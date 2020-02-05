Приморские фармкоммерсанты, при попустительстве контролирующих органов, поднимают цены на медицинские препараты, необходимые для борьбы с вирусными заболеваниями

В Ассоциации фармацевтического содружества в Приморье отметили, что в настоящее время наблюдается повышенный спрос на медицинские маски, в аптеках дефицита масок и лекарственных препаратов нет.

«Однозначно, в крае наблюдается повышенный спрос на маски. Общая картина на данный момент благоприятная: масками большая часть аптек запаслась или ожидают; лекарств также хватает», - рассказала президент Ассоциации Наталья НАЗАРЕНКО.

Что касается коронавируса, то в случае появления болезни на территории края спрос на медицинские маски и лекарственные препараты вырастет в разы.

«Сейчас главная забота каждого жителя края - собственная профилактика. От Ассоциации мы направили в аптеки инструкцию ВОЗ по профилактике для информирования населения. Также проинформировали аптеки края о постановлении главсанврача страны о необходимости пополнения запасов противовирусных препаратов», - отметила Наталья Назаренко. Об этом сообщает Vladnews.Ru.

Тем временем, в социальных сетях уже появились сообщения о резком повышении цен на медицинские маски и противовирусные препараты. В ряде случаев речь идет о росте цен в разы!

«Жадность человеческая не имеет границ и не имеет пределов, но одно дело, когда это происходит постоянно, незаметно и потихоньку в наши серые дни, и совсем другое - когда это происходит во время войны, чумы и прочих бедствий! Наверное, она уже и не жадностью называется, а совсем по-другому! В Великую Отечественную, кажется, за такое расстреливали, а как бы поступили сейчас?», - пишет один из приморских пользователей соцсети «Фэйсбук». И далее:

«Сегодня днем я не успеваю буквально на 10 минут, и зашедшие передо мной в аптеку у здания Телецентра китайцы выметают из аптеки весь запас медицинских масок, делая аптеке дневную выручку! На всякий случай узнаю стоимость набора из трех стандартных медицинских масок - 25 рублей! Внимание, запомните эту цену! Вечером узнаю, что моя дочь сильно затемпературила и несусь в аптеку за лекарствами от вируса, пластырями от температуры, при этом попутно покупая маски для себя, чтобы не стать распространителем вируса гриппа и ОРВИ!

Совершенно случайно гляжу на ценник масок, и у меня выпадает челюсть! Такой же набор из трех масок стоит 45 рублей! Соответственно, я не могу скрыть свое возмущение такой стоимостью набора масок и задаю вопрос продавцам, есть ли у руководства их сети совесть, на что продавцы, виновато пряча глаза, говорят, что еще сегодня до обеда этот же набор стоил у них в аптеке 30 рублей, а после обеда им поменяли цену на 45.

Упаковки масок брендированы фирменным стилем аптеки, а это значит, что контракт на их изготовление был подписан достаточно давно, и дело сейчас не в поставщике, который вдруг мог неожиданно поменять стоимость отпуска товара для сети, и не в смене курса доллара, а в элементарной жадности и желании заработать быстрые деньги на общей беде и людском горе, подняв одномоментно стоимость масок, этого простейшего средства профилактики от вирусов и болезней, на 50 процентов!..

А как с этим бы поступили в Китае? Для понимания привожу просто новость из Китая, которую сегодня опубликовало РИА «Новости»:

«Управление Пекина по контролю и регулированию рынка оштрафует на 3 миллиона юаней (около 432 тысяч долларов) одну из аптек города за повышение цен на защитные маски в период распространения в стране коронавируса, говорится в заявлении правительства Пекина».

Подобные случаи, которых, естественно, все больше и больше, заставляют задуматься, а настолько ли готовы ответственные государственные органы встретить китайскую заразу во всеоружии? Любой россиянин в качестве одной из угроз в случае проникновения вируса в страну (тьфу-тьфу-тьфу!) заведомо назвал бы угрозу спекуляции на медицинских препаратах. То есть, госструктуры должны были заведомо взять ситуацию под контроль и жестко поговорить с воротилами фармбизнеса. Однако, как видим, этого не произошло, и население в случае чего останется один на один с ушлыми коммерсантами.

Тем временем, правительство края провело через Заксобрание поправки в законодательство, согласно которому розничные продавцы лекарственных средств смогут воспользоваться льготами при переходе с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения (УСН) в 2020 году. Ставка для этой категории будет уменьшена до 1%. То есть, общество еще пошло и на уступки владельцам аптек, а в ответ - вот такая черная неблагодарность. Впрочем, уточним, что пока в спекуляции замечены лишь некоторые сети.

На фото: Вслед за аптеками, чрезвычайной ситуацией решили воспользоваться и торговцы овощами. Список растет...

Фото автора

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.