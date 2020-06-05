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Дальневосточники будут летать на своих
Дальневосточников предлагают пересадить на «Суперджеты», но оставить при этом старые цены
Пандемия и сопутствующий ей кризис авиаперевозок могут всерьез перекроить нынешнюю схему перелетов на Дальнем Востоке. Во-первых, правительство РФ пока не собирается отказываться от планов создания Дальневосточной авиакомпании, парк которой целиком будет состоять из воздушных судов отечественного производства, что уже можно назвать крайне смелым экспериментом. Во-вторых, власти Сахалинской области, бюджету которой завидуют все дальневосточники, готовы забрать себе полностью на баланс авиакомпанию «Аврора», которая выступает эксплуатантом малой авиации в Приморье. Станут ли в итоге перелеты по региону доступными и комфортными – большой вопрос!
На прошлой неделе стало известно, что Сахалинская область может выкупить у «Аэрофлота» принадлежащий ему пакет акций авиакомпании «Аврора» и получить над ней полный контроль.
«Рассмотрев ваше предложение о приобретении пакета акций АО «Авиакомпания «Аврора», сообщаю, что правительство Сахалинской области готово начать переговоры по данному предложению», - говорится в письме губернатора Валерия ЛИМАРЕНКО на имя гендиректора «Аэрофлота» Виталия САВЕЛЬЕВА, на которое ссылается ТАСС.
Ответственным со стороны региона назначен председатель правительства Сахалинской области Алексей БЕЛИК.
Досье "Золотого Рога": Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» (Сахалинская область) и «Владивосток Авиа» (Приморский край). В настоящее время она является основным перевозчиком на территории ДФО. 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», еще 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот АК «Аврора» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. На регулярной основе «Аврора» выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.
Такая корова уже не нужна…
Эксперты считают, что перелет «Авроры» на Сахалин оправдан текущим моментом. «Наверно, в текущей ситуации продажа доли в авиакомпании «Аврора» было бы логичным развитием. Компания в таком случае могла бы сосредоточиться на бизнесе своих основных «дочек» («Победа» и «Россия» - ИФ). Региональное правительство, в свою очередь, заинтересовано в развитии местных авиаперевозок. Точную оценку «Авроры» назвать не могу, но думаю, это незначительные для «Аэрофлота» деньги», - приводит слова аналитика инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Артема ЯМЩИКОВА «Интерфакс».
Отметим, что авиакомпания «Россия», базирующаяся в Санкт-Петербурге, уже давно приостановила полеты по четырем дальневосточным маршрутам. Компания с 3 апреля отменила рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Такое решение было принято для того, чтобы весь оставшийся на рынке пассажиропоток сконцентрировать на рейсах головного «Аэрофлота». При этом авиакомпания сохранила рейсы из Москвы в Магадан. Головной «Аэрофлот» продолжает полеты во все ключевые города Дальнего Востока.
Президент РФ Владимир ПУТИН по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, где воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.
«Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости», - говорится в поручении Президента по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 декабря прошлого года. Срок исполнения - до 31 января. Ответственным за выполнение указа был назначен премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, запускавший в свое время «Аврору». Но на следующий день он ушел в отставку.
Озвучивалось, что на создание новой авиакомпании потребуется от 10 до 30 млрд рублей, перевозчик может получить название «Дальний Восток».
Власти Сахалинской области решили воспользоваться моментом и предложили сформировать такую компанию на базе «Авроры».
«Если бы нашей авиакомпании «Аврора» доверили эту работу, она бы справилась. И мы бы только обрадовались. Сейчас идут переговоры и обсуждения. Моя позиция будет такой - я считаю, что нужно доверить эту работу «Авроре». Такое решение позволит создать единую сеть местных и региональных маршрутов на территории всего Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ. Авиапредприятие, которое имеет сертификат IOSA, внедряет все самые современные стандарты, обеспечивая высокое качество оказания услуг по перевозке пассажиров и безопасность полетов», - заявлял губернатор Валерий Лимаренко.
Однако эту идею зарубили на корню. Проектом создания региональной авиакомпании с парком из российских воздушных судов с прошлого года занимается госкорпорация «Ростех», в которую входит ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Производитель SSJ-100 -корпорация «Иркут» - за несколько лет накопила «огромное количество лайнеров в разной степени готовности».
«Суперджетам» нашли применение
Всего в распоряжении ОАК находится 60 самолетов, на которых пока нет покупателей. Всем им по несколько лет, так как они строились для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забирать - в том числе мексиканская Interjet и ирландская Cityjet.
«Информация о том, что «Ростех» намерен создать авиакомпанию на базе компании «Аврора» для перевозок на Дальнем Востоке, не соответствует действительности. Решений на этот счет нет, такой сценарий является нецелесообразным и не рассматривается», - сообщила в марте пресс-служба «Ростеха».
Позже стало известно, что создаваемая авиакомпания должна до 2024 года приобрести российские среднемагистральные лайнеры МС-21 (его конкурентами являются европейский Airbus A320neo и американский Boeing 737 MAX) с дальностью полета в 6 тыс. км, и ближнемагистральные «Суперджет 100» (SSJ-100) с дальностью полета в 3 тыс. км. На сложности с эксплуатацией последних в свое время жаловалась авиакомпания «Якутия» (принадлежит республике), речь шла о проблемах обслуживания техники и повышенной прожорливости самолетов.
«До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов «Суперджет» и 16 самолетов МС-21», - сказал вице-премьер РФ Юрий БОРИСОВ в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Предполагается, что одновременно в этой компании будет отрабатываться новая эталонная модель организации сервиса и ремонта для того, чтобы исключить нарекания, в том числе относительно того, что российские самолеты уступают западным. Борисов добавил, что самолеты типа SSJ-100 (региональные самолеты) сейчас будут наиболее востребованы на мировом рынке.
«Практика возобновления перевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у «Суперджета» серьезный и хороший шанс сейчас проявить себя на рынке», - отметил вице-премьер.
«Аэрофлот» ввел «антивирусные» правила
«Аэрофлот» перешел на обслуживание пассажиров по новым правилам. Согласно сообщению компании, при посадке на рейс пассажирам будут мерить температуру. Те, у кого температура выше 37 градусов, на борт допускаться не будут. Перед входом в самолет пассажирам будет предлагаться обработка рук безопасными жидкостями вирулицидного действия.
Пассажиры будут допускаться в самолет в защитных масках и перчатках, их использование обязательно в течение всего времени нахождения на борту. При этом каждые три часа маску надо менять. При необходимости ее выдаст бортпроводник. При посадке и высадке с самолета пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.
Все время нахождения на борту верхняя одежда пассажира должна быть размещена на полке для ручной клади. Доставать ее во время полета «без уважительной причины и информирования бортпроводника не допускается».
Пассажиры должны оставаться пристегнутыми ремнями безопасности в течение всего полета. Необходимое перемещение пассажиров по салону во время полета ограничено посещением туалетной комнаты.
Изменено и меню питания пассажиров. Продукты предлагаются либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Холодные напитки подаются в индивидуальной упаковке. Собственные продукты и напитки пассажиров, включая детское питание, могут проноситься на борт только в не вскрытой герметичной упаковке.
«Указанные меры являются временными, введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту», - отмечает компания.
Досье "Золотого Рога": Уже пять лет «Аврора» успешно эксплуатирует воздушные суда Viking DHC-6 Twin Otter 400 в Приморском крае. 22 декабря 2014 года авиакомпания выполнила первые пассажирские рейсы на новом самолете по местным маршрутам Владивосток - Кавалерово - Пластун и Владивосток - Терней - Амгу - Светлая в Приморском крае. Всего за это время перевезено почти 150 тыс. пассажиров. Сейчас в авиапарке «Авроры» три самолета типа Viking DHC 6-400, им присвоены имена известных деятелей Приморья: «Иван Надаров», «Владимир Арсеньев» и «Владимир Сайбель».
На фото: Приморцев больше волнует стоимость билетов, чем имя авиакомпании.
Фото АК «Аврора»
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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