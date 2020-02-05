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От цистерны до танкера
Находкинский нефтетерминал продолжает совершенствовать систему учета нефтепродуктов
В течение 2020 года в ООО «РН – Морской терминал Находка» должно завершиться внедрение автоматизированной системы контроля количества и качества нефтепродуктов. Проводимые мероприятия позволят оптимизировать ряд производственных процессов, а также упростить оформление документации.
Внедрение систем учета движения нефти и нефтепродуктов – одна из приоритетных задач головной компании, ПАО НК «Роснефть». В перспективе полные и точные данные о перемещении, начиная от этапа добычи и заканчивая поставкой конечному потребителю, должны формироваться автоматически. Именно поэтому одним из направлений модернизации Находкинского нефтетерминала является автоматизация процессов контроля количества и качества нефтепродуктов.
Передовая для Дальнего Востока система учета поступающих и отгружаемых нефтепродуктов внедряется в ООО «РН – Морской терминал Находка» с 2017 года. На первом этапе реализации целевой программы по метрологии, автоматизации измерений и контроля качества нефтепродуктов был проведен монтаж системы автоматического учета массы и уровня нефтепродуктов в резервуарах. Лабораторно-информационная менеджмент-система (ЛИМС) обеспечивает быструю и удобную передачу данных о количестве и о физических характеристиках хранящихся на нефтебазе в Находке нефтепродуктов, а также об их изменении за определенный период. Эта информация в любой момент доступна не только операторам предприятия, но и специалистам «Роснефти» в Москве, в режиме он-лайн.
В свою очередь, внедренная в 2018 году система контроля качества позволяет автоматически проводить анализ нефтепродуктов на этапе их приемки, хранения и отпуска, что значительно ускоряет проведение анализа проб и исключает возможные ошибки при формировании документации. Ранее обработка данных проводилась в «ручном» режиме и занимала гораздо больше времени.
К лету 2020 года должны завершиться пусконаладочные работы на еще одном важном объекте – системе взвешивания железнодорожных составов. Она позволит взвешивать вагоны сразу по прибытии на нефтебазу ООО «РН – Морской терминал Находка» без необходимости расцепки состава. Сейчас сотрудникам приходится сличать номера вагонов и пломб, а затем вручную замерять уровень нефтепродуктов в каждой из цистерн. Учитывая, что составы насчитывают 24-30 вагонов, это требует значительного времени. Новая система сможет автоматически считывать номера вагонов, а также взвешивать состав до и после слива цистерн, фиксируя фактическое количество и номенклатуру поступивших нефтепродуктов. Это заметно ускорит оформление документации.
Следующим этапом станет оснащение причалов порта ООО «РН – Морской терминал Находка» системами измерений количества и показателей качества нефтепродуктов. Если сейчас после загрузки танкера приходится ждать несколько часов для замера уровня нефтепродуктов в танках, то после автоматизации процесс будет похож на заправку автомобиля на АЗС: отгрузка топлива по счетчику с автоматическим оформлением грузовых документов. Предполагается, что эта система начнет работать в конце 2020 года.
Задача всех проводимых мероприятий – обеспечить контроль за движением нефтепродуктов на всех этапах их перемещения по территории Находкинского нефтетерминала: от выгрузки из железнодорожных цистерн до загрузки на танкер. Полная автоматизация данных процессов поможет нефтетерминалу достичь проектной мощности в 7,5 млн тонн ежегодно, а также сэкономит рабочее время сотрудников.
На фото: Передовая для Дальнего Востока система учета поступающих и отгружаемых нефтепродуктов внедряется в ООО «РН – Морской терминал Находка» с 2017 года. В течение 2020 года внедрение системы должно завершиться.
Фото ООО «РН – Морской терминал Находка».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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