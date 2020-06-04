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Во Владивостоке фуникулер откроют к Дню города

04 Июня 2020, 17:20 | Приморье

Традиционно экзотический для России фуникулер во Владивостоке около месяца в год отдыхает – его закрывают и делают косметический ремонт сооружения и профилактический – механизмов и оборудования.

Не стал исключением и этот год. Как отмечают строители, они зашли на объект еще в апреле. При этом до июня выполняли те работы, которые позволялось вести с работой транспорта. А с 1 июня фуникулер был закрыт до конца месяца.

Сейчас продолжается косметический ремонт нижней станции фуникулера, проверяется, ремонтируется и освидетельствуется рельсовый путь, механизмы и электрооборудование. Усиливаются железобетонные опоры и конструкции эстакады.

Руководитель строительных работ отметил, что все идет по графику, на объекте задействовано несколько подрядных организаций, средства из городского бюджета на ремонт фуникулера решением главы администрации Владивостока выделены. К Дню города он будет введен к радости поредевших в период карантина туристов.

Кстати, рядом с фуникулером только что завершился ремонт большой подпорной стены, и сейчас строители убирают леса.

На фото: Строители продолжают делать экзотическому транспорту серьезный ремонт. Рядом завершился ремонт подпорной стенки.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: траспорт  день города  фуникулер  владивосток 



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