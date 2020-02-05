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Поправки быстрого действия
Парламент Приморья откорректировал несколько важных для региона законов
На первом в 2020 году заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты приняли ряд законов, которые необходимы, что называется, здесь и сейчас. Они касаются здоровья и безопасности юных жителей края, обеспечения населения лекарствами, проведения капитального ремонта.
Именно поэтому законы, о которых пойдет речь, принимались парламентариями сразу в трех чтениях и начнут действовать в самое ближайшее время.
Детей оградили от пороков
29 января Приморский край пополнил список российских регионов, в которых запрещена продажа некурительных нетабачных никотиносодержащих изделий (снюсов) несовершеннолетним. На первой в 2020 году сессии депутаты ЗС ПК приняли необходимые изменения в краевой закон «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края» сразу в трех чтениях.
- Инициаторами поправок выступили депутаты фракции «Единая Россия». Законопроекты были разработаны в кратчайшие сроки на основе поручений губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК.
- За последние полгода в разных субъектах РФ от действия никотиносодержащих препаратов пострадало больше 60 детей, в Приморье за последние месяцы зарегистрировано два случая отравления снюсом. В Государственной Думе рассматривается аналогичный законопроект, но мы считаем возможным ограничить продажу снюсов уже сейчас, поскольку их могут купить в любом магазине не только взрослые, но и дети, - рассказал коллегам председатель комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий НОВИКОВ, который представил законопроект.
- Необходимы соответствующие договоренности с правоохранительными органами, потому что исполнение ряда ранее принятых краевых законов «хромает». Правоохранители должны подключиться к исполнению данного закона, - акцентировал внимание представителей правительства края председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ.
Ограничения на продажу снюсов были одобрены депутатами единогласно. Кроме того, парламентарии внесли поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», установив штрафы за розничную продажу никотиносодержащей продукции и вейпов несовершеннолетним. Например, юридические лица за нарушение этого запрета заплатят от 30 до 50 тысяч рублей.
Также на заседании 29 января парламент Приморья расширил перечень заведений, где не допускается присутствие несовершеннолетних. В него вошли кальянные, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.
«Упрощенка» станет проще
В нынешнем году в России меняется порядок налогообложения предпринимателей, которые продают товары, подлежащие обязательной маркировке. Для них планируется поэтапная отмена Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), в связи с чем налоговая нагрузка на малый бизнес может возрасти. Поэтому депутаты Законодательного Собрания решили уже сейчас принять закон для того, чтобы изменения не привели к прекращению работы небольших организаций по социально значимым направлениям. Принятое 29 января решение позволит приморским аптекам, которые подпадают под действие федерального закона, перейти на упрощенную систему налогообложения и воспользоваться льготной ставкой.
Соответствующий законопроект был одобрен парламентариями сразу в трех чтениях. Он устанавливает для предпринимателей Приморья, осуществляющих продажу лекарственных препаратов, пониженную налоговою ставку в размере 1% на 2020 год при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы.
- Во втором полугодии планируется отмена ЕНВД. Мы предлагаем, чтобы и другие предприятия бизнеса тоже имели возможность перейти на упрощенную систему и платить налог по сниженной ставке, - добавил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.
Капремонт вовремя
За несколько лет, в течение которых работает краевой закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», депутаты ЗС ПК не раз корректировали его в целях более эффективного и оперативного проведения капремонта жилого фонда. Не стала исключением и январская сессия: сразу в трех чтениях парламентарии одобрили поправки, касающиеся формирования перечня жилых домов, включенных в программу капремонта, а также приемки выполненных работ.
В новой редакции закона для органов местного самоуправления устанавливается срок для принятия решения о проведении капремонта в многоквартирном доме в случае, если собственники жилья из-за отсутствия кворума или по иным причинам сами не приняли решений, необходимых для старта работ. Собственникам, как и прежде, будет отведено три месяца, чтобы согласиться или не согласиться с предложением регионального оператора о проведении капремонта; а в случае их «молчания» орган МСУ должен принять решение о проведении капремонта в течение месяца. Кроме того, представители органов местной власти теперь включены в перечень лиц, участвующих в приемке выполненных работ по капитальному ремонту.
- Законопроект не позволит многоквартирным домам «выпасть» из сроков проведения капитального ремонта. С его принятием больше не повторится ситуация, когда деньги на проведение капремонта есть, но из-за отсутствия очередности домов средства не осваивались в полном объеме, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.
На фото: На первом в 2020 году заседании краевые депутаты оперативно рассмотрели и приняли самые насущные законы или поправки к ним.
Фото пресс-службы ЗС ПК.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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