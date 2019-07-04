Особняк вернули с того света

На фото: В минувший четверг во Владивостоке официально принят прошедший масштабную реставрацию памятник истории и культуры - здание на улице Пологой

Историки и краеведы до сих пор пытаются разобраться в исторической правде относительно здания на ул. Пологой, 67 во Владивостоке. Предполагается, что построил этот симпатичный особняк в центре города в 1896 году купец первой гильдии Иоганн ЛАНГЕЛИТЬЕ по проекту архитектора А. ГВОЗДЗИОВСКОГО. В 1903 по каким-то причинам дом был уступлен другому известному горожанину – купцу 1-й гильдии Михаилу СУВОРОВУ. Поэтому здание сегодня в силу убеждений одни называют особняком Лангелитье, другие – особняком Суворова.

Официально принято первое и увековечено на памятной доске на фасаде здания, где отмечается, что оно является зданием-памятником культурного наследия регионального значения. Хотя с не меньшим успехом его можно было назвать «особняком чиновного подвига», поскольку большую часть своей жизни, с 1924 года, этот объект служил муниципальным и прочим административным государственным и общественным нуждам.









Не реставрация, а экстренная реанимация

К сожалению, значительно более чем вековой срок не прошел для здания бесследно. Его поддерживали, ремонтировали, а в преддверии его 100-летия в 1994 году даже отреставрировали. Однако уже в начале этого века оно начало фатально разрушаться – обваливалась штукатурка, из фасадной кладки начал выпадать кирпич, рядом с домом и в нем самом стало опасно находиться. Поэтому людей постепенно оттуда вывели.

Специалисты называют разные причины того, почему процесс разрушения резко ускорился. Одни полагают, что кирпич, из которого было сделано здание, отработал свой ресурс, другие – что все испортила штукатурка, которой его «загримировали» в середине 1990-х. Но в одном сходятся все – что, если бы не нашлись средства на реставрацию, и особняк без спасательных работ постоял бы еще пару лет, то спасать было бы уже нечего.









В минувший четверг состоялась скромная торжественная сдача особняка Иоганна Лангелитье после реставрации. В ней участвовали директор филиала ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» в ДФО Татьяна ВАРЛАМОВА, председатель думы Владивостока Андрей БРИК, епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий и руководитель подрядной организации «Дальстройбизнес II» Александр СУББОТИН.

И у представителя заказчика, то есть «Агентства», и у других почетных гостей нашлись самые высокие и теплые оценки тому, что удалось сделать с объектом строителям. Ведь несколько лет назад вообще с трудом верилось, что его возможно реанимировать.

После реставрации здание смотрится в какой-то степени как новое, настолько оно выглядит «с иголочки». И причиной тому - уникальная реставрационная операция: вычинка кирпичной кладки, которая делалась на глубину в кирпич-полтора в прежнюю кладку по всему фасаду здания. Столь масштабно такая операция не применялась в крае еще ни на одном другом объекте. Кирпич для реставрации брался с разобранных малоценных строений царского времени, привозился с запада страны. Его «новизна» поверхности объясняется просто – обработка шлифовальной машиной. При этом шлифовка ничуть не сказалась на качестве этого кирпича, потому что он, в отличие от более современного, после снятия поверхностного слоя сохраняет все свои свойства.

Конечно, в историческом ключе воссозданы двери и окна. Потолки в помещениях украсила традиционная ранее для таких построек гипсовая лепнина – более роскошная на первом этаже, и менее – на втором-третьем. Андрей Брик особенно заинтересовался камином – его, оказывается, воссоздали как декоративный элемент. Ранее он действительно там и находился, и даже остался дымоход, но разжигать огонь нельзя, поскольку под функциональность надо было сделать еще дополнительные работы, однако в задании из экономии бюджетных средств они не предусматривались.

Зато реставрацией, прошедшей в три этапа, помимо восстановления самого здания, было выполнено серьезное благоустройство территории со значительным ремонтом подпорных стен, устройством декоративного металлического забора, малых форм, обновлением озеленения.

Как отметила Татьяна Варламова, реставрация здания обошлась примерно в 47 миллионов рублей. Надо сказать, что такая сумма для реставрации подобного здания с высоким качеством, восстанавливающим исторический облик объекта, можно считать очень скромной.

Сто лет впереди

Кстати, реставрация этого исторического здания уже получила высокие оценки на всероссийском уровне. В минувшем году этой работе ООО «Дальстройбизнес II» был присужден серебряный диплом архитектурного фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие». А в мае этого года компании и губернатору Приморья за реставрацию особняка были присуждены бронзовые дипломы смотра-конкурса «Регионы России», в котором принимали участие около 50 субъектов РФ. Александр Субботин отметил, что в жюри, когда обсуждалась эта работа, даже вышел спор: стоит ли такое здание считать отреставрированным историческим объектом или же – новоделом. Удалось убедить, что никакого сноса не было, и восстанавливали здание из того оставшегося конструктива, который еще мог бы послужить основой для реставрации.

На вопрос газеты «Золотой Рог», сколько же теперь это здание еще сможет простоять и прослужить людям, Александр Субботин ответил: Столько же, сколько оно уже простояло. Не меньше. Так и напиши!»

Чему же оно будет служить дальше?

Выяснилось, что ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» пока еще не проводило конкурса на право аренды в отреставрированном историческом особняке. Вероятно, одно-два помещения будут предоставлены Российскому военно-историческому обществу, которое ранее уже находилось на первом этаже этого здания. Другие потенциальные арендаторы пока неизвестны. Однако, как было сказано, кто бы ими ни стал, к ним впредь будут предъявляться самые строгие требования по сохранению исторического облика и самого здания, и его помещений.

На фото: Особняк Лангелитье до реставрации и сегодня. Приглашенные смогли убедиться, что здание возрождено.

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