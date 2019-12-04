Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства 3 декабря 2019 года.
«Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни», – говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Документ внесен Минвостокразвития России, которому необходимо ежегодно предоставлять в Правительство доклад о ходе выполнения плана.
Концепция развития острова Русский была принята Правительством России в мае 2019 года и будет реализована до 2027 года в два этапа. На первом этапе до 2022 года предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры. Также планируется открыть центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.
На втором этапе до 2027 года предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета, создание технико-внедренческого парка и т.д.
«Строительство конгрессно-выставочного центра на острове Русский позволит закрепить за Владивостоком статус одного из ведущих центров деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Круглогодично действующий центр станет площадкой для проведения крупных мероприятий и демонстрации проектов, направленных на развитие Дальнего Востока. С появлением современной конгрессно-выставочной инфраструктуры на новый уровень сможет выйти Восточный экономический форум как уникальная площадка для развития международного диалога», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Новости партнеров
Новости тематики
- Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- "Транснефть – Порт Козьмино": надежность и инновации
- Прольется ли дождь из рупий на Приморье
- Жителям Приморья, желающим заняться бизнесом, дадут 250 тысяч рублей
- Владивосток распродадут в Москве
- ОАО "Терминал Астафьева" запустил закрытую конвейерную линию
- Статус резидента ТОР в Сахалинской области уже получили 35 инвесторов
- Приморские банкроты гасят долги по зарплате
- Гродеково переходит на китайскую колею
Новости раздела
- Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- Налетели на Приморье
- "Транснефть – Порт Козьмино": надежность и инновации
- Хуже чем ящур
- Нарисовано для состоятельных
- Спустить квартиру во Владивостоке на аренду в жилья столице
- Прольется ли дождь из рупий на Приморье
- Известная строительная компания во Владивостоке "захватила"... ручей
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Сахалинская область намерена совершить "экономическое чудо"
- Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
- Как мухи на навоз: Власти решили извлечь прибыль из коровьих лепешек
- Россияне могут претендовать на чужую недвижимость
- "Без поддержки государства восстановление невозможно"
- "Колмар" будет поставлять коксующийся уголь китайцам
- Статус "Дальневосточного предпринимателя" пора закрепить законом