В Приморье китайцы построят современный завод по глубокой переработке сои

На замену якобы нерентабельному уссурийскому заводу «Приморская соя», который прикрыл российский холдинг «Русагро»

АО «Легендагро холдинг», принадлежащее китайскому холдингу Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings, планирует вложить порядка 4,7 млрд рублей в строительство под Уссурисйком завода по глубокой переработке сои в соевый протеиновый концентрат с мощностью 240 тыс. тонн сырья в год.

По данным Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), ежегодный объем производства составит 42,5 тыс. тонн соевого масла, 2,4 тыс. тонн лецитина, 121 тыс. тонн соевого протеинового концентрата, 38 тыс. тонн мелассы и 3,2 тыс. тонн шрота.

Для начала проектирования завода на земельном участке требуется подтверждение от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» («дочка» ПАО «Газпром») по технической возможности присоединения к газоснабжению и определения возможных затрат для обеспечения такого подключения.

АПИ и «Легендагро холдинг» на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2019 году подписали меморандум о намерениях на общую сумму 9,7 млрд рублей. В холдинг, в частности, входит ООО «Легендагро Приморье», получившее статус резидента ТОР «Михайловский» в марте прошлого года. Сейчас эта компания реализуется пилотный проект по выращиванию риса, сои и кукурузы в Хорольском районе Приморского края.

«Для нее наше агентство помогло найти 3,5 тыс. га земли, а сейчас в рамках ее большого проекта намереваемся найти ещё до 35-50 тыс. га. Сам проект включает в себя растениеводство, переработку и логистику», - сказал гендиректор АНО АПИ Леонид ПЕТУХОВ, слова которого приводит пресс-служба агентства.

«Легендагро Приморье» планирует ежегодно производить 15 тыс. тонн риса, 15 тыс. тонн кукурузы и 100 тыс. тонн сои. В рамках реализации первого этапа проекта компания приобрела свыше 3,4 тыс. га орошаемых и суходольных земель в рисовой оросительной системе «Луговая».

«В 2019 году проведены полевые посевные работы и успешно выращен первый урожай. В 2020 году площади повторно полностью засеяны (около 2 тыс. га рис, около 1,4 тыс. га соя и кукуруза). С момента реализации проекта приобретена сельскохозяйственная техника, началось строительство завода по переработке риса, складов и сушилки», - пояснил директор департамента инвестиционных проектов АПИ Абсамат ДЖАНБОРИЕВ.

На данный момент общий объем фактических инвестиций холдинга «Легендагро» в сельхозпроекты в Приморье составил более 912 млн рублей.

Также холдинг «Легендагро» создал собственную логистическую компанию ООО «Легендагро логистик» для организации перевалки зерновых и масличных культур мощностью до 400 тыс. тонн в год в портах Приморья. Начиная с февраля 2020 года из края на экспорт отгружено 5 судов в Японию и КНР (более 20 тыс. тонн зерновых и масличных).

Досье газеты «Золотой Рог»: АО "Легендагро Холдинг" зарегистрировано в декабре 2018 года во Владивостоке. Основными инвесторами являются китайские Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Group (крупнейший в КНР сельскохозяйственный бизнес со штаб-квартирой в городе Харбине) и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co., Ltd. (дочерняя компания Beidahuang Group, третий по объему переработчик соевых бобов в Китае).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта agrozernoholding.com



