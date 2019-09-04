Как стать топливным партнером ВЭФ?

Расследование накануне статусного форума

ННК хорошо известна всем жителям Дальнего Востока. В этом году компания получила официальный статус «Топливного партнера Восточного экономического форума», что можно расценивать как дополнительное признание ее успехов.

Корреспондент газеты «Золотой Рог» попытался разузнать, что стоит за достижениями ННК в нашем регионе - ведь большинству жителей видна только надводная часть айсберга: современные заправочные комплексы, где клиентов обслуживают вежливые операторы, а запах свежезаваренного кофе не оставляет возможности пройти мимо кафе-зоны, и яркие бензовозы, развозящие топливо по самым отдаленным уголкам нашего края.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний ННК - вертикально-интегрированный холдинг, предприятия которого расположены в 8 регионах Российской Федерации. Основные виды деятельности - поиск, разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов, в том числе, через собственную сеть АЗС в Дальневосточном федеральном округе. За шесть лет своего существования Группа успешно укрепляла позиции на нефтегазовом рынке страны и сегодня по праву входит в десятку крупнейших компаний страны по объему запасов нефти.

На Дальнем Востоке около 300 заправок с ярким логотипом-солнцем пользуются популярностью у автолюбителей за счет качественного топлива и предоставляемого сервиса, а Хабаровский НПЗ вообще считается одним из самых высокотехнологичных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Полностью модернизированный после вхождения в Группу, он производит всю линейку моторного топлива, разработанного с учетом особенностей нашего климата. Среди уникальных продуктов - премиальный высокооктановый бензин GreenEco101, доступный только для жителей Дальнего Востока.

«ННК-Приморнефтепродукт» является старейшим предприятием отрасли в крае, обеспечивая регион высококачественным моторным топливом. Компания реализует нефтепродукцию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, поставки которой осуществляются через сеть нефтебаз и собственных АЗС.





Самая известная нефтебаза - Владивостокская. В следующем году предприятие отпразднует свое 125-летие! Его история началась в 1895 году с нескольких пакгаузов с керосином, которые установил близи русла Первой речки известный владивостокский предприниматель и меценат, купец I гильдии Иоганн Генрих (Иван Михайлович) Лангелитье. Владивостокская нефтебаза сегодня - модернизированное предприятие. Сложное хозяйство состоит из насосных станций и очистных сооружений, нефтяных терминалов и железнодорожных путей, способных вместить десятки цистерн с топливом, стационарных и мобильных лабораторий, трубопроводов и других высокотехнологичных установок.

Досье "Золотого Рога": Интересный факт: нефтебаза самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора в русле Первой речки. Для этих целей заключены договоры с лицензированными организациями. Количество собранного мусора на берегу реки порой достигает более 80 м3 в месяц. Для понимания размеров бедствия, это сопоставимо с объемом одного железнодорожного вагона!

«Мы добровольно взяли на себя эти обязанности, ведь мы живем во Владивостоке, это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему, происходящему в городе. Помимо реализуемых на предприятии экологических программ, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, помогаем сверх зоны нашей юридической ответственности», - прокомментировали в компании «ННК-Приморнефтепродукт».

С Владивостокской нефтебазы топливо доставляется на АЗС ННК по всему региону.

Досье "Золотой Рог": В компании существует эффективная система контроля по всему пути следования топлива из Хабаровска до конечной точки: пока продукция добирается от нефтеперерабатывающего завода до бензобаков автомобилей, для проверки его качества проводится около 80 лабораторных анализов!

Исследования делают в собственных лабораториях, каждая из которых прошла процедуру аккредитации в Национальной системе аккредитаций. Приказами Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) они получили статус Испытательных лабораторий (центров) нефтепродуктов, соответствующих критериям аккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Все лаборатории ННК оснащены современным оборудованием, процесс проверки автоматизирован. Для понимания объема проводимой работы в Приморском крае: количество исследований качества нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 000, соответственно, в год производится около 110 000 анализов. Проверяют как октановое число, так и содержание серы. Это достаточно затратное, но необходимое для гарантии качества топливных продуктов мероприятие.

Помимо аккредитованных стационарных лабораторий, в ННК существует Мобильная служба контроля качества топлива, которая позволяет провести оперативный анализ топлива на любой АЗС сети. Специалисты ежедневно выезжают для отбора проб и проведения необходимых замеров в соответствии со строгим графиком проверок.

Итак, произведенный на современнейшем заводе бензин доставлен на заправки ННК. Конечно, качественное топливо - основная причина выбора автовладельцем АЗС. Как мы выяснили, с этим проблем на заправках компании нет.

«Мы стараемся создать комфортные условия для водителей - чтобы была возможность отдохнуть, снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже влияет на безопасность движения» - прокомментировали в Группе компаний ННК.





За высоким уровнем сервиса всегда стоит профессионализм работников. Улыбнулся или нахамил вам сотрудник заправки, сумел ли компетентно ответить на все вопросы - во многом определяет, вернетесь вы сюда еще раз или нет. Понимая это, НR-специалисты компании используют все инструменты для обучения и мотивации персонала: тренинги, конкурсы профессионального мастерства, где каждый сотрудник может продемонстрировать свой профессионализм, возможность получить дополнительное образование без отрыва от производства. Плюс стабильная индексируемая заработная плата и хороший социальный пакет. Также компанию отличает сила корпоративных традиций. Сегодня на различных участках предприятия успешно трудятся около полутора тысяч мастеров своего дела и молодых специалистов. Особая гордость - продолжающиеся семейные династии, которые являются символом стабильности компании и уверенности поколений нефтяников в своем будущем. Вот из этих кирпичиков и складывается качественное обслуживание, доброжелательное отношение и оперативность операторов АЗС ННК.

Досье "Золотого Рога": Сотрудников автозаправочных станций также обучают премудростям приготовления итальянской пиццы, аппетитных хот-догов и сочных гамбургеров. Ведь ассортимент предлагаемых блюд в кафе ННК постоянно расширяется. Какой соус лучше подчеркнет вкус того или иного блюда, как приготовить аппетитную горячую сосиску, что сделать, чтобы булочка у хот-дога была с хрустящей корочкой, - лишь малая часть поварских секретов, переданных операторам АЗС профессионалами-поварами. Возможно, именно поэтому иногда так сложно пройти мимо кафе-зон без покупок?

Вертикально-интегрированные компании, так называемые ВИНКи, к которым относится и Группа компаний ННК, добровольно берут на себя дополнительную социальную нагрузку в регионах присутствия.





Досье "Золотого Рога": Налоговые отчисления, создание рабочих мест, сотрудничество с крупнейшими образовательными учреждениями с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, активное участие в благотворительных и социальных проектах - это уже давно стало нормой для нефтяников. Помимо этого, ННК датирует работу автозаправочных станций в отдаленных и малонаселенных районах Дальнего Востока, где АЗС можно справедливо назвать социально-значимыми объектами.

«Мы осознаем всю ответственность перед регионом присутствия и ведем работу по бесперебойному обеспечению топливом отдаленных и малонаселенных пунктов» - поясняют в компании.

В хорошо известном всем анекдоте англичанина спрашивают, как сделать газоны такими идеальными, как в Великобритании, и получают ответ: «Это очень просто. Нужно только его стричь 300 лет подряд каждый день». После посещения предприятий Группы компаний ННК в Приморье у меня возник ответ на вопрос, как добиться того, чтобы партнером статусного форума выбрали именно тебя. Ничего сложного. Просто нужно каждый день вкладывать душу в свою работу, совершенствуя все производственные процессы и постоянно улучшая уровень предоставляемого сервиса. И тогда все получится даже за 6 лет - именно столько Группа компаний ННК работает на Дальнем Востоке.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.