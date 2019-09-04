Меняем перспективы на достойные зарплаты

Основные траты на содержание населения Дальнего Востока, как в царские и советские времена, должен взять на себя госбюджет - это единственный выход из разворачивающейся в регионе миграционной катастрофы

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», на полях ВЭФ пройдет Президиум Государственного Совета: на нем будет рассматриваться национальная программа развития Дальнего Востока. Именно она, по словам вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, «позволит сделать рывок в деле улучшения качества жизни в регионе». Дальневосточники вряд ли как-либо отреагируют на эти обещания полпреда. Примерно тоже самое говорится практически на каждом форуме. Людям, живущим здесь, нужны не разговоры о перспективах, даже самых сказочных, а прежде всего достойные зарплаты, никак не меньше московских (для начала), и хоть какие-то доступные возможности почувствовать себя современными людьми. Но мало кто сомневается, что и на юбилейном ВЭФ будут говорить о перспективах, а не о людях…

Недавно аналитики проанализировали резюме жителей Приморского края с целью узнать, куда хотят переехать приморцы. Как выяснила служба исследований HeadHunter, при гарантии трудоустройства 31% соискателей Приморья готовы к переезду в другой город и/или регион.

«Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать приморцы, - это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, соседние Хабаровский край и Сахалинская область, а также Камчатский край и Новосибирская область, - рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО Софья КРАСУЛЯ. - Если говорить о переезде внутри края, то первую строчку занимает Владивосток, однако есть желающие перебраться в Артем, Арсеньев и Находку. Также приморцы готовы к возможному переезду в другие страны, наибольшей популярностью пользуются Китай, США, Корея, Канада, Япония и Таиланд».

Легки на подъем

Как правило, на релокацию согласны более мобильные молодые соискатели: в 39% - это приморцы возрастом от 30-40 лет, в основном мужчины - 64%. Любопытно, что в 65% случаев готовность к переезду указывают люди с профессиональным опытом более шести лет.

Шансы на трудоустройство с переездом в другой город России у приморцев есть - в месяц в стране появляется в среднем более десяти тысяч вакансий, в рамках которых работодатель готов помочь успешному кандидату перебраться в свой город и найти жилье, а иногда даже предоставить служебную квартиру или общежитие.

«Чаще всего вакансии с переездом появляются в профобластях «Производство», «IT, телеком», «Продажи», «Рабочий персонал» и «Начало карьеры». Хотя дефицит кадров наблюдается в следующих сферах: «Консультирование», «Инсталляция и сервис», «Страхование», «Рабочий персонал», «Медицина и фармацевтика», «Автомобильный бизнес», «Информационные технологии» и «Банки, инвестиции, лизинг», - отмечает Софья Красуля.

Кроме того, работодатели интересуются соискателями из других регионов, если в своем нет мощного вуза, который готовит специалистов необходимого профиля. При этом можно найти интересные предложения как для очень узких и высококвалифицированных специалистов, так и не требующие особых навыков.

В какие города можно переехать при поддержке работодателя? Активнее других соискателей заманивают московские работодатели, на втором месте работодатели из Краснодара, затем идут Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.





Дальневосточники, подавляющее большинство из которых сегодня живет от зарплаты до зарплаты, с сожалением и возмущением наблюдают, как сотни миллиардов рублей, выделяемых на «развитие Дальнего Востока», растворяются в сомнительных дорогостоящих проектах. На фото: строящийся на месте бывшего университета театрально-образовательно-музейный комплекс во Владивостоке только по предварительной оценке обойдется в 30 млрд руб.

Молодежь смотрит на запад

Общие настроения дальневосточной молодежи выразила куратор по съемкам в «Осипов имидж студия» Екатерина ТЕРЕХОВСКАЯ, которая переехала в Петербург. Она принимает участие в различных проектах, последним из которых стала реклама Xiaomi Redmi Note 7 и сотрудничает с зарубежными компаниями. За время жизни в Питере она успела сняться в короткометражном кино, выступить на концертах со своими стихами. Считает, что без смены места жительства, этого бы не произошло.

«Тут куда лучше развита бьюти-сфера, - объясняет Екатерина. - Во Владивостоке хороших фотографов можно пересчитать по пальцам, одни и те же сотрудничают с одними и теми же лицами. В Петербурге много талантливых людей, приехавших со всей России, огромное количество арт-проектов.

Конечно, из-за этого конкуренция в Питере намного выше, чем во Владивостоке. В Приморье я сразу познакомилась с фотографами и дизайнерами и начала сотрудничать напрямую с ними. Здесь сначала пришлось искать постоянное место работы. Это влияет и на ценообразование. Во Владивостоке ты можешь быть медийной личностью и брать за свои услуги среднего качества огромные деньги. В Питере так не выйдет, придется развиваться, учиться и выдавать качественный продукт.

Тут дешевле стоят продукты, а цены на жилье такие же, как и во Владивостоке. Собственного жилья у меня нет, потому мне без разницы, в каком городе его снимать. В Питере довольно дешево и близко путешествовать в Европу, творческие потребности тут раскрыть куда проще. Инфраструктура тут лучше, чем в Приморье. Мой выбор закономерен».

Про проблемы с инфраструктурой говорит в своих социальных сетях и журналист Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, которая также переехала из Владивостока в Санкт-Петербург. «В столице Приморья от мэра к мэру, от губернатора к губернатору неизменно ощущение, будто на город и горожан совершенно плевать тем людям, от которых зависит его внешний вид, экономическое состояние и комфорт граждан. От последних в таких условиях хотят, чтобы они оставались, чтобы работали, чтобы рожали, чтобы не бросали...»

Замучили взятками

Елена П. последние шесть лет трудится на благо экономики Китая. На зарплату менеджера-логиста в китайской компании построила себе дом на малой родине, попутешествовала и даже пробовала открыть бизнес. «Я бы и рада поднимать экономику в родной стране и крае, - сетует Елена. - Но мне с моим опытом, знанием трех языков и профильным образованием могут предложить зарплату в сорок тысяч рублей. В Китае я получаю триста. Попытки открыть свой бизнес провалились из-за бюрократических проблем и беззащитности. Я больше не верю, что многочисленные проверяющие и контролирующие структуры вдруг перестанут вымогать у меня взятки. В Приморье мне так, в открытую, и говорили, что пока я не «занесу денег», ничего мне никто подключать и проверять не будет. Раз наша страна не готова к поддержке предпринимателей, то пусть смирятся с утечкой мозгов и рабочей силы за рубеж».

Наши соотечественники готовы ехать в Корею собирать клубнику и капусту, преподавать детям английский в Китае, чинить машины в Японии и раскладывать карты в казино Камбодже, Марокко и даже Ирака. Все они уверены, что дома с такими высокими ставками на ипотечное кредитование, зарегулированностью и незащищенностью бизнеса, высокими ценами на продукты и отсутствием перспектив развития, их жизнь будет нацелена только на выживание. О детях, недвижимости и путешествиях можно забыть.

Обещания делим на двое

Согласно вакансиям с сайта Агентства по развитию человеческого капитала, инженер-строитель в Приморском крае получает около 50 тысяч рублей. Образование требуется среднее профессиональное, опыт работы от года. Реальность оказывается не такой радужной. Сергей сейчас работает в силовых структурах. Он окончил университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», знает китайский на разговорном уровне и имеет несколько лет опыта работы. Однако и это не помогло ему в построении карьеры.

«Начиная с третьего курса я работал в строительной лаборатории: разъезды по стройкам, проверка качества материалов, экспертная работа, - рассказал Сергей. – На пятом курсе устроился работать проектировщиком, обещали платить 18 тысяч рублей, на деле платили 11. На эти деньги я не мог даже оплачивать съемную квартиру. После окончания университета, я везде рассылал свои резюме. Я уже отслужил в армии, поэтому работодатель мог не бояться моего внезапного ухода на службу. Устроился работать инженером на зарплату в 35 тысяч, только семь из которых были официальными. Первого числа мне выдавали три тысячи рублей, пятнадцатого - четыре. «Серую» часть зарплаты выдавали не полностью и в непонятные сроки. Конечно, я уволился. Ходил по собеседованиям, но там предлагали максимум работу охранником за 18 тысяч. Сейчас работаю в силовых структурах, тут все прозрачно и поддержка от государства возможна».

Если Сергей просто сменил сферу деятельности, то бизнесменам, которые приехали «поднимать Дальний Восток» трудно выйти из игры. Владимир откровенно рассказал о своем опыте резидентства.

«Как патриот внял призыву правительства и приехал помогать поднимать и развивать экономику Дальнего Востока... Приехал я сюда в 2012 году и быстро вывел на хороший уровень производство в одной из местных компаний. В 2016 году из-за невозможности дальнейшего развития бизнеса пришлось открыть собственную компанию, подать документы на резидента СПВ.

В 2017 году я получил резидентство и был окрылен надеждами, что многочисленные фонды, корпорации и агентства по развитию чего бы то ни было на Дальнем Востоке, поддержат проект. Они остались в восторге от бизнес-плана, внесли в списки, рапортовали об успехах Президенту. Сказали, что я должен найти 40% финансирования, остальное они возьмут на себя. Уже вложено 40 миллионов инвестором, 46,5 миллиона кредитных средств, осталось около 10-12 миллионов, чтобы производство заработало. И никто из фондов и министерств не смог помочь в дальнейшем развитии. Все отвечают, что денег у них нет, но проект безумно важен. Обращался в одну из корпораций по развитию с просьбой субсидировать оборудование завода электропроводкой. Они сообщили, что компенсируют эти работы по завершению. Вложил еще больше трех миллионов, пришел к ним, «денег нет». Позвонил мне один инвестиционный фонд, говорит, приезжайте, для вас роскошное предложение. Приехал, а там та же история, «денег нет, мы хотим с вами заключить соглашение». Заключили, так сказать, только для галочки, чтобы отработать, отчет написать, что трудятся и сопереживают...».

Отчеты всех этих корпораций просто восхитительны. Почитаешь и восторгаешься, какая работа проделана, сколько проектов в работе, а по факту процентов 80% на бумаге. Пытался поговорить об этих проблемах на встречах с высокопоставленными чиновниками, но их больше волновали вопросы освещенности улиц, мусора возле домов и, естественно, отсутствия дорог. Говорили и про бездомных собачек, решая вопросы, относящиеся больше к мэру города.

Я надеялся на помощь в развитии предприятия. Это ведь налоги, новые рабочие места, развитие местного производства, наконец. О поддержке трубили из всех утюгов, а на деле выходит, что приходится крутиться самостоятельно, а о твоих успехах будут рапортовать президенту и писать отчеты.

Люди бегут с Дальнего Востока. Я знаю целый класс выпускников школы, которые полным составом уехали поступать в питерские вузы. Не поступил только один. Знаю и целый курс выпускников вуза, которые, получив дипломы, уехали в Москву. Много говорят про развитие ПТУ и колледжей. Я искал токаря, и знаете, нет в городе токарей, моложе 45 лет. Может, молодые люди и рады бы поучиться, да только не слишком эта сфера развита.

Как работает программа переселения, я так и не понял. Сам приехал из центра России, у меня главный специалист из Казахстана. Нам получить хоть какие-то подъемные, хотя бы на оплату съёмного жилья, нет возможности. Надо менять подход к развитию региона в корне».

Момент упущен?

«На мой взгляд, момент, когда можно было изменить ситуацию, упущен, - уверен руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС Александр ЛАТКИН. - В Приморском крае создавался интеллектуально подкованный трудовой потенциал. Множество людей с техническим образованием работали на заводах, которые считались передовыми. Затем начались рыночные преобразования, и государственные заказы кончились. В этом была большая ошибка руководства страны. Люди, которые работали здесь, не были коренными жителями. Как правило, они приезжали из других городов и стран, поэтому вернулись к корням.

Несколько лет назад, к предстоящему саммиту АТЭС, были выделены деньги, и край снова начали развивать. Меры сейчас принимают хорошие, но инерция уже была набрана.

Еще одной глобальной причиной нежелания оставаться в Приморье я могу назвать открытость границ. Люди начали свободно путешествовать и увидели, что где-то отдых лучше, где-то образование, а где-то медицина. Они захотели жить там, где лучше: Москва, Питер, Краснодар, зарубежные страны.

Важной причиной для переезда является более низкий уровень государственных услуг на Дальнем Востоке. Яркий пример – медицина. Да, многое делают сейчас в этой сфере, но получить быстрое и качественное медицинское обслуживание все еще тяжело. Квоты на сложнейшие операции выдают в другие города, например, Москву и Новосибирск. Если люди лечатся за свой счет, то они выбирают клиники Кореи, Китая, Сингапура. Работа нормативно-правовых структур тоже на порядок хуже, чем в европейской части страны. Не будем забывать и про транспортную проблему. Краевая трасса Владивосток - Находка в ужасном состоянии не первый год. Что-то делают там, но ничего капитального. В городе постоянные пробки и отсутствие парковок. Проблемы и с воздушным транспортом возникают летом, когда дальневосточникам нужно отдыхать. Известный закон «чем больше людей летает, тем дешевле полет» не распространяется на Дальний Восток. Людям приходится лететь в другие города России через Сеул, потому что ценник на прямые рейсы просто запредельный – по 60 тысяч.

Еще одна причина - дороговизна образования. Бюджетных мест становится все меньше, тарифы на обучение растут. Прибавьте к ним траты на общежитие и питание, которые тоже будут немаленькими.

Зарплата на Дальнем Востоке не растет уже давно, а вот цены рост останавливать и не думают».

Необычные люди

А вот главный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии в Дальневосточном федеральном округе Анатолий БЕЛЯЕВ уверен, что низкий уровень медицины является веской причиной для миграции, но драматизировать не стоит, ведь переезд у дальневосточников в крови. «Забота о своем здоровье – это очень серьезный мотив, - объясняет эксперт. - Уровень здравоохранения у нас ниже, чем в европейской части страны. Реабилитация, например, все еще развита недостаточно. Когда человек чувствует, что заболевает, то этот фактор становится основополагающим для переезда.

Часть людей считает, что здесь неподходящий климат. Возможно, для них он и правда не подходит, также как некоторым не подходит климат Москвы или Петербурга. Может быть, это из-за того, что к климату центральной полосы России население адаптировалось на протяжении тысяч лет, а к климату Дальнего Востока меньше двухсот. Процессы адаптации все еще проходят очень активно. В частности, из-за этого смертность выше и болезни протекают тяжелее. В весенне-летний муссон эффективность лечебных процедур и операций ниже, чем в осенне-зимний. Но этот момент я бы не драматизировал, потому что на него упирают больше те, кому нужен просто довод.

Еще один аспект – психологическое здоровье. Некоторые психиатры приводят цифры, что на Дальнем Востоке процент психических расстройств выше, чем в среднем по России. Объясняется это тем, что люди, которые мигрировали, уже по своему психотипу необычные. Обычные сидят дома. Те, кто мигрировал сюда, так же легко мигрируют отсюда. Люди часто мигрируют из-за своих внутренних проблем. Не реализовавшийся внутри человек думает, что все наладится из-за смены места жительства. Яркий пример – Петр Первый. Он не мог находиться на одном месте. Творил великие дела, принимал важные решения, но все время в движении.

Все это накладывается на стиль жизни. Миграция не может быть плохой, это данность современного мира, подверженного глобализации. Плохо то, что к нам никто не едет, а значит, мы - непривлекательная территория для миграции. Не видно жизненных параметров, по которым люди ехали бы сюда».

Профессия - дальневосточник

Поэтому будем откровенны. Дальневосточник в реальности - это не привязка человека к местности, а такая тяжелая работа, за которую нужно платить достойную зарплату. Бизнес этого делать не будет, так как его рентабельность в столь сложном регионе всегда будет «на грани».

Остается один источник - госбюджет. Но это никакое не открытие. Так делалось и при царях, и при генсеках. Другого выхода нет, если, конечно, России нужен ее очень Дальний Восток.

КСТАТИ

На Дальнем Востоке раздали три Лихтенштейна

За три года действия программы «Дальневосточный гектар» россияне получили более 50 тыс. га земель. Эта площадь, например, сопоставима с территорией Андорры или трех Лихтенштейнов, рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

С июня 2016 года, когда вступил в силу закон о дальневосточном гектаре, земли в ДФО получили 77,5 тыс. россиян. Общая площадь предоставленных участков превысила 50 тыс. га. Новоиспеченные собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли. Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов.

Участники программы довольны скоростью оформления земли, правда, жалуются на трудности с ее освоением. Однако проект пока не выполнил своей миссии: отток населения с Дальнего Востока всё еще продолжается, отмечают эксперты.

На верхнем фото: В 2018 году Приморье только по официальной оценке покинуло более 80 тысячи человек. А среди молодежи желание уехать из региона распространено практически повсеместно.

Фото Андрея ПОСЬЕТЦЕВА

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.