В Приморье построят еще один угольный порт

Тем самым Монголия получит выход к морю

Монголия станет партнером Транспортной группы FESCO в проекте по строительству в порту Зарубино нового угольного терминала для перевалки монгольского угля в АТР.

На данный момент уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование проекта, сообщил президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА по итогам встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Мы благодарны российской стороне за возможность использования ее дальневосточных морских портов. Таким образом, у нас открылась возможность выхода к морю. Такая возможность нам представилась с подписанием в 2018 году межправительственного соглашения о транзитных перевозках по железным дорогам», - пояснил монгольский лидер.

Напомним, что ранее угольный терминал в порту «Восточный» планировала построить группа «Сумма». Она же заявляла проект «Большой порт Зарубино» в расчете на Китай.