамарин», возводимый в столице округа и края, опоздал к саммиту АТЭС, но выиграл «высотный» забег у Хабаровска
В борьбе за небесные этажи Владивосток, похоже, выиграл в борьбе с Хабаровском. В июне компания-застройщик намерена ввести в эксплуатацию самое высокое здание не только в дальневосточной столице, но и к востоку от Урала - это двухсекционный 44-этажный жилой комплекс «Аквамарин» на берегу Амурского залива в районе бухты Федорова. Его высота составляет около 155 метров.
Представитель застройщика сообщил газете «Золотой Рог», что ограничения, которые в стране введены на период карантина в связи с пандемией коронавируса, не затронули строительную отрасль Приморья, и поэтому работы на объекте шли в штатном режиме, а в настоящее время идет подготовка к сдаче.
Стоит отметить, что это событие произойдет спустя восемь лет, как оно планировалось в начале строительства - к саммиту АТЭС 2012 года. Застройщик, в частности, заявил, что бывшие в его намерениях еще несколько небоскребов на этой же площадке решено не строить, но в настоящее время активно продолжается строительство второй очереди комплекса, которая предусматривает создание на самом берегу бухты ряда объектов разного назначения современной рекреационной зоны, которая и выведет этот проект на премиум-класс.
Хабаровск слишком быстро запрягал
С 2015 года идея превзойти Владивосток по высотности вынашивалась хабаровским предпринимателем и председателем ассоциации «Дальэкспортлес» Александром СИДОРЕНКО, который вынашивал и продвигал проект строительства в Хабаровске многофункционального 55-этажного небоскреба высотой 235 метров «Бриллиант чистой воды» на пересечении улиц Калинина и Ленина.
Предполагалось, что под землей будет расположен паркинг этого комплекса на 1 850 машино-мест, который будет соединяться с дорожной сетью города через специальный туннель с выездом на ул. Ленина. В самом здании планировалось разместить гостиницы и рестораны, офисные и торговые зоны. Проектом предлагалось построить на берегу Амура в районе затона рекреационную зону с водоемами, в которые запускать для отдыхающих морскую воду и воду из знаменитых Анненских источников.
Цена строительства «Бриллианта» какое-то время называлась в пределах 12 миллиардов рублей, но реальное строительство вряд ли в эту сумму смогло бы уложиться. Серьезного удорожания предполагалось избежать за счет четкой организации строительства и его короткого срока. Возвести этот объект собирались всего за полтора года. Средства на это, как уверял застройщик, у заинтересованных в проекте инвесторов имелись в достатке. Технические вопросы решались.
Определенная подготовка к строительству «Бриллианта» велась, но приступить к нему застройщик так и не смог. На вопрос «почему?» в ноябре прошлого года откровенно ответил главный архитектор Хабаровска Аркадий КОРЗУН. В частности, он сказал, что новое здание могло нарушить баланс застройки и было не в состоянии пройти согласование в соответствии с принятыми городом правилами землепользования и застройки.
Застройщик дважды выходил на публичные слушания, чтобы пробить параметры, которые не мог выдержать проект, но пройти эти слушания не смог. Против него активно выступали жители соседних домов и члены Хабаровской организации Союза архитекторов России, считавшие строительство в этом месте небоскреба непростительной градостроительной ошибкой. Он также не мог пройти экспертизы в Москве, как это принято для зданий высотой свыше 75 метров, в частности - из-за слишком небольшого для него участка - всего 0,2 га. Не был решен и вопрос по размещению вблизи строительства производственной площадки.
Главный архитектор города особенно отметил, что застройщику было рекомендовано подыскать под свой проект другой участок, который бы вписывался в градостроительную политику администрации города. В частности, он указал, что генпланом Хабаровска высотную часть предложено развивать «за заводом «Энергомаш», вокзальной площадью с выходом на перекресток улиц Серышева и Ленинградская».
Денег много не бывает
На протяжении длительного времени Александр Сидоренко раз за разом заявлял, что строители вот-вот приступят, но он так и не смог получить разрешение на строительство своего небоскреба. Вероятно, что у него в какой-то степени оскудели и финансовые возможности. Как он говорил в начале этого года, лесная отрасль Дальнего Востока столкнулась с «таможенным кризисом», в результате которого резко снизился экспорт и выручка. Это не могло не затронуть и его.
Вероятно, потенциальные инвесторы были тоже, как и он, из этой сферы, и для них проект отодвинулся текущими проблемами. Сам же инициатор строительства был вынужден продать другому собственнику бывший ранее в его собственности популярный хабаровский фитнес-клуб «Глобал», а затем и тот престижный участок земли в центре города, на котором собирался построить небоскреб «Бриллиант чистой воды». Это произошло еще в прошлом году.
Как недавно стало известно, новый владелец участка Сергей СТЕПАНОВ решил отказаться от бриллиантовой мечты прежнего собственника, хотя и не отрицал, что можно здесь построить и небоскреб. Но он решил ограничиться строительством на пересечении улиц Ленина и Калинина всего лишь пятиэтажного здания, которое по своей архитектуре должно органично вписаться в окружающую его городскую среду. Предполагается, что по назначению это будут элитные апартаменты. Под этим зданием также планируется построить парковку, но всего на 20-30 машин.
Надо отметить, что несбывшийся «Бриллиант» - не единственный амбициозный хабаровский проект высотного домостроения, от которого город был вынужден отказаться. До этого, лет десять назад, один из местных застройщиков собирался построить 50-этажное здание на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского. Ему даже удалось «отшлифовать» свой проект и пройти госэкспертизу. Однако в дальнейшем инвестор по каким-то соображениям отказался от этого проекта.
Казалось бы, что и проект «Бриллианта чистой воды» в дальнейшем ждет аналогичное забвение. Но Александр Сидоренко после продажи участка нынешнему собственнику внес интригу, заявив, что намерен осуществить этот проект в другом регионе. Возможно, что пандемия и подкосившееся благополучие бывшего застройщика и инвесторов все-таки поставили уже окончательный «крест» на этом проекте.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Владивостокцев потянуло под небеса
- Стройка на карантин не ушла
- Во Владивостоке возводят детсады и новые пришкольные стадионы
- Ремонт дорог набирает обороты
- В "Аркаде" начали искать деньги "Острова"
- Находка заждалась Большой дороги
- Федералы возьмут свою долю во Владивостоке
- Еще одну улицу в Приморье начали ремонтировать по нацпроекту "БКАД"
- Коронавирус внес коррективы в режим строительства газохимического завода под Находкой
- Академгородок хорошо пошёл
Новости раздела
- Владивостокцев потянуло под небеса
- Дальневосточники будут летать на своих
- В Приморье китайцы построят современный завод по глубокой переработке сои
- Во Владивостоке фуникулер откроют к Дню города
- Дорожные службы Владивостока продолжают обновлять разметку
- Общественные наблюдатели за нацпроектами приступили к работе в Приморье
- Что тянет Алексеева за язык
- Крупную контрабанду леса пресекли на Хабаровской таможне
- Находкинский угольный стивидор работает без крыши
- В Приморье начинают строить серию краболовов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путина призвали отправить в отставку "завравшегося" министра
- Приморский бизнесмен готов хорошо вложиться в развитие уникального острова
- Самый большой в мировой золотодобыче автоклав начал путь на Амурский ГМК
- Что тянет Алексеева за язык
- Прибывающих в Приморье граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии коронавируса
- ДНС потратила громадные деньги на новый завод в Приморье
- В Приморье цветет краснокнижный рододендрон Шлиппенбаха
- Находкинский угольный стивидор работает без крыши
- Во Владивостоке построят жилой комплекс с близким сердцу каждого приморца названием
- COVID-19: Режим самоизоляции в Приморье продлен до 15 июня