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К новому учебному году "Ростелеком" подготовил обновленную версию онлайн-сервиса "Лицей"

04 Сентября 2020, 13:30 | Приморье

Теперь в сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России

К новому учебному году «Ростелеком» представляет обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей».

Школьникам доступны видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности, а также другой дополнительный контент.

«Бесценный опыт, который мы получили в период самоизоляции, показал, дистанционное образование сейчас востребовано как никогда и его популярность будет только расти. Если раньше это направление чаще рассматривалось как дополнительное, то теперь онлайн-образование становится неотъемлемой частью основного учебного процесса от школы до вуза. С учетом этих тенденций мы провели большую работу по расширению и развитию сервиса “Ростелеком. Лицей”, добавили в него много эксклюзивного контента от лучших учителей страны. Таким образом, образовательный контент самого высокого уровня будет доступен в любом месте, где есть доступ в интернет. Но, конечно, мы не забывали о том, что главные потребители сервиса — дети и подростки, поэтому в сервисе есть развивающий контент, представленный в ярком формате, способном увлечь молодое поколение», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Контент «Лицея» рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки программы разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов: «Президентская школа», «Ломоносовская школа», НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова и других.

Помимо уникального образовательного и развивающего контента в «Лицее» теперь ведется статистика — каждый ученик видит свой прогресс в процентах: сколько предметов, тем и уроков он прошел. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезные развивающие курсы. В разделе «Развивающие курсы» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки. Например, освоить тонкости английского языка теперь легко с эксклюзивным авторским курсом «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов. Методика курса отличается от привычных уроков в школе: преподаватель доступно объясняет ключевые принципы грамматики, и правила становятся понятными и очевидными без заучивания наизусть. В курсе нет сложных домашних заданий и лишней теории, только самое главное с полным погружением в культурный контекст. Этот курс подойдет не только детям, но и взрослым с любым уровнем знаний.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября по акции можно купить абонемент на девять месяцев всего за 890 рублей в «М.Видео».


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: онлайн-сервис  лицей  Ростелеком 



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