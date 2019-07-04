Лето - время подумать о зиме

Дума Владивостока одобрила корректировку бюджета-2019 и передачу муниципальных котельных на баланс края

Главным вопросом повестки дня очередного заседания Думы Владивостока, которое состоялось 27 июня, стали изменения в МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». По итогам корректировки больше денег будет направлено на создание спортивных объектов, строительство детских садов и благоустройство города.

Кроме того, депутаты сохранили нулевую ставку земельного налога для земельных участков под автомобильной дорогой «Седанка - Патрокл», а также одобрили передачу в краевую собственность ряда муниципальных котельных.

Бюджет повернулся лицом к спорту

Очередное заседание, по уже устоявшейся в текущем году традиции, городские депутаты начали с корректировки бюджета Владивостока. По словам первого заместителя главы администрации города Владивостока Ольги КОЗЕРАЦКОЙ, в связи с вносимыми изменениями параметры городского бюджета в 2019 году составят 20,97 млрд рублей как по расходам, так и по доходам.

Как уточнила Ольга Козерацкая, дополнительные безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в текущем году будут направлены на ремонт футбольного поля стадиона «Строитель», приобретение музыкальных инструментов для школ искусств, строительство хоккейных коробок и спортплощадок в жилых микрорайонах и возле школ, обеспечение спортинвентарем и оборудованием спидвейной команды «Восток». Кроме того, в 2019 году администрация Владивостока намерена приступить к строительству двух детских садов. Увеличены суммы расходов на капитальный ремонт автодорог общего пользования и капитальный ремонт придомовых территорий и проездов к ним.

Часть бюджетных ассигнований перераспределяется между главными распорядителями бюджетных средств. Корректировкой бюджета запланированы средства в сумме 13,6 млн рублей на ремонт парома «Босфор Восточный»; 3,8 млн рублей - на выполнение работ по мобилизации, демобилизации и аренде понтонов на островах Рейнеке и Попова; 4,79 млн рублей - на грейдирование дорог острова Попова, поселка Береговое; 2,3 млн рублей - на разработку проектной документации по капитальному ремонту подпорных стен на улицах Окатовая, Тухачевского, Кипарисовая, Гульбиновича; 57,27 млн рублей - на выполнение работ по ремонту ливневой канализации на улицах Пушкинская, Адмирала Кузнецова, Минеров, Слуцкого, Гульбиновича; в том числе 20,8 млн рублей - на строительство ливневой канализации на улице Гульбиновича; 9,5 млн рублей - на содержание общественных туалетов; 4 млн рублей - на текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок на территории города.

- Внесение изменений необходимо с целью корректировки доходной и расходной частей бюджета, в связи с изменением объема безвозмездных поступлений, увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также перераспределением бюджетных средств между главными распорядителями. На заседании комитета было принято решение рекомендовать Думе принять корректировку бюджета, - отметил в своем содокладе заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Кирилл ГРИГОРЬЕВ.

Корректировку в бюджет-2019 депутаты единогласно одобрили в трех чтениях. Еще одно решение Думы Владивостока, связанное с бюджетом, касалось продления льготы по земельному налогу для участков под автомобильными дорогами. Как уточнила Ольга Козерацкая, речь идет о трассе «Седанка – Патрокл», имеющей стратегическое значение для города.

Тепло в городе обеспечит край

В ходе очередного заседания 27 июня депутаты Думы Владивостока согласовали передачу в краевую собственность нескольких муниципальных котельных в пригороде краевой столицы. Заместитель главы администрации города Владивостока Тарас ФИЩУК напомнил, что еще в декабре 2018 года данные котельные были переданы в аренду КГУП «Примтеплоэнерго» с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения городского округа. Тогда же была достигнута договоренность о последующей передаче муниципального котельного комплекса в собственность Приморского края с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения со стороны «Примтеплоэнерго».

- Данное мероприятие позволит своевременно закупать топливо для обеспечения котельных, так как «Примтеплоэнерго» работает по прямым договорам с «Роснефтью»; обеспечит надежность теплоснабжения города и улучшит ситуацию в части проведения планово-предупредительных ремонтов, реконструкции и модернизации котельных, - аргументировал решение о передаче котельных в краевую собственность Тарас Фищук.

- Проект решения был рассмотрен на заседании профильного комитета 19 июня. Замечаний и предложений не поступило, - прокомментировал председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока Василий ВАСИЛЬЕВ.

По итогам голосования все депутаты Думы Владивостока высказались в пользу передачи котельных на баланс краевого предприятия. Ожидается, что принятое решение позволит снизить нагрузку на бюджет Владивостока, а также улучшить финансовое состояние МУП «Владивостокское предприятие электрический сетей» (ВПЭС).

На фото: Городские депутаты приняли решение больше денег направить на создание спортивных объектов, строительство детских садов и благоустройство Владивостока.

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока