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В столице Приморья будут спасать столетний дом
Ремонт жилого дома на Верхнепортовой, 29 во Владивостоке, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, планируют завершить в 2020 году. Работами с фасадом и кровлей займутся уже в ближайшее время. Об этом губернатору Приморья Олегу КОЖЕМЯКО доложили в ходе приема граждан.
«Дому 101 год, требуется срочный капитальный ремонт. Он просто рассыпается. В одном подъезде постоянные обрушения», - рассказала о ситуации жительница дома Валентина ДМИТРУК. Олег Кожемяко отметил, что необходимо как можно быстрее провести ремонт дома, который является объектом культурного наследия: «Важно сохранять историческое и архитектурное наследие региона. Нужно спасти дом, в первую очередь - провести аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту». Капитальный ремонт дома был запланирован только на 2043 год. Теперь решено большую часть работ выполнить уже в этом году.
Отметим, в настоящее время на территории Приморского края расположено 1520 зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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