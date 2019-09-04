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"Ростелеком" обеспечит услугами связи Восточный экономический форум
04 Сентября 2019, 16:28 | Приморье
«Ростелеком» предоставит телекоммуникационные услуги на юбилейном Восточном экономическом форуме, который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 4-6 сентября. Компания обеспечит организаторов и участников мероприятия необходимой телекоммуникационной инфраструктурой.
«Ростелеком» организует доступ к высокоскоростному интернету и проводной телефонии на всех площадках форума. На набережной ДВФУ будет развернут публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия более километра. В номерах гостиничных корпусов специалисты компании установят 2989 ТВ-приставок «Интерактивного телевидения» и подключат телефонную связь. Кроме того, «Ростелеком» обеспечит доступ к интернету на круизном лайнере Costa Venezia, который станет местом проживания гостей ВЭФ.
«Проведение современных мероприятий невозможно без информационных технологий, тем более, когда речь идет о таком масштабном проекте, как Восточный экономический форум. Компетенции «Ростелекома» позволяют компании уже пятый год обеспечивать ВЭФ комплексом услуг связи. Залогом продуктивного сотрудничества компании и форума стало совпадение ценностей, среди которых — внедрение инноваций, развитие, технологичность и профессионализм», — отмечает вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
Для обеспечения мероприятия услугами связи компания использует собственную магистральную инфраструктуру, а также организовывает два независимых канала передачи данных, что сводит вероятность прерывания сервисов к минимуму. Для бесперебойной работы телекоммуникационных услуг в кампусе ДВФУ «Ростелеком» обеспечит круглосуточную сервисную и техническую поддержку организаторам, гостям и участникам форума с 3 по 7 сентября.
Досье "Золотого РОга": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Выручка группы компаний за I полугодие 2019 г. составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль — 10,0 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
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Теги: Ростелеком вэф
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