Бизнес помогает - бизнесу помогают

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Объявлено, что численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморья, за период с 1 марта по 21 июля 2020 года увеличилась в 3,3 раза и составила 33 981 человек. Трудоустроены 7 784 человека. Уровень регистрируемой безработицы в крае составляет 3,2%, тогда как 1 марта он не превышал 1%. По данным портала «Работа в России» по состоянию на 21 июля, об увольнениях или неполной занятости работников заявили 1 493 организации региона.
Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и приостановка деятельности предприятий оказали существенное влияние на ситуацию в сфере занятости населения как в целом по России, так и в Приморье. Об основных мерах по снижению напряженности на региональном рынке труда в условиях эпидемии COVID рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
«В режиме неполной занятости трудятся в Приморье 10 511 человек. Больше всего в этом смысле пострадали приморцы, занятые в сфере здравоохранения и социальных услуг, – 2 376 человек, гостиниц и предприятий общественного питания – 1 368 человек, образования – 1 020 человек, в сфере транспортировки и хранения – 962 человека», – прокомментировали в минсоцтруде Приморья.
Одной из первых мер, направленных на стабилизацию ситуации, стало повышение пособия по безработице. Минимальное пособие в Приморье выросло с 1 800 до 5 400 рублей, максимальное – с 9 600 до 14 556 рублей. Также были введены доплаты на детей в возрасте до 18 лет в размере 3 000 рублей на каждого ребенка.
Как подчеркнули в ведомстве, важным направлением в этот период стала организация временных работ для приморцев, потерявших работу. Для граждан, признанных безработными после 18 марта и трудоустроенных на общественные или временные работы, размер материальной поддержки увеличен с 2 040 рублей до 12 130 рублей в месяц. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 24 миллионов рублей. Кроме того, 43,7 миллиона рублей направлено на субсидии для предприятий, организующих в этих непростых условиях новые рабочие места. За субсидией обратились уже 153 работодателя.
В дополнение к этому трансферт в размере 62,7 миллиона рублей на субсидии работодателям в связи с временным трудоустройством поступит в Приморье в соответствии c соглашением, заключенным между правительством края и Рострудом. Еще одно направление работы – помощь жителям края в приобретении профессиональных знаний и навыков, востребованных сейчас на рынке труда.
Власти напоминают: жителям не стоит собираться большими группами, нужно носить маски и соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5 метров.
Юрий РОГОВ.
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