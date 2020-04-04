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Рестораторы поддерживают медработников Приморья горячим питанием

04 Апреля 2020, 14:58 | Приморье
80 порций горячего обеда будут ежедневно доставлять медицинским работникам двух больниц Приморья представители грузинского ресторана «Супра»
 
Так социально ответственный бизнес края решил поддержать врачей и медсестер инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы №2 и одного из отделений Владивостокской клинической больницы №4, где сейчас сосредоточены пациенты с пневмониями. Инициативу поддержала и министр здравоохранения Анастасия Худченко.
 
Одними из первых горячую во всех смыслах поддержку получили медицинские работники инфекционного госпиталя, где идет основная борьба с коронавирусной инфекцией.
 
«В нашем госпитале на страже здоровья пациентов ежедневно 40 медработников – это врачи, медсестры, санитарки. Все работают в напряженном графике, порой и разогреть еду не успевают. А тут для каждого –отдельный ланч-бокс, все очень вкусно. Конечно, такая поддержка нам очень приятна. Спасибо большое», –  говорит заведующая инфекционным госпиталем Ольга Дадалова. 
 
Необычной и неожиданной, но не менее приятной стала такая акция и для врачей «дальзаводской» больницы, как в народе именуют клиническую больницу №4 .
 
«Предложение организовать питание для персонала “дальзаводской” больницы было очень неожиданным и приятным. Люди сейчас работают в напряженном режиме, тяжело физически и эмоционально. Поэтому важно не столько само ресторанное питание, а осознание нашим коллективом, что мы не остались один на один с эпидемией. Огромное человеческое спасибо за помощь и внимание!» – говорит главный врач Елена Новицкая.
 
Сегодня в больнице развернут стационар на 200 коек для пациентов с внебольничной пневмонией. Именно сюда направляют пациентов с данным диагнозом из Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. 
 
«У нас большой фронт работы: созданы и функционируют второе приемное отделение и вторая реанимация. Поликлиническое подразделение сосредоточено на обслуживании приписанных пациентов, а это более 24 тысяч человек. Из них 100 человек, прибывших из-за границы, находятся на домашнем карантине. Постоянно к пациентам выезжают три бригады», – отмечает главврач.
 
Она подчеркивает, что здоровый пациент – это сытый пациент.
 
«Мы полностью пересмотрели меню наших пациентов, усилили его домашней выпечкой, теперь булочки и пирожки наши пациенты получают два раза в день к основному питанию», – говорит Елена Новицкая.
 
Здесь также учли пожелания пациентов – установили кулер с питьевой водой, а вся еда подается в одноразовой посуде.
 
Отметим, что по данным регионального минздрава в настоящее время в Приморье официально подтверждены семь случаев заболевания коронавируной инфекцией, два пациента вылечились и выписаны домой. 
 

 

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Теги: Супра  коронавирус  ресторан  пандемия 



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