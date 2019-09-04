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В Приморье построят еще один угольный порт
Тем самым Монголия получит выход к морю
Монголия станет партнером Транспортной группы FESCO в проекте по строительству в порту Зарубино нового угольного терминала для перевалки монгольского угля в АТР.
На данный момент уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование проекта, сообщил президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА по итогам встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.
«Мы благодарны российской стороне за возможность использования ее дальневосточных морских портов. Таким образом, у нас открылась возможность выхода к морю. Такая возможность нам представилась с подписанием в 2018 году межправительственного соглашения о транзитных перевозках по железным дорогам», - пояснил монгольский лидер.
Напомним, что ранее угольный терминал в порту «Восточный» планировала построить группа «Сумма». Она же заявляла проект «Большой порт Зарубино» в расчете на Китай.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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