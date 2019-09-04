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В Приморье появилась сеть электроАЗС

04 Сентября 2019, 14:40 | Приморье

Для Приморья, помешанного на японском автопроме, наступают светлые времена. Сегодня в регионе начнет работу первая на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций компании «РусГидро» для электромобилей. В течение первых двух недель зарядка будет бесплатной.

На данном этапе в Приморье установлены 10 зарядных станций. В столице ДФО электрозаправка расположена у здания единого расчетно-информационного центра (ЕРиЦ) «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК, входит в группу «РусГидро»).

Помимо Владивостока, электрозаправки размещены в других крупных городах Приморья - Уссурийске и Артеме. Они установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов ЕРиЦ и на традиционных автозаправках.

Мероприятие пройдёт в 10:00 по местному времени у здания единого расчетно-информационного центра (ЕРиЦ) Дальневосточной энергетической компании РусГидро по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, дом 8. В церемонии открытия примут участие Председатель Правления РусГидро Николай Шульгинов и глава Приморья Олег Кожемяко.

В столице ДФО электрозаправка расположена у здания единого расчетно-информационного центра (ЕРиЦ) «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК). Помимо Владивостока, электрозаправки размещены в других крупных городах Приморья - Уссурийске и Артеме. Они установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов ЕРиЦ РусГидро и на традиционных автозаправках.

Преимущество зарядных станций РусГидро в режиме быстрого заряда: дозаправка занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее получаса. Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт.

Напомним, что АО «ФСК ЕЭС» еще два года назад во Время Восточного экономического форума (ВЭФ) с помпой открыло в кампусе ДВФУ на острове Русский свой зарядный комплекс для электромобилей. Только вот опробовать новинку приморцам толком и не дали – после завершения форума оборудование было свернуто.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: электроАЗС 






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