www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.47 р. 100 JPY: 71.04 р.
EUR: 89.14 р. 10 CNY: 11.04 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

Аренда жилой комнаты во Владивостоке стала дороже

04 Сентября 2020, 15:40 | Приморье

Средняя ставка аренды отдельной жилой комнаты во Владивостоке с начала этого года выросла на 14,2%, составив 6 970 рублей. Этот рост значителен, если учесть, что лишь в 39 из 70 крупнейших городов России этот сегмент недвижимости подорожал, и среднее повышение ставок аренды комнаты по ним составило только 1,5%, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Надо отметить, что Владивосток, даже показав значительный прирост, оказался лишь на 23-м месте рейтинга «Мира квартир». Выше его заняли места другие дальневосточные города. Так на шестом месте оказался Хабаровск со ставкой 11048 рублей с приростом с начала этого года на 5,2%, и на восьмом месте Якутск - 9 780 рублей и 12,1% соответственно. В последней десятке оказались два других дальлневосточных города: на 61-м месте Чита со средней ставкой аренды комнаты 4 805 рублей в месяц при росте ставки с начала года на 3,9%, и на 64-м Улан-Удэ - 4 750 рублей при  падение ставки на 1,1%.

Самая высокая ставка аренды комнаты по 70 крупным городам страны по-прежнему в Москве - 16 635 при снижении с начала года на 6,5%, а самая маленькая в Магнитогорске - 3 900 рублей в месяц при рекордном по рейтингу падении - на 19,3%. Средней же по рейтингу оказалась ставка 6 734 рубля. А наибольший рост с начала года был отмечен в Севастополе, где аренда комнаты в среднем подорожала на 24,1% - с 7865 до 9762 рублей в месяц. В Сочи, занимающем второе место, аренда комнат поднялась с 11 471 до 12 858 рублей – это рост на 12,1%. В Барнауле ставка выросла на +18%, а в Пензе на 15%.

Кстати, снижение на 6,5% ставки показала помимо столицы и Московская область, а снижение на 4,6% - Санкт-Петербург. Вероятно, это связано с оттоком потребителей - приезжих, занятых в сферах деятельности с невысокими доходами, которые вынужденно сокращают свою деятельность в связи с потерями из-за пандемии коронавируса.

«Мир квартир» также сообщил, что уже в следующем году в России будет запущен государственный  агрегатор информации об арендном жилье, который позволит наладить устойчивое взимание налогов со сдаваемого в аренду жилья и платежей за коммунальные услуги. Через этот ресурс также предполагается оформлять временную регистрацию проживающих. На нем предполагается размещать разнообразную информацию об аренде, включая базы данных и информацию риэлторских компаний.

Сейчас Минстрой совместно с Минэкономразвития, МВД и «Дом.рф» занимается разработкой законопроекта, который должен стать базовым для этой новой информационной онлайн-платформы.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 


 

Автор:
Теги: недвижимость  аренда  жилье 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]