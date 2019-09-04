Инвестиции до сизо доведут

Китайский инвестор, поверивший обещаниям российских властей и вложивший в экономику Приморья миллионы юаней, уже не один год томится в сизо, тогда как следствие по его делу практически не двигается с места

О том, что для Дальнего Востока китайский бизнес должен стать основным инвестором, за последние два-три года не единожды говорилось в Кремле, а также на российско-китайских встречах на высшем уровне. Не исключая IV Восточный экономический форум, состоявшийся во Владивостоке в сентябре 2018 года. Особенно этот лозунг актуален сегодня, в год 70-летния установления дипломатических отношений между Россией и Китайской Народной Республикой.

Согласно данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, цифры заявленных иностранных вливаний в макрорегион превышают 30 млрд долларов. Сумма астрономическая и обнадеживающая.

В медосвидетельствовании отказано

В реальности частного капитала из Поднебесной на Дальнем Востоке совсем немного. К примеру, сегодня только около 20 китайский предприятий работают в рамках территорий опережающего развития (ТОР) Приморья и Свободного порта Владивосток. Одни из причин медленной реализации этих глобальных планов - чиновничьи препоны при оформлении документов, а также опасение китайских потенциальных инвесторов за свою персону и свои финансы на территории России.

Так, по данным харбинского интернет-издания «Дунбэйван», как минимум 10 китайских предпринимателей из провинции Хэйлунцзян были арестованы российскими правоохранительными органами в связи с их попытками ускорить бюрократические процедуры, касающиеся оформления бизнеса в ТОРах Приморского края. Один из них – господин Шэнь ЮНЮЕ*, резидент Свободного порта Владивосток, который сначала попал под колпак спецслужб, затем - в следственный изолятор № 2 в Уссурийске, сегодня он – подсудимый. О его судьбе газета «Золотой Рог» рассказывала еще в номере за 12 сентября 2018 года (см. публикацию «Ошибка резидента»). Прошел почти год, но судебный процесс по «делу Шэня Юнюе» продолжается. Когда он закончится, неизвестно. Тем не менее его итог предсказуем, оправдательный приговор в российском судопроизводстве - такое же редкое явление, как НЛО в небе...

Напомним, что гражданин КНР Шэнь ЮНЮЕ, 1957 года рождения, был задержан в собственном доме в Уссурийске 13 января 2018 года. Китайца доставили в СИЗО-2, где ему было предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (500 тысяч рублей) через посредника.

В отношении задержанного следственным отделом по городу Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. И на третий день после задержания Шэня Юнюе был заключен под стражу до 13 марта. Затем арест продлили на три месяца, затем еще на три, и так несколько раз. Иначе как волокитой эти продления назвать нельзя.

Продлевая срок содержания под стражей, следователь каждый раз выдвигал одни и те же стандартные обстоятельства: преступление тяжкое, подозреваемый может оказать на свидетелей давление, воспрепятствовать производству по уголовному делу и даже скрыться от суда и следствия.

При этом следствие не желало замечать, что у 62-летнего Шэнь Юнюе гипертония третьей стадии, сердечнососудистые заболевания и сахарный диабет, прогрессирующий без должной медицинской помощи в тюремных условиях. Его здоровье ухудшилось в связи с длительным содержанием под стражей. Даже когда следователь сжалился и удовлетворил ходатайство защиты о проведении медицинского освидетельствования Шэнь Юнюе и передал свое постановление для исполнения начальнику СИЗО-2, тот решение следователя отменил. И в медицинском освидетельствовании господину Юнюе было отказано.

После поступления уголовного дела в суд срок содержания под стражей Шэня Юнюе был продлен еще на три месяца - с 12 июля 2019 года до октября. В своем решении судья Уссурийского районного суда Константин ТРОФИМОВ опирался на все те же, явно надуманные обстоятельства - тяжесть совершенного преступления, возможность скрыться от следствия и суда, возможное воздействие на свидетелей и т. д.





Пустые цеха, в пустую потраченные средства, уничтоженные планы...

Россия - вторая родина китайца Шэня

Благодаря харбинскому интернет-изданию «Дунбэйван», а также СМИ провинции Хэйлунцзян, в Китае о «деле Шэня Юнюе» узнали широкие круги бизнесменов. В том числе планирующие инвестировать крупные проекты в Приморье. Задержание, затем арест Шэня заставили их отложить свои планы на неопределенный срок. Дело в том, что Шэнь Юнюе - из старинного китайского рода, пользующегося в Поднебесной уважением и авторитетом, в том числе и среди бизнесменов. В свое время он возглавлял департамент туризма при администрации города Суйфэньхэ. Когда пришло время уйти на пенсию, он поселился в Уссурийске, где живет уже десять лет с женой и четырехлетней дочерью, между прочим, подданными РФ. Поэтому Шэню незачем бежать за границу: в России продолжение его рода.

И если бы его выпустили под денежный залог, то он мог бы дождаться окончания судебного процесса под домашним арестом. Такой ход следствия предусмотрен третьим пунктом Постановления Верховного Суда РФ «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» от 18 декабря 2013 года № 41. Между тем на все просьбы защиты об изменении меры пресечения Шэню на более мягкую следствие отвечает отказом.

Обосновавшись и пустив корни в России, Шэнь Юнюе в 2011 году открыл в Уссурийске технический производственный парк, объем инвестиций - более $10 млн. В его цехах выпускалась недорогая, но качественная обувь. К сожалению, у продукции не было сбыта, и господин Шэнь прекратил ее выпуск.

В 2017 году он выкупил пустующие цеха Уссурийского завода по ремонту комбайнов, где задумал создать завод по производству мешков из полиэтилена. Его цеха занимают 10 000 кв. метров, общая сумма инвестиций, вложенная в проект китайской стороной, - $4,5 млн. Только оборудование и техника потянули более чем на один «лимон» долларов. Первую продукцию предприятие должно было выпустить в марте 2018 года. К тому времени господин Шэнь уже получил статус резидента Свободного порта Владивосток. За его деятельностью в России внимательно следили китайские бизнесмены, которые также собирались вложить свои капиталы в экономику Приморского края и Дальнего Востока. После ареста Шэня предприятие не смогло запуститься. Находясь в сизо, Шэнь несет огромные убытки по кредитам, взятым в банке на развитие бизнеса. Его китайские партнеры передумали вкладывать юани в Россию. И это в то время, когда российские власти, начиная с президента Владимира ПУТИНА, уговаривают иностранных инвесторов вкладывать свои средства в российскую экономику. И не боятся.





Китайский инвестор за решеткой уже не первый год. То ли кому-то очень нужны большие звезды и новое кресло, «заработанные» на громком деле, то ли кому-то приглянулись его активы, то ли все вместе взятое…

Все надо сделать по закону

Шэнь также финансировал строительство гостиницы во Владивостоке, на улице Тургенева. В январе 2015 года выяснилось, что отель построен с нарушениями требований по проектированию. В октябре 2017 года Ленинский районный суд Владивостока «приговорил» четырехэтажную постройку к сносу. И тогда инвестор, вложивший в строительство более 80 млн рублей, по совету соотечественников стал искать русского юриста, который смог бы законным путем решить эту проблему. И такой человек нашелся. Его приятель Бай ЛИЧЕН познакомил Шэня с неким Игорем ФИЛИМОНОВЫМ, отрекомендовав его как хорошего юриста с большими связями, который поможет с оформлением документов на гостиницу.

Необходимо добавить, что Шэнь уже нанимал юриста для решения своих проблем, некого гражданина ГОРЛИКА. Горлик получил один миллион рублей в качестве гонорара за свои услуги, но ничего не сделал, чтобы помочь своему клиенту. Позже он будет осужден за мошенничество в отношении господина Шэня. По решению суда незадачливый юрист должен возместить материальный ущерб, причиненный китайцу.

…Филимонов и Шэнь встречались три раза. Китаец не понимает русского языка, поэтому они общались через переводчицу Анну САВИДОВУ, плохо говорящую по-китайски, и переводчика СТАСЬКО. И каждый раз «юрист со связями» настойчиво заявлял, что проблему решит некий чиновник по фамилии ЗАРУЧЕНКО, которому надо хорошо заплатить.

- За большие деньги он сделает все как надо, - уверял посредник, судя по всему, работавший «на микрофон».

В свою очередь Шэнь неоднократно напоминал Филимонову, что «все надо сделать по закону». Тому свидетельство - диктофонные записи их разговоров, имеющиеся в материалах уголовного дела. А также расписка «юриста», где черным по белому написано, что Филимонов получил 500 тысяч рублей «за юридические услуги». Кстати, изначально он категорически отказывался писать расписку, но китаец настоял.

Последний раз Филимонов и Шэнь встречались 31 декабря 2017 года.

Это была провокация

Шэня Юнюе задержали на старый новый год, 13 января 2018 года. Остается загадкой, почему его не взяли с поличным, когда он передавал деньги посреднику, как это обычно происходит, когда задерживают взяточников или взяткодателей. Деньги - это неопровержимая улика, от которой не отвертеться. Это приговор. Но в данной истории улика отсутствовала. Как и нет видеозаписи, подтверждающей факт передачи полумиллиона рублей наличными. Было лишь заявление Филимонова о получении денег от гражданина КНР Шэня Юнюе.

По версии следствия, Шэнь передал Филимонову 500 тысяч рублей как часть заранее оговоренной взятки в 5 млн рублей для Зарученко. В то же время фразу «пять миллионов» в их разговорах диктофон не зафиксировал. Эта сумма появилась в уголовном деле со слов Филимонова. Следствие установит, что госслужащий Зарученко, на которого ссылался «юрист», действительно существует и на тот момент служил чиновником среднего звена в администрации города. Он очень удивился, когда узнал, что его используют в качестве приманки. К тому же в его полномочия не входят регистрация зданий и оформление недвижимости. То есть Зарученко априори не мог содействовать в решении проблемы с гостиницей ни Филимонову, ни Шэню, ни кому-либо другому. И посредник об этом знал. Фактически, он намеренно вводил китайца в заблуждение.

Следствие также выяснит, что «юрист» Филимонов не имел никакого отношения к юриспруденции. Как следует из документов уголовного дела, вступая в договорные отношения с Шэнем Юнюе и обещая ему помощь, «решала» действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности». То есть под контролем и по прямому указанию сотрудников правоохранительных органов, создавших условия для совершения китайцем преступления. Читай, толкнувших его на правонарушение. Иными словами, это была организованная подстава или хорошо спланированная провокация.

О провокационном поведении Филимонова в период оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в отношении гражданина КНР Шэнь Юнюе, а также о знании «юристом» методов и приемов подобных провокаций, на следствии рассказали два следователя СО ОМВД России по городу Уссурийску, которым провокатор предлагал деньги в качестве взятки. (Фамилии следователей известны).

Между тем Европейский суд по правам человека и Верховный суд РФ придерживаются мнения, что лицо, «совершившее преступление в результате провокации со стороны оперативных сотрудников, не подлежит уголовной ответственности». Кроме того, согласно ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются недопустимыми и не имеют юридической силы. Конституция РФ в ч. 2 ст. 50 также указывает, что «при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением Федерального закона».

Видимо, судья Уссурийского районного суда господин Трофимов не знаком с этими документами, а также с мнением Верховного суда РФ. Иначе судебный процесс по «делу Шэня» давно бы закончился.

Кстати, согласно сведениям, полученным «Золотым Рогом» от информированного источника, лже-юрист Игорь Филимонов систематически провоцирует предпринимателей Приморья по заданию спецслужб. К примеру, по его «милости» аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении граждан ОБРАМЕНКО А. и ИОПРИНСКОГО Г.

Свидетели подвели обвинение

Пока дело Шэнь Юнюе дошло до суда, сменилось несколько следователей, а во время судебного процесса в доказательной базе появились огромные проплешины. Так, в ходе судебных заседаний было установлено, что оперативные материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, получены с множественными нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. К примеру, текст переводов аудиозаписи разговора Филимонова с Шэнем, составлен не переводчиком, неизвестным лицом. Кроме того, из аудиозаписи удалены фрагменты речи Шэня Юнюе, подтверждавшие его невиновность. Плюс в документах уголовного дела так же нет подписи толмача, переводившего оперативные документы. И эти бумаги не имеют юридической силы.

Дальше - больше. Свидетель со стороны обвинения, гражданин КНР Бай Личен, в зале суда подтвердил невиновность Шэня Юнюе и опроверг свои показания, которые дал на предварительном следствии. В свою очередь свидетели Филимонов и КОЗЛОВСКИЙ не смогли подтвердить на суде свои показания о намерении Шэня Юнюе дать взятку гражданину Зарученко. Более того, их показания опровергнуты аудиозаписью предоставленной оперативными работниками – на ней не зафиксировано не одного слова Шэня Юнюе о взятке, и фамилию «всемогущего чиновника» Зарученко ни китаец, ни его переводчики Савидова и Стасько ни разу не произнесли. Свидетели пояснили, что вывод о намерении Шэня дать взятку - это их домыслы, сделанные во время разговоров между собой. Мол, мы так подумали.

Сторону обвинения неожиданно подставили свидетели Зарученко, ТОКАРЕВСКАЯ, ЗАРЯДИНА, Стасько и ЕЛЕНИНА: на заседании суда они заявили, что им ничего не известно о намерении Шэня Юнюе дать взятку гражданину Зарученко. Хотя сторона обвинения очень рассчитывала на их показания.

Кроме того, представитель со стороны обвинения без объяснения причины отказался от услуг двух своих «козырных» свидетелей, ранее заявлявших об угрозах по телефону в их адрес со стороны Шэня Юнюе.

Можно сказать, что доказательная база по «делу Шэня» в судебном заседании рассыпалась как карточный домик от ветра. Все свидетели по уголовному делу, не сговариваясь, опровергли показания провокатора Филимонова и подтвердили позицию Шэня Юнюе. Необходимо добавить, что на еще следствии по «делу Шэня» оказывалось моральное давление на свидетеля Савидову, также искажались ее показания в протоколе. Женщина потребовала переписать текст так, как она говорила, а не так, как хочется следователю. Протест Савидовой запротоколирован.

И еще один показательный момент - на ходатайство защиты о назначении комплексной лингвистико-фоноскопической экспертизы для установления дословного перевода текста разговоров Филимонова с Шэнем, а также подделки текста аудиозаписей - суд ответил отказом. Без каких-либо объяснений. И это понятно: результаты этой экспертизы не выгодны ни следствию, ни суду. Иначе они, наверняка бы, развалили «железные» доводы обвинения о причастности Шэня Юнюе к преступлению, которое он не совершал.

КСТАТИ

Активы китайца кому-то приглянулись

Известный московский адвокат Антон АРАНИБАР, который защищает интересы Шэнь Юнюе, полагает, что следствие более всего интересовалось экономикой предприятий его клиента, чем обстоятельствами дела.

- Во время одного из процессуальных действий следователь акцентировал мое внимание на том, что в материалах дела содержится подробнейший перечень активов Шэня: какие доли он имеет в разных предприятиях, какие автомобили, финансовые потоки и другая экономическая информация. И судя по количеству и детализации документов, мне показалось, что имущественные активы Юнюе интересуют следствие гораздо больше, чем остальные аспекты уголовного дела. Особенно учитывая тот факт, что на вопросы, напрямую касающиеся дела, - например, почему в течение четырех месяцев, которые Юнюе находился в СИЗО-2, с ним было произведено всего пару следственных действий, прямого ответа никто не даёт. Также имеются сведения о том, что на Шэня оказывается давление, чтобы получить добровольное согласие на арест всех его активов. Некими лицами цинично расписываются сценарии и варианты развития событий, в случае если он не согласится, - рассказал адвокат представителям СМИ.

КРОМЕ ТОГО

Закон один – и для инвесторов, и для правоохранителей

Одна из основных ошибок иностранных инвесторов, желающих работать в ДВ-регионе, - это незнание российского законодательства, убежден генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА.

Он полагает, что привлечению бизнеса на Дальний Восток, как отечественного, так и зарубежного, может содействовать специальная нормативно-правовая база, которую еще надо создать, а также уменьшение административного давления на бизнес. Также требуется более жесткий подход органов прокуратуры к нарушениям со стороны правоохранительных органов. Только в 2017 году на территории ДВ-региона прокуроры отменили более 400 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении представителей бизнеса. За первое полугодие 2018 года оспорено 600 незаконных правовых актов, затрагивающих права и свободы предпринимателей и инвесторов.

Свое мнение по поводу прессинга бизнеса на Дальнем Востоке Юрий Чайка высказал на сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке» на сессии IV Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке, в сентябре 2018 года. В этом году Генеральный прокурор РФ вновь будет гостем V ВЭФ и не исключено, что он также обратит внимание на непростые взаимоотношения бизнесменов и инвесторов в ДВ регионе. Поскольку нормативно-правовая база, о которой он говорил год назад, так и не создана. Зато уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждаются, как и прежде.

На фото: Бизнес Шэнь Юнюе в Уссурийске начинался с торжеств…

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* - имена и фамилии некоторых персонажей изменены.

Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.