Обмен рубильниками

СУЭК может получить Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез в обмен на снижение доли в ДЭК

Приморский край в ближайшее время получит новые энергообъекты - холдинг «Русгидро» в 2021 году начнет строительство и модернизацию станций по проектам на Дальнем Востоке, которые одобрила правительственная комиссия по развитию электроэнергетики. Новые станции необходимы, в том числе, для реализации крупных проектов в Приморье. Речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2, реконструкции и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. При этом энергетический комплекс региона ждет перезагрузка – часть приморских активов АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) в ближайшее время может перейти под контроль угольщиков из СУЭК.

«В отчетном году нам («РусГидро» - Прим. авт.) удалось доказать необходимость строительства новых замещающих и модернизации действующих теплогенерирующих объектов на Дальнем Востоке на условиях гарантированного возврата инвестиций, - заявил глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ на годовом собрании акционеров компании. - Докладываю, что буквально месяц назад Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия КОЗАКА включила четыре наших проекта в программу модернизации тепловой генерации. Это строительство замещающих старые высоко изношенные электростанции Артемовской ТЭЦ-2 (уголь), Хабаровской ТЭЦ-4 (газ), второй очереди Якутской ГРЭС- 2 (157,4 МВт, 200 Гкал/ч, газ), а также реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 (360 МВт, 570 Гкал/ч, газ)».

«РусГидро» уже повысила предварительную оценку инвестиций в проекты строительства и модернизации электростанций на Дальнем Востоке на 12% - со 153 млрд рублей до 171 млрд рублей.

На контроле у Трутнева

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, председательствовавший на собрании, отметил что «РусГидро» оказывает большую поддержку развитию ДФО. «Потребность Дальнего Востока в электроэнергии возрастает. Сейчас там реализуется 1 652 новых инвестиционных проекта. Из них 39 – это проекты, у которых объем инвестиций составит более 10 млрд рублей. Это комплексы газоперерабатывающего и газохимических производств в Амурской области, освоение Баимской рудной зоны на Чукотке, проекты в сфере сельского хозяйства в Приморском крае и другие. Подчеркну, что новые инвестпроекты запускаются в каждом дальневосточном регионе. И «РусГидро» делает все возможное, чтобы эти проекты были обеспечены электроэнергией», – сказал г- Трутнев.

Согласно статданным, потребление электроэнергии в крае в 2018 году составило 101,9% к уровню 2017 года.

В совет директоров «РусГидро», сформированный на годовом собрании, вошли Юрий Трутнев, Николай Шульгинов, замминистра энергетики РФ Юрий МАНЕВИЧ, замминистра экономического развития Михаил РАССТРИГИН, директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем АВЕТИСЯН, председатель правления «Совета рынка» Максим БЫСТРОВ, гендиректор ПАО «Полюс» Павел ГРАЧЕВ, председатель совета директоров ПО «Кристалл» Лев Кузнецов, гендиректор ПАО «Россети» Павел ЛИВИНСКИЙ, президент «Альтера Капитал» Вячеслав ПИВОВАРОВ, ректор МЭИ Николай РОГАЛЕВ, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ и вице-президент ПАО «Роснефть» Андрей ШИШКИН.

Досье "Золотого Рога": «РусГидро» - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. РФ принадлежит 60,6%, вторым крупнейшим акционером является ВТБ с долей 13,3%, еще 6% находится в собственности ООО «Авитранс».

ДГК нуждается в жизненно необходимой операции

В «РусГидро» серьезно обеспокоены финансовым состоянием ДГК. «Из-за исторически заниженных экономически необоснованных тарифов и высокого роста цен на топливо, прежде всего на уголь, ДГК несет убытки и, как следствие, имеет высокий уровень долга», - сказал Николай Шульгинов, выступая перед акционерами «Русгидро».

Он напомнил, что в 2018 году компания предприняла ряд шагов, направленных на нормализацию финансового состояния дальневосточной генкомпании.

«Мы продлили на два года беспроцентный период по внутригрупповому кредиту. Нами проведена большая работа по обоснованию необходимости внедрения системы долгосрочного тарифного регулирования в ДФО. По изолированным энергосистемам постановление правительства уже вышло, по зоне работы ДГК - ждем в июле. Доказываем необходимость установления справедливой базы затрат для расчета тарифа», - сказал г-н Шульгинов.

Ранее озвучивалось, что «РусГидро» и структуры основного акционера СУЭК Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО могут совершить обмен активами. Предполагается, что угольщикам могут отойти Приморская ГРЭС (мощность - 1,46 ГВт) и АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР, годовая добыча - 5 млн тонн), при этом структуры г-на Мельниченко снизят свою долю в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Сделка может быть закрыта до конца текущего года.

Досье "Золотого Рога": ПАО «ДЭК» является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч электроэнергии, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Основным акционером ДЭК является «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через АО «РАО ЭС Востока»). Компании AIM Capital SE, аффилированной с Андреем Мельниченко, принадлежат 40,38%.

Собеседники «Коммерсанта» объясняли необходимость сделки с угольщиками тем, что структуры Мельниченко могут заблокировать обсуждаемую в правительстве схему по капитализации долга ДГК перед «РусГидро». Предполагается, что долг будет конвертирован в капитал ДГК, у «РусГидро» появится в компании крупный пакет, что резко снизит влияние Мельниченко на компанию через ДЭК.

На годовом собрании «РусГидро» Николай Шульгинов заявил, что компания находится в финальной стадии переговоров с миноритариями ДЭК о конвертации долга.

По состоянию на начало 2019 года ссудная задолженность АО «ДГК» составляла 57,818 млрд рублей, в том числе: внутригрупповая задолженность (займы ПАО «РусГидро») – 40,610 млрд рублей; внешняя задолженность (кредиты банков) – 17 млрд 207,6 млн рублей.

Не газом единым

«Одно из приоритетных направлений в работе АО «ДГК» - повышение энергетической и экономической эффективности функционирования компании. Так, в 2018 году обществом проведена большая работа по оптимизации издержек, которая принесла Компании экономию в размере 1,3 млрд рублей, - говорится в годовом отчете ДГК. - В частности, оптимизированы функции исполнительного аппарата и филиалов общества, часть функций выведена на аутсорсинг, изменена система мотивации и доплат, продолжена работа по централизации системы материального снабжения филиалов общества. Кроме того, в филиалах «Приморская генерация» и «ЛуТЭК» созданы цеха централизованного ремонта, что позволило в 2018 году снизить объем работ, выполняемых подрядным способом, за счет привлечения собственного персонала ЦЦР. Положительный эффект на экономику компании оказывает и внедренный в 2016 году Модуль оптимизации состава и режима оборудования тепловых электростанций».

В целях улучшения экономических показателей ДГК продолжит работу по получению субсидии по газу в размере 2,2 млрд рублей для компенсации убытков, полученных из-за увеличения цены газа за 2016-2017 годы относительно цены, утвержденной в тарифах на электрическую и тепловую энергию, а также субсидии из бюджета Хабаровского края в размере 0,2 млрд рублей на возмещение затрат, связанных с ростом цен на уголь и мазут за 2018 год.

Новые стройки уже в работе

АО «ДГК» уже объявила два конкурса по выбору проектной организации для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2. Проекты могут быть включены в разрабатываемую министерством энергетики РФ программу модернизации объектов тепловых электростанций. По условиям первого конкурса, подрядчик должен к середине 2020 года разработать проектную документацию строительства Хабаровской ТЭЦ-4. Заявленная установленная электрическая мощность Хабаровской ТЭЦ-4 должна составить не менее 300 МВт, тепловая — не менее 1100 Гкал/ч, что позволит полностью покрыть электрическую и тепловую нагрузку потребителей.

Установленная мощность Артемовской ТЭЦ-2 должна составить не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал/ч тепловой энергии, что даст прирост, по сравнению с мощностью действующей станции, на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал/ч по теплу. Основным видом топлива ТЭЦ проектными решениями определен бурый уголь Павловского месторождения. На данный момент проект предусматривает запуск станции в 2024-2025 годах.

Досье "Золотого Рога":

Сегодня крупнейшими потребителями приморского угля являются электростанции АО «ДГК». При этом большую часть потребностей станций в угле покрывает сама ДГК через свою дочернюю угледобывающую компанию АО «Лучегорский угольный разрез», запросы работающей на природном газе Владивостокской ТЭЦ-2 в угле крайне незначительны.

В настоящее время АО «Лучегорский угольный разрез» ведет разработку одноименного месторождения двумя угольными разрезами, в состав которых входят пять эксплуатационных участков: «Восточный», «Западный», «Северо-Западный» и участок «Центральный». Общие промышленные запасы угля по двум разрезам составляют 469,59 млн тонн, производственная мощность ЛУР - 5 млн тонн угля в год.

Основным и почти единственным потребителем добываемого на Лучегорских разрезах угля Бикинского буроугольного месторождения является Приморская ГРЭС, котлы которой запроектированы именно под эти угли.

На фото: Приморским топкам поддадут жару.

Фото из архива