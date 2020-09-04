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Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий непогоды

04 Сентября 2020, 10:39 | Приморье
За ночь во Владивостоке распилено 447 упавших деревьев и практически полностью восстановлено электроснабжение
 
Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий непогоды, вызванных прохождением тайфуна «Майсак». В этих работах задействованы энергетики, дорожные и коммунально-технические службы.
 
Как сообщили в городском оперативном штабе, на данный момент движение по Золотому и Русскому мостам полностью восстановлено.
 
30 бригад электриков всю ночь занимались восстановлением электричества, так как на подстанциях произошло 111 аварий. В результате энергоснабжение восстановлено практически полностью. Исключение составляет ряд улиц в пригороде. Там сейчас трудятся рабочие «ВПЭС». Восстановить электричество планируют к 17 часам. Частично отсутствует электроэнергия в поселке Береговое и на острове Русский. Это зоны ответственности «Оборонэнерго» и ДРСК. Согласно их сведениям, электричество в домах появится к 20 часам.
 
Также в городе зафиксировано 49 подрывов крыш, произведено ограждение опасных участков. Управляющие организации до 10 утра проведут осмотр пострадавших кровель, оценят масштаб повреждений кровель и незамедлительно приступят к устранению последствий. Сделать это вчера не представлялось возможным из-за ветровой нагрузки.
 
На территории города насчитывается более 500 поваленных деревьев. Силами МБУ «Содержание городских территорий», МКУ «Владивостокская городская поисково-спасательная служба» и двумя пожарно-спасательными отрядами ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю минувшей ночью распилено 447 деревьев. С дорог города за ночь вывезено 37 квадратных кубометров ветвей и различного наметенного мусора.
 
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.
 
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
 
Фото предоставлено МБУ «СГТ»
 
Автор:
Теги: электроснабжение  Тайфун  жкх  Майсак 



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