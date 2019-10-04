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Товаропроизводителей Приморья ждут на ярмарке в Москве

04 Октября 2019, 14:23 | Приморье

Центр «Мой бизнес» приглашает приморских товаропроизводителей к участию в конкурсном отборе «Сделано в Приморье». Победители смогут выставить свою продукцию в павильоне края на Дальневосточной ярмарке, которая пройдет на Новом Арбате в Москве со 2 по 8 декабря. Прием заявок по ссылке продлен до 7 октября включительно.

Дальневосточная ярмарка – это одно из ключевых событий фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдет в этом году уже в третий раз. В течение целой недели жители и гости столицы знакомятся с туристическими достопримечательностями и культурой 11 регионов ДФО, пробуют и имеют возможность купить известные во всей стране дальневосточные деликатесы, а также сувенирную продукцию.

В Центре «Мой бизнес» сообщили, что на сегодняшний день поступило 18 заявок от производителей Приморья на участие в выставке.

«Из них мы отобрали 10 потенциальных участников. Поскольку заявки продолжают поступать, решено продлить их прием до 7 октября включительно», – сообщили специалисты.

Напомним, предлагаемые на конкурс товары должны иметь индивидуальную упаковку, документы, подтверждающие происхождение и безопасность для потребителей, собственную торговую марку и предназначаться для розничной торговли в объектах нестационарной торговли.

Рекомендуются для участия в отборе:

– продукты питания, включая морепродукты, дикоросы и продукты их переработки, продукция пчеловодства, кондитерские изделия и иные продукты (за исключением биологически активных добавок, алкогольной продукции, сигарет);

– сувенирная продукция, включая подарочные книги, брендированную одежду;

– и иные товары.

Подать заявку можно на сайте Центра «Мой бизнес» или на электронный адрес: [email protected], указав в теле письма «Дальневосточная ярмарка на Новом Арбате».

К заявке необходимо приложить:

– прайс-лист на предлагаемую продукцию;

– фотографии товаров;

– документы, подтверждающие безопасность товаров (сертификаты соответствия).

Контактное лицо: Ларкина Татьяна Юрьевна, 8 (914) 336-27-48.

Отбирать заявки будет комиссия Центра «Мой бизнес» по четырем критериям: соответствие вышеуказанным условиям, наличие зарегистрированной торговой марки, дизайн упаковки, либо самой продукции (при отсутствии упаковки) и стоимость изделий. Победители получат уведомление о результатах отбора и информацию о порядке участия в Дальневосточной ярмарке.

Досье «Золотого Рога»: Дальневосточная ярмарка пройдет в Москве со 2 по 8 декабря в третий раз пройдет. В этом году Ярмарка проводится на Новом Арбате на всем протяжении главной туристической улицы Москвы. Ожидается, что ярмарку посетят до 70 тысяч посетителей. Ассортимент торговых шале обещает быть еще более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Посетители Ярмарки смогут приобрести привезенные с Дальнего Востока морепродукты, рыбу, которую невозможно найти в московских магазинах, чайные сборы из таежных ягод и трав (более 20 наименований), сувениры и крафтовые изделия народных промыслов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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