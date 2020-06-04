Дорожные службы Владивостока продолжают обновлять разметку

Неделе мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) обновляют стоп-линии, сплошные и прерывистые, пешеходные переходы на Русском острове, улицах Маковского, Пограничной и ряде других.

«На основных магистралях города обновление разметки проводим преимущественно в ночное время, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта», - рассказали в СГТ.

Напомним, что обновлением разметки на дорогах Владивостока занимаются четыре бригады. В работе задействована и новая техника, приобретенная в конце прошлого года по поручению главы города Олега Гуменюка. В этом году во Владивостоке планируется нанести более 600 километров осевых линий, а также более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.

Фото - МБУ «Содержание городских территорий»