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Товаропроизводителей Приморья ждут на ярмарке в Москве
Центр «Мой бизнес» приглашает приморских товаропроизводителей к участию в конкурсном отборе «Сделано в Приморье». Победители смогут выставить свою продукцию в павильоне края на Дальневосточной ярмарке, которая пройдет на Новом Арбате в Москве со 2 по 8 декабря. Прием заявок по ссылке продлен до 7 октября включительно.
Дальневосточная ярмарка – это одно из ключевых событий фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдет в этом году уже в третий раз. В течение целой недели жители и гости столицы знакомятся с туристическими достопримечательностями и культурой 11 регионов ДФО, пробуют и имеют возможность купить известные во всей стране дальневосточные деликатесы, а также сувенирную продукцию.
В Центре «Мой бизнес» сообщили, что на сегодняшний день поступило 18 заявок от производителей Приморья на участие в выставке.
«Из них мы отобрали 10 потенциальных участников. Поскольку заявки продолжают поступать, решено продлить их прием до 7 октября включительно», – сообщили специалисты.
Напомним, предлагаемые на конкурс товары должны иметь индивидуальную упаковку, документы, подтверждающие происхождение и безопасность для потребителей, собственную торговую марку и предназначаться для розничной торговли в объектах нестационарной торговли.
Рекомендуются для участия в отборе:
– продукты питания, включая морепродукты, дикоросы и продукты их переработки, продукция пчеловодства, кондитерские изделия и иные продукты (за исключением биологически активных добавок, алкогольной продукции, сигарет);
– сувенирная продукция, включая подарочные книги, брендированную одежду;
– и иные товары.
Подать заявку можно на сайте Центра «Мой бизнес» или на электронный адрес: [email protected], указав в теле письма «Дальневосточная ярмарка на Новом Арбате».
К заявке необходимо приложить:
– прайс-лист на предлагаемую продукцию;
– фотографии товаров;
– документы, подтверждающие безопасность товаров (сертификаты соответствия).
Контактное лицо: Ларкина Татьяна Юрьевна, 8 (914) 336-27-48.
Отбирать заявки будет комиссия Центра «Мой бизнес» по четырем критериям: соответствие вышеуказанным условиям, наличие зарегистрированной торговой марки, дизайн упаковки, либо самой продукции (при отсутствии упаковки) и стоимость изделий. Победители получат уведомление о результатах отбора и информацию о порядке участия в Дальневосточной ярмарке.
Досье «Золотого Рога»: Дальневосточная ярмарка пройдет в Москве со 2 по 8 декабря в третий раз пройдет. В этом году Ярмарка проводится на Новом Арбате на всем протяжении главной туристической улицы Москвы. Ожидается, что ярмарку посетят до 70 тысяч посетителей. Ассортимент торговых шале обещает быть еще более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Посетители Ярмарки смогут приобрести привезенные с Дальнего Востока морепродукты, рыбу, которую невозможно найти в московских магазинах, чайные сборы из таежных ягод и трав (более 20 наименований), сувениры и крафтовые изделия народных промыслов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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