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Горячая линия "безопасность детства" начала работу в Приморье

04 Июля 2019, 14:39 | Приморье

Приморский край присоединился к всероссийской акции «Безопасность детства», направленной на профилактику чрезвычайных ситуаций, связанных с маленькими жителями региона. Желающие сообщить об объектах, представляющих угрозу юным приморцам, могут обратиться на «горячую линию» по телефону: 8-902-505-56-73 или на адрес электронной почты: [email protected]

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ирина МЕДВЕДЕВА, акция проводится по всей стране по инициативе детского омбудсмена России Анны КУЗНЕЦОВОЙ. В крае создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители общественных объединений, родительского сообщества, силовых структур и другие.

«К мероприятиям подключились муниципалитеты Приморья, в которых ежемесячно будет проходить единый день безопасности: организованные тематические рейды по местам, представляющим наибольшую опасность для детей. Помощь в проведении нам оказывает и краевое отделение команды «Молодежка ОНФ». На их площадке организована “горячая линия” - здесь можно сообщить о местах отдыха, представляющих опасность», – рассказала Ирина Медведева.

В целом в рамках акции планируется проверить на предмет безопасности места для купания, массового отдыха семей с детьми, парки, пляжи, детские площадки и игровые комплексы, торгово-развлекательные центры, аттракционы. Особое внимание уделяется выявлению потенциально опасных мест, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей и взрослых, таких как заброшенные карьеры и стройки, аварийные здания и сооружения, неогороженные места проведения аварийных работ, незакрытые колодцы и многие другие бесхозные объекты с открытым доступом.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: безопасность  детство  горячая линия 



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