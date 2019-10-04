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Олег Гуменюк: к развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владивостока будем подходить по-новому
Глава Владивостока рассказал о том, как будет улучшена дорожно-транспортная инфраструктура Владивостока
Глава Владивостока по итогам прошедшего сегодня, 3 октября, объезда по дорогам краевого центра с полпредом в ДВФО Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко рассказал о том, как будет улучшена дорожно-транспортная инфраструктура Владивостока. В планах – разработка проектов новых транспортных развязок, парковок и дорог, в которых так нуждается один из самых автомобилизированных городов страны.
К строительству транспортной развязки в районе Зелёного Угла и планируют приступить уже в следующем году. Кроме того, уже в 2019 будет объявлен аукцион на разработку проекта планировки территории по улице Фирсова, а затем и на проектно-сметную документацию будущей транспортной развязки.
«Как было отмечено в ходе объезда, дорожно-транспортная инфраструктура Владивостока должна стать удобной для горожан, - отметил Олег Гуменюк. - В этом строительном сезоне в городе при ремонте дорог возник ряд сложностей, которые не должны возникнуть в дальнейшем. Подход к решению вопроса ремонта и разгрузки улично-дорожной сети – изменится. Количество компаний, специализирующихся на дорожном строительстве и ремонте, будет увеличено».
Сегодня в каждом районе жители и гости Владивостока видят ремонт дорог и придомовых территорий. В этом году в городе ремонтируют огромное количество дорог, тротуаров, подпорных стен, лестниц и другой инфраструктуры. Их площадь и протяжённость во многом превышает показатели, которые были достигнуты за предыдущие несколько лет. Так, в этом году уже отремонтирован 41 объект улично-дорожной сети – дорог, тротуаров и проездов к жилым домам, новый асфальт появился в 84 дворах по программе «1000 дворов». Сейчас ремонт ведётся по 35 адресам, ещё на 5 участков в ближайшее время тоже выйдет дорожная техника и строители.
Олег Гуменюк сказал, что на ряде объектов, действительно, есть проблемы из-за недоработок подрядчиков. Безусловно, в числе объективных причин - недостаточное количество специализированных компаний, занимающихся дорожным ремонтом. Многие из подрядчиков вышли на аукционы, не оценив должным образом свои силы. У многих из них не один, а сразу несколько крупных объектов, проведение ремонта на которых требует огромных сил, времени, спецтехники и рабочих. Такой подход надо менять.
«Замечания учтены, все начатые работы должны быть завершены до конца строительного сезона. Именно этого мы требуем от подрядчиков. Те дороги, которые не успеют сделать качественно и в срок, – оплачивать мы не будем», - подчеркнул мэр.
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