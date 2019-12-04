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Спустить квартиру во Владивостоке на аренду в жилья столице

04 Декабря 2019, 10:39 | Приморье

Житель Владивостока, продав среднюю по цене квартиру, может обеспечить себе проживание в арендной московской квартире формата студии почти до пенсии.

Эксперты федерального портала «Мир квартир» считают, что поколение миллениума, «становящееся на крыло», начинает активнее перенимать западный образ жизни, предпочитая не покупать квартиру в собственность, а длительно проживать в арендном жилье. В очередном исследовании «Мир квартир» взвесил шансы жителей крупных городов России на перспективную длительную аренду жилья в столице на деньги, вырученные за свои квартиры.

Выяснилось, что житель Владивостока, продав свое жилье по средней для города цене 6 792 783 рублей, может снимать в Москве квартиру-студию в течение 28 лет, 1-комнатную квартиру – 13 лет и 2-комнатную – 10 лет. Лишь у жителей Сочи и Санкт-Петербурга шансы лучше, и они могут арендовать студию на 6 лет больше, а 1-2 комнатную квартиру – больше, чем во Владивостоке, на 3-2 года.

Если сравнивать с возможностями по длительности аренды московского жилья жителей других больших городов России, то преимущество у владивостокцев перед ними сегодня ровно в два раза. А самые скромные на сегодняшний день возможности у жителей Магнитогорска, которые за свое жилье по средней рыночной цене предложения могут прожить в столичной студии всего 6 лет, в «однушке» - 3 и «двушке» - два года.

Шансы у других жителей дальневосточных городов заметно ниже, чем у жителей региональной столицы. Хабаровчанин, продав квартиру по средней цене предложения в своем городе, сможет арендовать в Москве студию 20 лет, житель Якутска – 17 и житель Улан-Удэ – 11 лет.

В целом исследование портала «Мир квартир» захватило 69 городов РФ и отмечает, что житель практически любого из этих городов, продав свое жилье, может относительно безболезненно перейти на постоянный съем жилья, но многим, чтобы удержаться в нем, придется идти работать и зарабатывать достаточно, чтобы снимать хотя бы по самой низкой цене студию – это сегодня стоит порядка 20 тысяч рублей в месяц. 

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: аренда  Москва  недвижимость  владивосток  мир квартир 



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