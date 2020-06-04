Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке фуникулер откроют к Дню города
Традиционно экзотический для России фуникулер во Владивостоке около месяца в год отдыхает – его закрывают и делают косметический ремонт сооружения и профилактический – механизмов и оборудования.
Не стал исключением и этот год. Как отмечают строители, они зашли на объект еще в апреле. При этом до июня выполняли те работы, которые позволялось вести с работой транспорта. А с 1 июня фуникулер был закрыт до конца месяца.
Сейчас продолжается косметический ремонт нижней станции фуникулера, проверяется, ремонтируется и освидетельствуется рельсовый путь, механизмы и электрооборудование. Усиливаются железобетонные опоры и конструкции эстакады.
Руководитель строительных работ отметил, что все идет по графику, на объекте задействовано несколько подрядных организаций, средства из городского бюджета на ремонт фуникулера решением главы администрации Владивостока выделены. К Дню города он будет введен к радости поредевших в период карантина туристов.
Кстати, рядом с фуникулером только что завершился ремонт большой подпорной стены, и сейчас строители убирают леса.
На фото: Строители продолжают делать экзотическому транспорту серьезный ремонт. Рядом завершился ремонт подпорной стенки.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке фуникулер откроют к Дню города
- "Аврора" пересаживается на вместительные "аэробусы"
- Автопарковки никому не нужны?
- С 27 апреля во Владивостоке увеличат количество автобусов на маршрутах
- Во Владивостоке открыли 23 пункта санобработки общественного транспорта и такси
- В Приморье проверили "антивирусные" меры на железной дороге
- Дальневосточная авиакомпания не успела взлететь
- Во Владивостоке морской прибрежный транспорт перешел на усиленную дезинфекцию
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- Во Владивостоке популярный маршрут будет работать по старой схеме
Новости раздела
- Во Владивостоке фуникулер откроют к Дню города
- Дорожные службы Владивостока продолжают обновлять разметку
- Общественные наблюдатели за нацпроектами приступили к работе в Приморье
- Что тянет Алексеева за язык
- Крупную контрабанду леса пресекли на Хабаровской таможне
- Находкинский угольный стивидор работает без крыши
- В Приморье начинают строить серию краболовов
- Рыбную отрасль подтолкнут буксиром льгот
- "Степень "закрытия" экономики Приморского края - всего 15%, тогда как по России - 40%
- Прокурор поставил мусорщикам укол
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путина призвали отправить в отставку "завравшегося" министра
- Домик в глубинке становится не по карману
- Приморский бизнесмен готов хорошо вложиться в развитие уникального острова
- Прибывающих в Приморье граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии коронавируса
- Самый большой в мировой золотодобыче автоклав начал путь на Амурский ГМК
- Сотрудники предприятий Хабаровского края, попавших под ограничения из-за коронавируса, получат матпомощь
- Что тянет Алексеева за язык
- В Приморье цветет краснокнижный рододендрон Шлиппенбаха
- ДНС потратила громадные деньги на новый завод в Приморье
- COVID-19: Режим самоизоляции в Приморье продлен до 15 июня