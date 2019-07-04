Владивосток избавляется от незаконной рекламы

Изгнать с городских улиц самовольно размещенные рекламные конструкции, вывески, афиши и объявления – такую задачу поставил перед своими подчиненными глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК. Чтобы рекламоносители не уродовали облик города, они должны соответствовать определенным требованиям, а на их размещение необходимо получить разрешение.

«Мы видим, что город заметно преображается. Незаконной рекламы становится меньше, налажена разъяснительная работа с представителями бизнеса. Конечно, еще много предстоит сделать, но главное – начало положено. Незаконных объектов, которые портят внешний облик города, быть во Владивостоке не должно», - заявил Олег Гуменюк в ходе очередной рабочей поездки по разным районам краевого центра.

Особое внимание уделено главным улицам. Они должны выглядеть безупречно, уверен мэр, потому что являются лицом города.

В ходе поездки глава города также обратил внимание на некоторые здания в районе остановки общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостока». Там, как сообщили в управлении наружной рекламы и информации, управляющие компании незаконно разместили рекламу сразу на нескольких фасадах многоквартирных домов. Все незаконные объекты будут демонтированы, соответствующую работу уже ведут профильные структуры. Согласно городским Правилам благоустройства рекламные конструкции и вывески должны соответствовать архитектурному облику сложившейся застройки, оформлены в едином стиле и не портить внешний вид Владивостока.

«Самовольно установленные вывески и рекламные конструкции выявляются, а потом, если собственники их самостоятельно не убирают, к демонтажу приступают рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий», - отметила начальник управления наружной рекламы и информации Татьяна ШАХОВА.

На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк потребовал навести порядок с наружной рекламой в городе.

Фото Vlc.Ru.