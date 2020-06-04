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Общественные наблюдатели за нацпроектами приступили к работе в Приморье
Общественные наблюдатели за реализацией национальных проектов в Приморье, которых отобрали весной этого года, уже включились в работу. На всей территории края они следят за ходом ремонта дорог, стройками, благоустройством скверов и парков, дают свои рекомендации.
В июне «народные контролеры» осмотрят объекты в 24 муниципалитетах края. Так, уже начались работы по нацпроектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Образование».
«Наблюдатели уже приступили к работе – они принимают участие в заседаниях проектных комитетов в районах, вместе с представителями органов власти выезжают на места проводимых работ. Конечно же, все мероприятия проводятся с соблюдением норм безопасности в текущей эпидемиологической обстановке – масочный режим, “социальная дистанция”», – отмечает руководитель агентства проектного управления Приморья Николая Стецко.
Одним из объектов внимания «народного контроля» стал ремонт дороги в селе Суражевка Артемовского городского округа – по нацпроекту «БКАД» тут обновят 1,5 километра полотна на улице Ярославская.
«Смотрим качество проводимых работ, даем свою независимую оценку как самих работ, так и взаимодействия администрации с местными жителями, подрядчиками. Мы работаем на голом энтузиазме, выражая свою гражданскую позицию. Общественные наблюдатели – это проект, который, на мой взгляд, поможет дать точную оценку работе местной администрации», – отмечает общественный наблюдатель Денис Крупнов.
Всего в этом году следить за реализацией в Приморье девяти региональных проектов (составляющих нацпроектов) будут более 180 человек.
Отметим, по мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, проект «Общественные наблюдатели» стал одной из лучших практик края.
«Мы одними из первых в стране ввели такой механизм для эффективной реализации нацпроектов. Это очень действенная мера – “народный контроль” за действиями власти на местах. Такой подход мы всячески приветствуем, потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное», – подчеркнула она.
Напомним, опрос общественного мнения выявил спрос приморцев на новости о реализации национальных проектов. 90% участников опроса выразили пожелание получать больше информации о развитии своих родных городов и поселков, о различных мерах социальной поддержки, создании новых и ремонте уже имеющихся соцбъектов.
При этом жителям хочется, чтобы власти больше к ним прислушивались при реализации нацпроектов. Более трети респондентов отметили, что в целом их отношение к власти изменилось в лучшую сторону благодаря проводимой работе.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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