В столице Приморья будут спасать столетний дом

Ремонт жилого дома на Верхнепортовой, 29 во Владивостоке, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, планируют завершить в 2020 году. Работами с фасадом и кровлей займутся уже в ближайшее время. Об этом губернатору Приморья Олегу КОЖЕМЯКО доложили в ходе приема граждан.

«Дому 101 год, требуется срочный капитальный ремонт. Он просто рассыпается. В одном подъезде постоянные обрушения», - рассказала о ситуации жительница дома Валентина ДМИТРУК. Олег Кожемяко отметил, что необходимо как можно быстрее провести ремонт дома, который является объектом культурного наследия: «Важно сохранять историческое и архитектурное наследие региона. Нужно спасти дом, в первую очередь - провести аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту». Капитальный ремонт дома был запланирован только на 2043 год. Теперь решено большую часть работ выполнить уже в этом году.

Отметим, в настоящее время на территории Приморского края расположено 1520 зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.